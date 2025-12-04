„Hasta la vista, baby” – James Cameron nem nyugszik, jön a Terminátor 7. része!

Már több mint 40 éve annak, hogy a teljesen elszegényedett James Cameron életét gyökerestől változtatta meg egy lázasan átverejtékezett éjszaka. A később olyan sikerprodukciókat, mint a Titanicot vagy a hamarosan újabb epizóddal jelentkező Avatart is megteremtő filmes legendának ugyanis egyik lázálmában jelent meg négy évtizeddel ezelőtt a vörösen izzó szemű gépváz képe, amelyre aztán egy egész franchise-t tudott felhúzni. Bár a Terminátor első és második része filmtörténeti mérföldkövek, és Arnold Schwarzenegger sem tartana ott nélkülük, ahol most, de az azóta készült négy további epizód legfeljebb a felejthető kategóriába sorolható be. A 2019-ben megjelent Terminátor: Sötét végzet után úgy is tűnt, végleg leáldozott a filmszériának, ám James Cameron most mégis úgy döntött, A halálosztó kap még egy küldetést.

Már több mint 40 éve, hogy James Cameron bemutatta a Terminátort, de a széria még mindig tart, már úton van a 7. rész is (Fotó: 20th Cenury Fox)

Már sosem lesz olyan a Terminátor, mint régen

A Terminátor-filmek legújabb darabja nem véletlen nem akar elkészülni már évek óta, hiszen James Cameront utolérte az alkotói válság, amit a technika rohamos fejlődése idézett elő. A direktor-szkriptíró szerint ugyanis abban a világban, amelyben már a színészeket is mesterséges intelligenciával pótolják, nagyon nehéz újat mondani, és azokra a víziókra, amelyek 40 éve meredeknek számítottak, ma már senki sem kapná fel a fejét.

Utolértük a tudományos fantasztikum műfaját, sőt mostanra valójában túl is szárnyaltuk. Egy sci-fi világban élünk, és olyan problémákkal kell szembenéznünk, amelyek korábban csak ebben a műfajban fogant könyvekben és filmekben léteztek. Most pedig mindezt a valóságban éljük meg. Soha nem leszek olyan előrelátó, mint 1984-ben voltam, amikor ezt elképzeltem, mert szerintem senki sem tudja, mi fog történni egy vagy két év múlva

− mesélte egy lapnak a franchise folytatásának nehézségeiről Cameron.

A disztópikus jövőtől való félelmen alapuló franchise tehát már egyre nehezebben tud rálicitálni saját magára. Nem is csoda, hogy a Terminátor 7. forgatókönyvén munkálkodó Cameron ennyi ideig ül a projekten, melybe egyelőre még nem tudni, hogy a Stranger Things 5. évadában feltűnő Linda Hamilton vagy a Netflix által merőben más sorsra ítélt Arnold Schwarzenegger is visszatérnek-e majd.