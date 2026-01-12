Ezek a pasik perzselték fel a vörös szőnyeget: Íme, a 2026-os Golden Globe legszexibb szívtiprói – Fotók

Hölgyek, figyelem! Rendkívül elegáns férfiak szabadultak el tegnap éjjel Hollywoodban. Ekkor rendezték meg ugyanis a 83. Golden Globe-gálát, melyet egy villantásoktól nem mentes vörös szőnyeges bevonulás előzött meg. Itt viszont nemcsak kedvenc szexi színésznőink, hanem a férfiak is megmutathatták, egészen pontosan mitől is döglik a bizonyos légy. Az esemény középpontjában viszont egyértelműen az a Timothée Chalamet állt, aki jó eséllyel pályázik az est abszolút nyertese díjra, miután a kifutót követően a pódiumot is meghódította.

Talán nem ő volt a legjobban öltözött férfi, de a Golden Globe 2026-os gálája mégiscsak Timothée Chalamet élete estéje is volt egyben (Fotó: imageSPACE)

Timothée Chalamet-nek nem csak az öltönye tarolt a Golden Globe-on

Hiába az ezüstgombos, ébenfekete öltözet, amivel leuralta már a vörös szőnyeget is, Timothée Chalamet igencsak csalódott lett volna, ha megint üres kézzel távozik egy díjkiosztóról.

Azonban ezúttal sem volt épp könnyű dolga, hiszen kategóriájában még olyan gigászok is jelen voltak mint George Clooney vagy Leonardo DiCaprio. A Marty Supreme sztárja viszont diadalittasan zárhatta a Góliátok ütközetét, megnyerte élete első Aranyglóbuszát, győzelmét pedig családjának és kedvesének ajánlotta:

Édesapám gyerekként a hála fontosságára tanított. Arra, hogy mindig becsüljem meg azt, amim van. Ennek köszönhetően korábban is úgy hagyhattam el ezt a ceremóniát, hogy bár díj nélkül, de emelt fővel és hálával a szívemben távoztam, amiért ott lehettem. Nem lenne igaz, ha azt állítanám, hogy ezek az emlékek nem tették még különlegesebbé a mostani pillanatot. A szüleimnek és a páromnak csak ennyit mondok: szeretlek benneteket. Hálásan köszönöm

– zárta a beszédet Chalamet, aki ezúttal sem feledkezett meg a gálán nagyot villantó szerelméről, Kylie Jennerről a hála perceiben.