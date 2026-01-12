Golden Globe 2026: Íme a legrosszabbul öltözött sztárok

Mi sem lehetne izgalmasabb, mint a Golden Globe gála idei díjazottjai, hacsak nem a ruhák, amelyek idén is reflektorfénybe kerültek. A tündöklő sztárok ruhái között voltak egészen elképesztő estélyik is, ám néhány kollekció egészen másként verte ki a biztosítékot. Most összeszedtük az est legrosszabbul felöltözött sztárjait.
Az újév beköszöntével elérkezett a vörös szőnyeges események szezonja. Az első nagy díjátadó nem más volt, mint a Golden Globe gála, amelyet Los Angelesben a Beverly Hilton hotelben rendeztek meg január 11-én.
A díjátadó gálán a filmes szakma legjobbjait díjazták, a sztárok között pedig olyan nagy nevek szerepeltek, mint Ariana Grande, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lopez, Michael B. Jordan, Timothée Chalamet vagy Selena Gomez.
A hölgyek ez alkalommal is merész összeállításokban tündököltek, az urak pedig az elegáns, kifinomult stílusirányzatot követték. A legjobban öltözött sztárok között természetesen idén is helyet kapott Miley Cyrus, Jenna Ortega, Amanda Seyfried, Jude Law, Jacob Elordi, George Clooney és Julia Robert is.
A hírnév azonban nem egyenlő a stílusérzékkel, ezt bizonyítja az is, hogy néhány kedvencünk igencsak különös ruhában lépett a vörös szőnyegre.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.