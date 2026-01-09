Imádjuk Cate Blanchett-et: hónapok óta az ötvenes díva szexiskedésére kíváncsi mindenki

Egyre több olyan mozifilm van, amely végül a streamingplatformokon találja meg a közönségét. Ennek egyik ékes példája Cate Blanchett Fekete táska című kémfilmje. Az 56 éves színésznő nemcsak fehérneműben mutat irtózatosan szexin, hanem fegyverrel a kezében is ebben a zseniális thrillerben, amelyben Michael Fassbender és Pierce Brosnan a partnerei. A siker titka számos összetevőben keresendő, többek között Blanchett fehérneműs jeleneteiben, amit az előzetesben magad is megnézhetsz, de egy biztos: a film 94 percnyi instant feszültség, amely során végig bizonytalanok vagyunk abban, ki hazudik, kinek, legyen szó barátról, ellenségről vagy, ami még rosszabb, egy kémházaspár tagjairól. Közülük a nőt illegális, országellenes tevékenységgel gyanúsítják.

Cate Blanchettnek a szeme sem áll jól a Fekete táska című filmben (Fotó: imdb.com)

Cate Blanchett filmje mesteri - íme, 10 érdekesség

A film elsőre meglepően rövidnek tűnik. Valóban: a rendező, Steven Soderbergh körülbelül 20 perccel hosszabbra tervezte az első változatot, ám abból számos kemény, naturalista jelenet kikerült. A direktor szerint ugyanis attól félünk igazán, amit nem látunk vagy nem ismerünk – és milyen igaza van!

körülbelül 20 perccel hosszabbra tervezte az első változatot, ám abból számos kemény, naturalista jelenet kikerült. A direktor szerint ugyanis attól félünk igazán, amit nem látunk vagy nem ismerünk – és milyen igaza van! A rendező nem könnyítette meg a színészek dolgát: a hosszú asztalok, a fix kameraállások és a dialógusfókusz erősen a klasszikus színházi kamaradarabokra emlékeztetnek. A felvételek előtt sokat kellett próbálniuk, és egyetlen apró hiba esetén újra kellett kezdeni a jelenetet. Több jelenetben szándékosan hagytak hosszabb csendeket a válaszok előtt Cate Blanchett kérésére, hogy a gyanakvás fizikailag is érezhető legyen.

Meglepő módon ebben a kémfilmben nincsenek látványos akciójelenetek.

Pierce Brosnan szerepeltetése bevallottan egy James Bond-fricska: itt a titkosügynökök vezetőjét alakítja, egy olyan karaktert, amilyen Judi Dench M-je volt.

Micheal Fassbender meggyőző a kémférj szerepében (Fotó: imdb.com)