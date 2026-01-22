Itt a váratlan fordulat: Mégis folytatódik az És egyszer csak…?

Öt évvel ezelőtt rajongók millió kiáltottak fel örömükben, mikor az HBO Maxon elindult a közkedvelt széria, a Szex és New York folytatása. A Sarah Jessica Parkert, Kristin Davist és Cynthia Nixont is reaktiváló, ám Kim Catrall-t nélkülöző És egyszer csak… az ezt követő években még további két évaddal terebélyesedett, a harmadik, befejező évad 2025 nyarán látott napvilágot. Noha a széria jól indult, epizódról epizódra egyre alacsonyabbra tette azt a bizonyos lécet, a finálé pedig a Stranger Things-hez hasonlóan egyenesen kiverte a biztosítékot majdnem mindenkinél.

A legnézettebb HBO Max-sorozatok egyikének számító És egyszer csak... 3. évadának szereplői (Fotó: COADIC GUIREC/BESTIMAGE)

Mégis lesz És egyszer csak… 4?

A Szex és New York folytatásának véleményes záróakkordját nemcsak a rajongók, hanem maguk a szereplők sem tudták azóta sem feldolgozni. Kristin Davis például saját podcastműsorában, az Are You A Charlotte?-ban osztotta meg kendőzetlen véleményét a 3. évad befejezéséről, amivel kapcsolatban még azt is elárulta, azóta sem volt hajlandó megnézni. Davis ugyanis képtelen elfogadni, hogy erre a sorsra jutottak szeretett szériája karakterei, és szeretné, ha folytatnák a népszerű műsort.

Nem érdekel, ki mit mond, ezzel nem érhet véget a sorozat! Ez egy évadzáró volt ugyan, de nem a komplett sorozat fináléja, szerintem biztos nem! Akarok még egy évadot!

– fakadt ki a színésznő, aki később azt is hozzátette, hogy ugyan semmi konkrét nincs még tervben, de valamit mindenképp szeretne kezdeni még ezzel a sorozattal, akár csak pár extra epizódot, ha nem is egy teljes évadot.

Kristin Davis az És egyszer csak... 4. évadát követeli (Fotó: COADIC GUIREC/BESTIMAGE)

A Szex és New York szereplői között még mindig áll a bál

Kristin Davis viszont egy valakit biztosan nem vinne magával a folytatásra, az pedig Chris Noth. Bár az És egyszer csak... első évadban elköszönő Mr. Big visszatérése eleve a csodával lenne határos, hiszen a karakter meghalt, Nothot azért sem látnák szívesen a szettben, mert a színész évekkel ezelőtt fekete listára került.

A hórihorgas sármőrt ugyanis 2021-ben több színésznő is szexuális zaklatással vádolta meg, a Szex és New York, valamint az És egyszer csak… női sztárjai pedig nem kollégájuk, hanem nőtársaik mellett álltak ki, amit Chris Noth ugyancsak nehezményezett.

Az általuk kiadott nyilatkozat, ami valójában nem volt más, mint márkamenedzsment, nem is tudom, szomorú volt, csalódást okozott, meglepődtem. Fel kellett volna hívniuk, és meghallgatni az én verziómat is. Sok éve ismernek, sok éve dolgozunk együtt

– osztotta meg gondolatait az esetről Mr. Big egy friss interjújában.