Élete legrosszabb napja! Leonardo DiCapriót porig alázták a Golden Globe-on: és még díjat sem kapott – Videó

Magyar idő szerint hétfő hajnalban került megrendezésre az idei Golden Globe-gála, melyet már 83. alkalommal hoztak tető alá. Az Oscar kis testvéreként is emlegetett eseményen a sztárvilág krémje gyűlt össze, hogy gigászi ütközeteket vívjanak a neves Aranyglóbuszért. Ám, miután mindenki felocsúdott Jennifer Lawrence meztelenkedéséből, és mielőtt megtudhattuk volna, kik is az est nagy nyertesei, még Leonardo DiCaprióé volt a főszerep, akibe már megint páros lábbal álltak bele.

A Golden Globe 2026-os gáláján Leonardo DiCaprio barátnőjének életkora is terítékre került (Fotó: PA)

A Golden Globe színpadán alázták meg Leonardo DiCapriót

A tavalyi gálához hasonlóan a Golden Globe 2026-os színpadán is a népszerű amerikai komikus, Nikki Glaser fogadta házigazdaként a díszes közönséget. De nem ez volt az egyetlen dolog, ami nem változott, hiszen manapság képtelenség úgy lezajlania egy díjátadónak, hogy szegény Leonardo DiCaprióba valaki ne törölje bele a talpát. Erre az idei Golden Globe-on is sor került, mikor is az est vendéglátója már a nyitóbeszédében alaposan odapörkölt az Egyik csata a másik után főhősének:

Itt van Leonardo DiCaprio is az Egyik csata a másik után-ból. Micsoda karrier a tiéd! Számtalan ikonikus alakítás, kiváló rendezőkkel dolgozhattál együtt, neked már van három Aranyglóbuszod és egy Oscarod. De mégis az a legelképesztőbb ebben, hogy mindezt azelőtt el tudtad érni, hogy a barátnőd betöltse a harmincat…

− szólt oda durván a humorista, amire az egész terem nevetésben tört ki, és még a 30 év alatti nőkért híresen rajongó DiCaprio is eleresztett egy félmosolyt.

Ennél rosszabb estét nem is kívánhatott volna magának Leonardo DiCaprio

Glaser ezek után pedig számonkérte a világsztáron, hogy miért nem vállal több mélyinterjút, hiszen a legutóbbit 1991-ben adta, és abból is csak az derül ki, hogy a kedvenc étele a tészta. Mindezekre a „vádakra” DiCaprio pedig csak egy enyhe biccentéssel reagált.

Ám, a rémálom itt még nem ért véget, hiszen egy kínos közjáték következtében Leonardo DiCaprio ismét a figyelem középpontjába került. Történt ugyanis az est egy későbbi pontján, hogy az egyik biztonsági őr nem akarta visszaengedni őt az asztalához, mert épp Snoop Dogg beszélt a színpadon, és a személyzet tagja nem akarta, hogy mindenki Leója belelógjon az élő adás képébe, ami egy rém kellemetlen szituációt eredményezett.