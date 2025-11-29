Emlékszel a Ganxsta Zolee-ra mint suttyó hóhér? 20 éves Tímár Péter félresikerült középkori komédiája

Mindenki hibázhat, ahogy azt a régi magyar mondás is legitimizálja: A lónak négy lába, mégis megbotlik. Ez bárkivel megesik, még a filmtörténelem nagy direktoraival is. Tavaly például hetekig kongott az ürességtől minden moziterem, ahol Francis Ford Coppola Megalopoliszt vetítették, de szent meggyőződésünk, hogy a Tenetet még maga, a jövőre újabb klasszikussal előálló Christopher Nolan sem értette. A minden héten megjelenő cikkszériánkban pedig most itthonról hozunk egy példát. Ugyanis az Egészséges erotika, a Csapd le csacsi! vagy a Csinibaba című remekműveket jegyző Tímár Pétert sem kerülték el a híresen rossz mellényúlások: Korábban már írtunk a Zimmer Feri felejthető folytatásáról, de sajnos volt egy másik, kínosan kellemetlen komédiája is, amelyre ráadásul sikerült szerződtetnie a fél Heti Hetest, illetve Ganxsta Zolee-t is, de ettől még korántsem lett élvezhető a végeredmény.
A kétezres évek közepe igazi aranykora volt a történelmi vígjátékoknak. Herendi Gábor azóta is közönségkedvencek számító Magyar vándora mellett viszont akadt egy másik, ebben a zsánerben született mozi, ami valami ahhoz hasonló reakciót váltott ki a nézőkből, mint Szabó Győző által alakított vezérből a kumisz. Ez volt a Magyar vándor után egy évvel megjelenő Le a fejjel!, mely Mátyás király népmesékben elregélt jó szokását vette alapul: A király álruhát öltve a népe között kíván elvegyülni.
Azonban ez az uralkodó nem az igazságot keresi, hanem a saját bőrét félti, hiszen főpapja figyelmezteti, hogy valaki az életére fog törni, így jobban teszi, ha alattvalói között keres menedéket. A fortélyok persze itt nem érnek véget, ugyanis épp a főpap az, aki el akarja őt tenni láb alól, és pont azzal kezd bujkálni, akit felbéreltek a kiiktatására.
A szkript tehát megágyaz egy fondorlatos helyzetkomikumnak, amelyet olyan nevekkel fűszerezett meg Tímár Péter, mint Gálvölgyi János, Garas Dezső, Bajor Imre, Hernádi Judit, Kamarás Iván vagy a kegyetlen hóhért alakító Ganxsta Zolee, akik a fóti filmstúdióban kialakított középkori díszletben, színpompás, habos-babos ruhákban járkálhattak. Minden adott volt tehát, hogy ez egy emlékezetes remekmű legyen, és végül is az is lett, csak nem olyan apropóból, mint amilyenből az alkotók szerették volna.
A Le fejjel! gyorsabban vérzik el, mint egy középkori sanyarú sorsú elítélt, akinek a címben szereplő módon oltották ki az életét. A sztoriszálak egyre jobban kuszálódnak össze, a karakterek indíttatásai sokszor teljesen idegenek az addig látottaktól, a poénokról pedig A tanú örökzöld idézete juthat eszünkbe, némileg átköltve: Olyan, mint a Monty Python, csak kicsit sárgább és jóval savanyúbb.
Ami azért különösen fájó és bántó, mert papíron a humor nagyágyúi tüzelhették el itt teljes arzenáljukat, hogy aztán kocsmaszagú szexuális poénok és óvodásokat is megnevettetni képtelen csetlés-botlások egymásutániságát csodálhassuk meg másfél órán keresztül, miközben halálra idegesít bennünket Tímár Péter vágástechnikai reformmozgalma, a szereplők pedig szinte leperegnek az olcsó hatású, gagyi díszletről.
Bár a Le a fejjel! épp idén lett 20 éves, viszont erről mégsem olyan hangnemben kell megemlékeznünk, mint a hasonlóan kerek évfordulót ünneplő Harry Potter és a Tűz Serlegéről. Tímár Péter minden bizonnyal nem ezzel az alkotásával szolgált rá a szeptemberben átvett életműdíjára, és talán ő maga is próbálja elfelejteni, hogy valaha is ezzel sújtott le a magyar mozinézőkre. És ha már nézők: végül így is több mint 150 ezer gyanútlan ember váltott rá jegyet, amivel a Le a fejjel! még mindig a top 50 legnépszerűbb magyar mozifilm között tudhatja magát, de amennyiben lesz még egy-két Hogyan tudnék élni nélküled?-hez hasonló sikertörténet, akkor Tímár vígjátéka elköszönhet az élmezőnytől.
