"Nagyon féltem a látványomtól" – Mi történik itt? Felismerhetetlenre torzult Dwayne Johnson – Fotók

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 26. 15:25
felismerhetetlenpankrátorDwayne Johnson
Felismerhetetlen lett új filmjében a pankrátorból lett szupersztár. Dwayne Johnson átalakulása azonban Oscart is hozhat neki a Zúzógép című pankrátorfilmben, ami napokon belül debütál a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. A sokkoló átalakulás első képei itt láthatók!
Még a legnagyobb rajongói sem ismernek rá A Szikálra. Dwayne Johnson sokkoló átalakuláson ment keresztül a Zuzógép című filmért, ahol nem csak sminkelték, de különböző protézisekkel rakták tele az arcát. A smink és Dwayne játéka élete első díjesőjét hozhatja el a színésznek, Emily Blunt oldalán, az A24 legújabb filmjében. 

Dwayne Johnson
Dwayne Johnson 4 órát torzult a hitelességért (Fotó: Burt Harris)

Dwayne Johnson átalakulása

A színész élete első komoly drámai szerepében látható hamarosan! Mark Kerr birkózó-pankrátor életét mutatja be az A24 stúdió nagyszabású filmjében. Dwayne Johnson és a rendező, Benny Safdie megegyeztek abban, hogy a színész a lehető legjobban hasonlítson a harcművészre, így Johnsonnak brutális mennyiségű időt kellett minden nap a sminkben töltenie. A napi 4 órás hajnali procedúra nem csak a sminket és a hajat tartalmazta, de különböző protézisekkel torzították el a színész arcvonásait, hogy hitelesebb legyen a hasonlóság. 

Csak ültem a tükör előtt három-négy órán át, és néztem, ahogy minden megváltozik. Körülbelül 13 vagy 14 különböző protézis volt. Finom, mégis szerintem nagyon hatásos. Mire a forgatásra kerültem, már Mark Kerr voltam, és éreztem is attól kezdve, ahogyan járt, ahogy beszélt, és ahogyan az életre tekintett

emlékezett vissza a Variety-nek a forgatásra Dwayne Johnson.

Felismerhetetlen lett a színész a Zúzógépben (Fotó: A24)

Dwayne Johnson Zúzógép

A Zúzógép az A24 stúdió idei két szuperprodukciója közül az egyik, ami a kis költségvetésű horrorok és művészfilmek után a magas büdzsével és világsztárokkal készült. Ugyanis Dwayne Johnson és a pornóbajszos Timothée Chalamet Marty Supreme című életrajzi filmjei 70-90 millió dollárból készültek. A színész a hírek szerint ennek ellenére a 25 milliós gigagázsijának töredékéért vállalta a filmet, és azt is megindokolta, miért. 

Nagyon is valóságos volt. Már nagyon-nagyon-nagyon régóta nem tapasztaltam ilyet, nagyon féltem a látványomtól, és azt gondoltam: 'Nem tudom, hogy képes vagyok-e erre. Meg tudom-e ezt csinálni?' Rájöttem, hogy talán ezek a lehetőségek azért nem jöttek eddig, mert túlságosan féltem ahhoz, hogy felfedezzem ezeket a dolgokat. Annyira vágytam egy lehetőségre, hogy valami nyerset, valóságosat csináljak, és felfedezzem magam. Aztán hirtelen jött a Zúzógép

mondta a színész. 

A Dwyne Johnson filmek új mérföldköve? Az egykori pankrátor teljesen eltorzult A zúzógépben (Fotó: A24)

Dwayne Johnson Oscar-díj

A hírek szerint a Zúzógép komoly díjesélyes lehet idén, a napokban mutatják be a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon, ahol Dwayne Johnson Nemes Jeles László és Enyedi Ildikó filmjeivel versenyez az Arany Oroszlánért. A legfrissebb Oscar-tippek szerint A Szikla és Emily Blunt is számíthat legalább egy jelölésre a világ legnagyobb filmes díjkiosztóján. 

A Zúzógép december 11-től látható a magyar mozikban. 

 

 

