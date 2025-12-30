Idris Elbát lovaggá ütötte III. Károly király

Idén is számos kiemelkedő teljesítményt ismertek el az Egyesült Királyságban. III. Károly brit király összesen 1157 embert tüntetett ki, köztük sportolókat, művészeket és közéleti szereplőket, akik munkájukkal hosszú időn át szolgálták a brit társadalmat, ilyen volt Idris Elba is.

Idris Elba neves címet kapott.

Fotó: AFP / AFP

Idris Elba lovag lett

A friss kitüntetési listán több olyan név is szerepel, akiket lovaggá vagy úrhölggyé avattak, míg mások a Brit Birodalom Rendjének különböző fokozatait kapták meg. Keir Starmer miniszterelnök szerint az idei névsor:

„A brit társadalom legjavát ünnepli, olyan embereket, akik a közösség érdekét saját maguk elé helyezve formálnak életeket és erősítik az összetartozást”.

Az egyik legismertebb friss lovag a világhírű színész, Idris Elba lett. A döntést nemcsak színészi pályafutása, hanem társadalmi szerepvállalása is indokolta: Elba évek óta aktívan dolgozik a fiatalok támogatásáért. Saját alapítványa, az Elba Hope Foundation az oktatás, az ifjúsági érdekvédelem és a fenntartható fejlődés előmozdítását tűzte ki célul.

A színész a kitüntetés átvétele kapcsán úgy fogalmazott, hogy az elismerést azoknak a fiataloknak ajánlja, akik tehetségükkel, ambíciójukkal és kitartásukkal inspirálták alapítványa munkáját.

Az idei kitüntetettek között szerepel Cynthia Erivo is, akit a Brit Birodalom Rendjével jutalmaztak. Az Oscar-jelölt, valamint Emmy-, Grammy- és Tony-díjas színésznő legutóbb a Wicked-filmekben nyújtott alakításával hívta fel magára a figyelmet, ahol Elphaba Thropp szerepében aratott sikert.

A sportvilág képviselői közül is többen rangos elismerésben részesültek. Külön kitüntették az 1984-es téli olimpia legendás brit győzteseit, Jayne Torvillt és Christopher Deant. Torvill úrhölgyi címet kapott, míg Deant lovaggá ütötték, ezzel is elismerve a brit sport történetében betöltött kiemelkedő szerepüket, írja a Sky News.