Testileg, lelkileg megkínozták a bársonyos hangú dívát — 115 éve született Karády Katalin

Korának gyönyörű, hamvas bőrű és sötét hajú magyar dívája, aki mély, búgó hangjával bármely férfit képes lett volna elcsábítani: ő Karády Katalin, hazánk büszkesége, aki több filmben is eljátszotta a végzet asszonyát a hálás közönségnek és a dalai olyannyira mélyen hatnak, amit napjaink ASMR videói képtelenek megidézni. Karády Katalin magánélete titokzatos volt, egyes pletykák szerint férfifaló volt, mások szerint pedig a hölgyeket is szerette — ez a kérdéskör nagyban foglalkoztatta az akkori bulvárfelületeket és az olvasókat egyaránt. Egy magasan szárnyaló főnixmadár volt, kinek szárnyait letépte a náci rezsim és igazi potenciálját így csak korlátoltan láthattuk. A stílusos, szinte erotikus energiákat árasztó színésznő 115 évvel ezelőtt, 1910. december 8-án született.

Karády Katalin és Jávor Pál több filmben is együtt játszottak (Fotó: János Manninger/Wikipédia)

Karády Katalin mindig kicsit más volt, mint a többiek

Karády Katalin (eredeti nevén Kanczler Katalin) sajnos nem születhetett boldog családba: apja, Kanczler Ferenc rendszeresen verte őt és hat testvérét. A bántalmazó család elől menekülve az első világháború után, serdülőként világot látott és Svájcban, majd Hollandiában élt öt évig. Miután gyűjtött némi nyelvtudást és élettapasztalatot, idehaza kereskedelmet tanult, ahol kitűnt osztálytársai közül pedáns magatartásával és feltűnő szépségével.

Mégsem a kereskedelem lett azonban a fő életpályája, hanem a színészet.

Forgatás közben, egy szál fürdőruhában is igazi díva volt (Fotó: hot! archív/Klinghammer Noah)

A harmincas években kezdett komolyabban foglalkozni a színművészettel, Egyed Zoltán újságíró segítő támogatása alatt és Cs. Aczél Ilona, közkedvelt színésznő mentorálásával. Ebben az időszakban sokat formálódott a stílusa, felvette a Karády vezetéknevet és a femme fatale stílust, tudatosan mélyítette hangját, hogy a már egyébként is vonzó hölgy még inkább levegye a nézőket a lábukról. Hamar közkedvelt karakter lett, akiről még olyan pletykák is terjengtek, hogy Winston Churchil is szemet vetett rá.

A film, ami megváltoztatta az életét

Az egyre fokozódó második világháborús hangulatban az emberek nyitottabbak voltak a sötétebb témákra is, Kalmár László és Zilahy Lajos alkotása pedig tökéletesen rezonált erre a közhangulatra. A Halálos tavasz középpontjában Jávor Pál és Karády Katalin karaktereinek lehetetlen szerelmét követjük, mely először mély tehetetlenségbe, majd végzetességbe torkollik. Korszakának erősen tabudöntögető alkotása volt ez a film, olyan témák merülnek fel benne, mint az erotika, házasságon kívüli szexuális élet és az öngyilkosság, amiről akkoriban beszélni se nagyon volt illő, nemhogy filmvásznon ábrázolni.