Tűz ütött ki a Golden Globe-on! A függöny mögött terjedtek a lángok – Videó a helyszínről

Hihetetlen, mennyi minden történt a magyar idő szerint hétfő hajnalban megrendezésre kerülő Golden Globe-gálán. Több kategóriában is borult a papírforma, a vörös szőnyeget varázslatos ruhaköltemények lepték el és még egy orbitális botrány is kerekedett a díjátadó végére. Azonban mindezekről aligha beszélne bárki is, ha nem sikerült volna megfékezni azt a tüzet, ami a Golden Globe színfalai mögött gyulladt meg, és amiből könnyedén az évszázad tömegkatasztrófája lehetett volna.
A Golden Globe-gála helyszínéül szolgáló The Beverly Hilton szállodában, ahol nem aprópénzért vesztegettek egy szobát a díjátadó estéjére, kis híján tragédiába torkolló baleset történt. A sajtó képviselőinek fenntartott helyiségben ugyanis tűz ütött ki, melyről a The Hollywood Reporter újságírója, Chris Gardner videót is készített, melyet az X-en osztott meg:
A felvételen az látható, hogy a személyzet már igyekszik eloltani a tüzet, mely annak következtében keletkezett, hogy valaki véletlen felborított egy melegítőeszközt, ami után a szőnyeg, majd a függöny is lángra kapott. A videón pedig jól látható, hogy az egész szobát füst lepi be, ami könnyűszerrel átterjedhetett volna a színpadra, megzavarva ezzel a gálát.
Vagy amennyiben nem cselekedtek volna időben az esemény munkatársai, akár egy rettenetes tömegkatasztrófába is torkollhatott volna a Golden Globe 2026-os díjkiosztója. Azonban szerencsére mindenki észnél volt, és hamar orvosolták a problémát. Így elkerülték a bajt, és minden folytatódhatott zavartalanul, például Leonardo DiCaprio megalázása.
