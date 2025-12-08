Testileg, lelkileg megkínozták a bársonyos hangú dívát — 115 éve született Karády Katalin

Korának gyönyörű, hamvas bőrű és sötét hajú magyar dívája, aki mély, búgó hangjával bármely férfit képes lett volna elcsábítani: ő Karády Katalin, hazánk büszkesége, aki több filmben is eljátszotta a végzet asszonyát a hálás közönségnek és a dalai olyannyira mélyen hatnak, amit napjaink ASMR videói képtelenek megidézni. Karády Katalin magánélete titokzatos volt, egyes pletykák szerint férfifaló volt, mások szerint pedig a hölgyeket is szerette — ez a kérdéskör nagyban foglalkoztatta az akkori bulvárfelületeket és az olvasókat egyaránt. Egy magasan szárnyaló főnixmadár volt, kinek szárnyait letépte a náci rezsim és igazi potenciálját így csak korlátoltan láthattuk. A stílusos, szinte erotikus energiákat árasztó színésznő 115 évvel ezelőtt, 1910. december 8-án született.
Karády Katalin (eredeti nevén Kanczler Katalin) sajnos nem születhetett boldog családba: apja, Kanczler Ferenc rendszeresen verte őt és hat testvérét. A bántalmazó család elől menekülve az első világháború után, serdülőként világot látott és Svájcban, majd Hollandiában élt öt évig. Miután gyűjtött némi nyelvtudást és élettapasztalatot, idehaza kereskedelmet tanult, ahol kitűnt osztálytársai közül pedáns magatartásával és feltűnő szépségével.
Mégsem a kereskedelem lett azonban a fő életpályája, hanem a színészet.
A harmincas években kezdett komolyabban foglalkozni a színművészettel, Egyed Zoltán újságíró segítő támogatása alatt és Cs. Aczél Ilona, közkedvelt színésznő mentorálásával. Ebben az időszakban sokat formálódott a stílusa, felvette a Karády vezetéknevet és a femme fatale stílust, tudatosan mélyítette hangját, hogy a már egyébként is vonzó hölgy még inkább levegye a nézőket a lábukról. Hamar közkedvelt karakter lett, akiről még olyan pletykák is terjengtek, hogy Winston Churchil is szemet vetett rá.
Az egyre fokozódó második világháborús hangulatban az emberek nyitottabbak voltak a sötétebb témákra is, Kalmár László és Zilahy Lajos alkotása pedig tökéletesen rezonált erre a közhangulatra. A Halálos tavasz középpontjában Jávor Pál és Karády Katalin karaktereinek lehetetlen szerelmét követjük, mely először mély tehetetlenségbe, majd végzetességbe torkollik. Korszakának erősen tabudöntögető alkotása volt ez a film, olyan témák merülnek fel benne, mint az erotika, házasságon kívüli szexuális élet és az öngyilkosság, amiről akkoriban beszélni se nagyon volt illő, nemhogy filmvásznon ábrázolni.
A Karády Katalin filmekben látható sebezhető, olykor csábító, olykor távolságtartó karaktere megigézte a közönséget, ahogyan az elhíresült Ez lett a veszted, mind a kettőnk veszte című dal is csak még népszerűbbé tette. A Halálos tavaszt követően még kilenc nagyjátékfilmben játszott és énekesként olyan dalokkal ajándékozta meg a közönséget, mint a Hamvadó cigarettavég, A szívemben titokban és a Május éjszakán.
A színésznő a világháború alatt beleszeretett Horthy Miklós náciellenes kémfőnökébe, Ujszászy Istvánba, akivel egy impozáns villában élt együtt a XII. kerületben. A boldogságát, és vele együtt karrierjét is nagyon hamar megtörték az országot megszálló németek. Eleinte csak a dalait és filmjeit szabotálták, majd kémkedés vádjával bebörtönözték és három hónapig kínozták a legfájdalmasabb módokon. Miután Ujszászy barátai kiszabadították, otthonát teljesen kifosztva találta. Nem sokkal ezután pedig kivégezték szerelmét, amitől Karády Katalin idegösszeomlást kapott és kilenc hónapig ágyban kellett kezelni.
A fájdalmait ellensúlyozta, hogy gyerekeket mentett meg a Dunába lövetéstől azzal, hogy lefizette a kivégző katonákat és a túlélőket ő maga szállásolta el a háború végéig. Így lett ő az 1994-es üldözöttek védelmezője.
A második világháború után Magyarországon már nem volt maradása, így világnak indult. Szerencséjét keresve megjárta Ausztriát, Svájcot, Belgiumot, Brazíliát, míg végül az amerikai New Yorkban telepedett le, ahol egy kalapszalont üzemeltetett. A fájdalmakkal teli világháborús meghurcolás után itt érezhette először újra, hogy otthon van, és innentől az Amerikába emigrált magyarok kiemelt támogatója lett.
Hetvenedik születésnapjára Magyarországra hívták, ahová a díva stílusosan csak egy kalapot küldött önmaga helyett. Ugyanakkor később megenyhülve, 1990-ben már tervezte a hazalátogatást, de február 8-án, 79 évesen végleg lehunyta a szemét. A Farkasréti temetőben helyezték végső nyugalomra.
