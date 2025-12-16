Óriási örömhír: Jack Nicholson visszatér a vászonra? Kifecsegte a közeli barát

A világ egyik leghíresebb rendezője szerint hamarosan visszatérhet a mozivászonra Hollywood legnagyobb klasszisa. A háromszoros Oscar-díjas Jack Nicholson filmes karrierje 15 éve szünetel, de James L. Brooks szerint a 88 éves színész folyamatosan keresi a megfelelő forgatókönyvet a comebackre.

A 88 éves Jack Nicholson még mindig kiváló formában van (Fotó: WALTER / BESTIMAGE)

Jack Nicholson lesz ez még így se?

A színész, aki két Oscar-díját is Brooksnak köszönheti, ugyanis az 1983-as Becéző szavak örökifjú űrhajósa és az 1997-es Lesz ez még így se különc és kibírhatatlan írója szerepéért is hazavihette az aranyszobrot. Nicholson ráadásul Brooks kedvéért állt utoljára kamera el a Honnan tudod? című romantikus komédiában Reese Witherspoon, Paul Rudd és Owen Wilson társaságában. A film sajnálatos módon óriási bukás lett, Nicholson pedig - ha hivatalosan nem is - de visszavonult a filmezéstől.

Paul Rudd-dal komédiázott utoljára együtt James L. Brooks filmjében 2010-ben (Fotó: l90)

A 85 éves Brooks, akinek a héten debütált az Ella McCay című feel-good filmje Emma Mackey és Jamie Lee Curtis főszereplésével a People magazinnak adott interjújában utalt arra, hogy barátja nem vonult vissza hivatalosan.

Nem gondolom, hogy Jack teljesen visszavonult az aktív filmezéstől. Folyamatosan kapja és olvassa a forgatókönyveket, ami azt jelzi számomra, hogy nem zárta le teljesen a filmes karrierjét

– mondta a magazinnak Brooks.

Nicholson egyszer már majdnem újra munkába állt, ugyanis a koronavírus járvány előtt szó volt arra, hogy a német-francia Oscar-jelölt Toni Erdmann amerikai remake-jében térne vissza a vászonra a munkamániás főszereplőnő apjának a szerepében, aki szeretne még a halála előtt újra kapcsolatba kerülni a lányával.

Pár szerepet felajánlottak neki az elmúlt 15 évben, de ő inkább kosármeccseken tölti a nyugdíjas éveit (Fotó: JAVIER ROJAS)

A tervek szerint Kristen Wiig alakította volna az Oscar-jelölt Sandra Hüller legendás szerepét, míg Nicholson az apját. A projektet azonban elvitte a COVID, utána már a legenda sem érdeklődött a szerep iránt. Pletyka szintjén felmerült a neve évekkel ezelőtt a Honeymoon with Harry című keserédes dráma egyik férfi főszerepére, amiben egy gyászoló apát alakít, aki elvesztette a lányát annak esküvője után, és a vejével együtt mennek el a nászútra. A film végül jövőre készül el Kevin Costner és Jake Gyllenhaal főszereplésével.