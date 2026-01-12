„Szégyen!” – Orbitális balhé a Golden Globe-on! Hans Zimmer mindenkit darabokra szedett

Hétfő hajnalban arra virradtak a magyar filmkedvelő emberek, hogy Hollywoodban óriási csinnadratta közepette kiosztották a Golden Globe-díjakat. Az Oscar előszobájaként is emlegetett, 83. alkalommal megrendezett gálát mindennek lehet nevezni, csak éppen eseménymentesnek nem. Orbitális blamák, szexi villantások, csípős beszólások és szívmelengető visszatérések mellett viszont azt is el kell mondani, hogy a korábbi évekhez hasonlóan, a Golden Globe 2026-os díjkiosztója sem telt el botrány nélkül!

Hans Zimmer nem volt megelégedve a Golden Globe 2026-os gálájával (Fotó: PA)

Hans Zimmer nagyot csalódott a Golden Globe-ban

A Dűne, a Batman, a Gladiátor, Az oroszlánkirály vagy épp A Karib-tenger kalózai-filmek kedvelőit egy dolog köti össze: a Hans Zimmer iránti rajongás. A legendás német zeneszerző ugyanis az a személy, aki az előbb felsoroltak mellett még millió másik, nagysikerű filmet tett kultikussá fülbemászó és epikus taktusaival.

Így, ha van valaki, aki tudja értékelni a zenészek munkáját, az ő. Zimmert minden bizonnyal ezért is bosszantja különösen a Golden Globe szervezőinek azon döntése, miszerint nem közvetítették a Legjobb eredeti filmzene kategória győztesének kihirdetését. Ez bizonyos körökben óriási elégedetlenséget szült, aminek Hans Zimmer lett a szószólója:

Filmkészítőként, aki szinte örök idők óta ebben a szakmában dolgozik, mindenki, aki egy filmen munkálkodik, a végsőkig hajtja magát: nincs alvás, sem hétvégék. Néha a gyerekeim is elgondolkodnak azon, ki is vagyok

− kezdte mondandóját a zenész.

Hans Zimmer (balra) ugyan részt vett a Golden Globe-gálán, de nem volt elégedett a szervezéssel (Fotó: PA)

A tavalyi év fantasztikus a zeneszerzők számára, ne hagyjátok őket figyelmen kívül, hiszen nélkülük nincs film... Szerintem szégyen, hogy nem becsülik meg ezeket a keményen dolgozó embereket, akik nem mellesleg jó barátaim is

– fejtette ki csalódottságát a Variety-nek Hans Zimmer.

A kategória nyertese egyébként a svéd Ludvig Göransson lett, aki a Bűnösök zeneszerzője volt. A Michael B. Jordan főszereplésével bemutatott Ryan Coogler-filmet e mellett még további 6 kategóriában jelölték Golden Globe-ra, a vámpírmozi pedig végül összesen 2 Aranyglóbusszal távozhatott a gáláról.