Óriási örömhír: Jack Nicholson visszatér a vászonra? Kifecsegte a közeli barát

jack nicholson
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 16:10
hollywoodPaul RuddReese Witherspoonszínészlegenda
A legenda egyik legközelebbi barátja, James L. Brooks rendező állítása szerint a színész folyamatosan keresi a megfelelő forgatókönyvet. Jack Nicholson 15 éve nem játszott filmben, de ez a közeljövőben könnyen megváltozhat.
A világ egyik leghíresebb rendezője szerint hamarosan visszatérhet a mozivászonra Hollywood legnagyobb klasszisa. A háromszoros Oscar-díjas Jack Nicholson filmes karrierje 15 éve szünetel, de James L. Brooks szerint a 88 éves színész folyamatosan keresi a megfelelő forgatókönyvet a comebackre. 

Jack Nicholson, Les célébrités sur Instagram
A 88 éves Jack Nicholson még mindig kiváló formában van (Fotó: WALTER / BESTIMAGE)

Jack Nicholson lesz ez még így se? 

A színész, aki két Oscar-díját is Brooksnak köszönheti, ugyanis az 1983-as Becéző szavak örökifjú űrhajósa és az 1997-es Lesz ez még így se különc és kibírhatatlan írója szerepéért is hazavihette az aranyszobrot. Nicholson ráadásul Brooks kedvéért állt utoljára kamera el a Honnan tudod? című romantikus komédiában Reese Witherspoon, Paul Rudd és Owen Wilson társaságában. A film sajnálatos módon óriási bukás lett, Nicholson pedig - ha hivatalosan nem is - de visszavonult a filmezéstől. 

2010 - How Do You Know - Movie Set
Paul Rudd-dal komédiázott utoljára együtt James L. Brooks filmjében 2010-ben (Fotó: l90)

A 85 éves Brooks, akinek a héten debütált az Ella McCay című feel-good filmje Emma Mackey és Jamie Lee Curtis főszereplésével a People magazinnak adott interjújában utalt arra, hogy barátja nem vonult vissza hivatalosan. 

Nem gondolom, hogy Jack teljesen visszavonult az aktív filmezéstől. Folyamatosan kapja és olvassa a forgatókönyveket, ami azt jelzi számomra, hogy nem zárta le teljesen a filmes karrierjét

mondta a magazinnak Brooks. 

Nicholson egyszer már majdnem újra munkába állt, ugyanis a koronavírus járvány előtt szó volt arra, hogy a német-francia Oscar-jelölt Toni Erdmann amerikai remake-jében térne vissza a vászonra a munkamániás főszereplőnő apjának a szerepében, aki szeretne még a halála előtt újra kapcsolatba kerülni a lányával. 

Pár szerepet felajánlottak neki az elmúlt 15 évben, de ő inkább kosármeccseken tölti a nyugdíjas éveit (Fotó: JAVIER ROJAS)

A tervek szerint Kristen Wiig alakította volna az Oscar-jelölt Sandra Hüller legendás szerepét, míg Nicholson az apját. A projektet azonban elvitte a COVID, utána már a legenda sem érdeklődött a szerep iránt. Pletyka szintjén felmerült a neve évekkel ezelőtt a Honeymoon with Harry című keserédes dráma egyik férfi főszerepére, amiben egy gyászoló apát alakít, aki elvesztette a lányát annak esküvője után, és a vejével együtt mennek el a nászútra. A film végül jövőre készül el Kevin Costner és Jake Gyllenhaal főszereplésével. 

Mindenesetre Brooks optimista üzenetére sok millió rajongó kapta fel a fejét, remélve, hogy a 88 éves legenda egyszer még visszatér a vászonra.


 

 

