Emlékszel a Ganxsta Zolee-ra mint suttyó hóhér? 20 éves Tímár Péter félresikerült középkori komédiája

Mindenki hibázhat, ahogy azt a régi magyar mondás is legitimizálja: A lónak négy lába, mégis megbotlik. Ez bárkivel megesik, még a filmtörténelem nagy direktoraival is. Tavaly például hetekig kongott az ürességtől minden moziterem, ahol Francis Ford Coppola Megalopoliszt vetítették, de szent meggyőződésünk, hogy a Tenetet még maga, a jövőre újabb klasszikussal előálló Christopher Nolan sem értette. A minden héten megjelenő cikkszériánkban pedig most itthonról hozunk egy példát. Ugyanis az Egészséges erotika, a Csapd le csacsi! vagy a Csinibaba című remekműveket jegyző Tímár Pétert sem kerülték el a híresen rossz mellényúlások: Korábban már írtunk a Zimmer Feri felejthető folytatásáról, de sajnos volt egy másik, kínosan kellemetlen komédiája is, amelyre ráadásul sikerült szerződtetnie a fél Heti Hetest, illetve Ganxsta Zolee-t is, de ettől még korántsem lett élvezhető a végeredmény.

A Tímár Péter-filmek egyik leggyengébb darabját még a rögtönzött Ganxsta Zolee-koncertek sem tudták megmenteni (Fotó: port.hu)

Középkori kínzó komédia

A kétezres évek közepe igazi aranykora volt a történelmi vígjátékoknak. Herendi Gábor azóta is közönségkedvencek számító Magyar vándora mellett viszont akadt egy másik, ebben a zsánerben született mozi, ami valami ahhoz hasonló reakciót váltott ki a nézőkből, mint Szabó Győző által alakított vezérből a kumisz. Ez volt a Magyar vándor után egy évvel megjelenő Le a fejjel!, mely Mátyás király népmesékben elregélt jó szokását vette alapul: A király álruhát öltve a népe között kíván elvegyülni.

Azonban ez az uralkodó nem az igazságot keresi, hanem a saját bőrét félti, hiszen főpapja figyelmezteti, hogy valaki az életére fog törni, így jobban teszi, ha alattvalói között keres menedéket. A fortélyok persze itt nem érnek véget, ugyanis épp a főpap az, aki el akarja őt tenni láb alól, és pont azzal kezd bujkálni, akit felbéreltek a kiiktatására.

A Le a fejjel!-ben a magyar filmgyártás nagyjai játszottak, mint például Garas Dezső (jobbra), de valami mégis félrecsúszott (Fotó: port.hu)

A szkript tehát megágyaz egy fondorlatos helyzetkomikumnak, amelyet olyan nevekkel fűszerezett meg Tímár Péter, mint Gálvölgyi János, Garas Dezső, Bajor Imre, Hernádi Judit, Kamarás Iván vagy a kegyetlen hóhért alakító Ganxsta Zolee, akik a fóti filmstúdióban kialakított középkori díszletben, színpompás, habos-babos ruhákban járkálhattak. Minden adott volt tehát, hogy ez egy emlékezetes remekmű legyen, és végül is az is lett, csak nem olyan apropóból, mint amilyenből az alkotók szerették volna.