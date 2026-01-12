Élete legrosszabb napja! Leonardo DiCapriót porig alázták a Golden Globe-on: és még díjat sem kapott – Videó

Magyar idő szerint hétfő hajnalban került megrendezésre az idei Golden Globe-gála, melyet már 83. alkalommal hoztak tető alá. Az Oscar kis testvéreként is emlegetett eseményen a sztárvilág krémje gyűlt össze, hogy gigászi ütközeteket vívjanak a neves Aranyglóbuszért. Ám, miután mindenki felocsúdott Jennifer Lawrence meztelenkedéséből, és mielőtt megtudhattuk volna, kik is az est nagy nyertesei, még Leonardo DiCaprióé volt a főszerep, akibe már megint páros lábbal álltak bele.
A tavalyi gálához hasonlóan a Golden Globe 2026-os színpadán is a népszerű amerikai komikus, Nikki Glaser fogadta házigazdaként a díszes közönséget. De nem ez volt az egyetlen dolog, ami nem változott, hiszen manapság képtelenség úgy lezajlania egy díjátadónak, hogy szegény Leonardo DiCaprióba valaki ne törölje bele a talpát. Erre az idei Golden Globe-on is sor került, mikor is az est vendéglátója már a nyitóbeszédében alaposan odapörkölt az Egyik csata a másik után főhősének:
Itt van Leonardo DiCaprio is az Egyik csata a másik után-ból. Micsoda karrier a tiéd! Számtalan ikonikus alakítás, kiváló rendezőkkel dolgozhattál együtt, neked már van három Aranyglóbuszod és egy Oscarod. De mégis az a legelképesztőbb ebben, hogy mindezt azelőtt el tudtad érni, hogy a barátnőd betöltse a harmincat…
− szólt oda durván a humorista, amire az egész terem nevetésben tört ki, és még a 30 év alatti nőkért híresen rajongó DiCaprio is eleresztett egy félmosolyt.
Glaser ezek után pedig számonkérte a világsztáron, hogy miért nem vállal több mélyinterjút, hiszen a legutóbbit 1991-ben adta, és abból is csak az derül ki, hogy a kedvenc étele a tészta. Mindezekre a „vádakra” DiCaprio pedig csak egy enyhe biccentéssel reagált.
Ám, a rémálom itt még nem ért véget, hiszen egy kínos közjáték következtében Leonardo DiCaprio ismét a figyelem középpontjába került. Történt ugyanis az est egy későbbi pontján, hogy az egyik biztonsági őr nem akarta visszaengedni őt az asztalához, mert épp Snoop Dogg beszélt a színpadon, és a személyzet tagja nem akarta, hogy mindenki Leója belelógjon az élő adás képébe, ami egy rém kellemetlen szituációt eredményezett.
Aligha azt bánja napjaink egyik legnagyobb filmsztárja, hogy ismét szénné égették egy díjátadón. Leonardo DiCapriónak az viszont sokkal jobban fájhat, hogy alulmaradt fiatal riválisával, Timothée Chalamet-val szemben, aki a legjobb férfi főszereplőnek járó kategóriában előzte meg Marty Supreme megtestesítésével.
Minden bizonnyal kettejük nagy összecsapására voltak a legtöbben kíváncsiak, ám Leo került ki vesztesen a generációk csatájából. Talán ez azt jelzi, hogy ideje lenne átadnia a stafétát, és eljárt felette az idő? A Golden Globe 2026 győztesei között ugyanis neki nem jutott hely, még úgy sem, hogy az Egyik csata a másik után agyonnyerte magát a fényűző gála éjszakáján.
