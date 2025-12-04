„Hasta la vista, baby” – James Cameron nem nyugszik, jön a Terminátor 7. része!

Már több mint 40 éve annak, hogy a teljesen elszegényedett James Cameron életét gyökerestől változtatta meg egy lázasan átverejtékezett éjszaka. A később olyan sikerprodukciókat, mint a Titanicot vagy a hamarosan újabb epizóddal jelentkező Avatart is megteremtő filmes legendának ugyanis egyik lázálmában jelent meg négy évtizeddel ezelőtt a vörösen izzó szemű gépváz képe, amelyre aztán egy egész franchise-t tudott felhúzni. Bár a Terminátor első és második része filmtörténeti mérföldkövek, és Arnold Schwarzenegger sem tartana ott nélkülük, ahol most, de az azóta készült négy további epizód legfeljebb a felejthető kategóriába sorolható be. A 2019-ben megjelent Terminátor: Sötét végzet után úgy is tűnt, végleg leáldozott a filmszériának, ám James Cameron most mégis úgy döntött, A halálosztó kap még egy küldetést.
A Terminátor-filmek legújabb darabja nem véletlen nem akar elkészülni már évek óta, hiszen James Cameront utolérte az alkotói válság, amit a technika rohamos fejlődése idézett elő. A direktor-szkriptíró szerint ugyanis abban a világban, amelyben már a színészeket is mesterséges intelligenciával pótolják, nagyon nehéz újat mondani, és azokra a víziókra, amelyek 40 éve meredeknek számítottak, ma már senki sem kapná fel a fejét.
Utolértük a tudományos fantasztikum műfaját, sőt mostanra valójában túl is szárnyaltuk. Egy sci-fi világban élünk, és olyan problémákkal kell szembenéznünk, amelyek korábban csak ebben a műfajban fogant könyvekben és filmekben léteztek. Most pedig mindezt a valóságban éljük meg. Soha nem leszek olyan előrelátó, mint 1984-ben voltam, amikor ezt elképzeltem, mert szerintem senki sem tudja, mi fog történni egy vagy két év múlva
− mesélte egy lapnak a franchise folytatásának nehézségeiről Cameron.
A disztópikus jövőtől való félelmen alapuló franchise tehát már egyre nehezebben tud rálicitálni saját magára. Nem is csoda, hogy a Terminátor 7. forgatókönyvén munkálkodó Cameron ennyi ideig ül a projekten, melybe egyelőre még nem tudni, hogy a Stranger Things 5. évadában feltűnő Linda Hamilton vagy a Netflix által merőben más sorsra ítélt Arnold Schwarzenegger is visszatérnek-e majd.
A Terminátor mellett van egy másik sci-fi-eposz, amit Cameron gyerekeként imád, és annyit szeretne mesélni róla, amennyit csak lehet, ez pedig az Avatar. Pandora vadregényes, távoli bolygójára először 2009-ben kalauzolt el bennünket, majd 13 évvel később elkészült A víz útja alcímre keresztelt folytatás, hogy idén decemberben végre mozikba kerüljön a 3. rész is, az Avatar: Tűz és Hamu.
A történet viszont nem itt még nem ér véget, hiszen a trilógiát James Cameron nem érzi elégnek. A következő hat éven belül újabb két epizóddal bővülnek majd az Avatar-filmek, a 4. fejezet 2029-ben, az 5. résszel pedig 2031-ben bővül a mozik műsorlistája.
A folytatások cselekményei egyébként évekkel a Tűz és Hamu után veszik fel a fonalat, sőt, hőseink majd a Földre is visszatérnek, és Michelle Yeoh, a Minden, mindenhol, mindenkor Oscar-díjas színésznője is ekkor csatlakozik majd a Sigourney Weaver, Zoe Saldana, Stephen Lang és Kate Winslet neveivel fémjelzett franchise-hoz.
