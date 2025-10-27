BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Emlékszel még a Zimmer Feri 2-re? 15 éves a folytatás, amit még Reviczky Gábor sem tudott megmenteni

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 16:15
Tímár PéterZimmer FeriZimmer Feri 2Pogány Judit
Hetente jelentkező cikksorozatunkban a magyar film- és tévétörténelem legzivatarosabb korszakaiba látogatunk el, hogy feltárjuk a honi moziipar leggyengébb alkotásait. Következő alanyunk a Zimmer Feri 2, amiben Reviczky Gábor és több más fontos szereplő is visszatért, de bár ne tették volna.
Örökös-Tóth Lajos
Bármilyen népszerű trend is már évek vagy inkább évtizedek óta Hollywoodban a franchise-építés, a magyar filmgyártásban ez nem igazán tudott meghonosodni. A Rudolf Péter-féle Üvegtigrisen vagy Herendi Gábor Valami Amerikáján kívül szinte alig találni olyan hazai alkotást, ami folytatással vagy folytatásokkal rendelkezik. Ezen próbál változtatni az elmúlt hónapok slágerfilmjének, a Hogyan tudnék élni nélküled?-nek a 2. része, melynek munkálatai már bőszen zajlanak a Balaton partján. Ám, mikor el is készül egy második epizód, az többnyire nem sül el valami jól. Erről tudna mesélni például a nézhetetlen szörnyszülöttel meggyalázott Vuk, valamint cikksorozatunk következő áldozata, a Zimmer Feri 2, mely a Reviczky Gábor főszereplésével 1998-ban bemutatott vígjáték folytatása volt.

Zimmer Feri 2 Reviczky Gábor
Az első Zimmer Feri szereposztása, élén Reviczky Gáborral, aki a 2. részben is visszatért (Fotó: port.hu)

Zimmer Feri, a turizmus görbe tükre

Keresve se találnánk olyan mozit, mely jobban űzne viccet a magyar turizmus pénzsóvár, mindent „okosba” megoldó figuráiból, mint Tímár Péter szatírája, a Zimmer Feri. A múlt század balatoni vendéglátóvilágának görbe tükröt tartó vígjáték téglaként épült be a honi popkultúrába, aranyköpéseit, mint pl. a 76 évesen még mindig a színpadon brillírozó Reviczky Gábor által alakított címszereplő „Abendessen, Abendessen!” üvöltése pedig azóta igazi szállóigévé váltak. Bő egy évtizeddel később aztán az eredeti alkotó- és szereplőbrigád úgy döntött, talán jól esne egy repeta a magyar közönség gyomrának Feri főztjéből, de sajnos nem is tévedhettek volna nagyobbat.

Félelem és reszketés Ráckevén

Bármennyire nem is volt rá szükség igazából, a Zimmer Feri 2 mégis bemutatásra került. A rendező és a főszereplőkvartett, azaz Reviczky Gábor, Pogány Judit, Szarvas József és Kovács Vanda, de még Kálomista Gábor, mint producer is visszatért, egyedül a helyszín lett más, ugyanis „a magyar tenger” egyik üdülője helyett ezúttal egy elhagyatott, ráckevei kastélyban látják meg egy óriási biznisz lehetőségét hőseink: Szellemeknek öltözve, kísértet járta szállót faragnak a romos falakból, amire hamar rá is harapnak a rettegni kívánó turisták. Amit viszont valójában kapnak, egyikük sem teszi zsebre, ahogy a mozinézők sem, hiszen tegye fel a kezét az, aki számára vicces volt a lyukas lepedővel kóbor léleknek álcázott, kereplővel a kezében rémisztgető Szarvas József. De ez csak egy a sok rémes geg közül.

A Zimmer Feri 2 a legjobb Reviczky Gábor-filmek között kevésbé, sokkal inkább a legrosszabb magyar filmek listáján keresendő (Fotó: port.hu)

Reviczky Gábor és társai sem pótolták az elveszett cselekményt

Az előbb említett lepedős példa mutatja, milyen együgyű a sztori és sajnos maguk a szereplők is. Pedig cselekmény híján a színészeken a sor, hogy valami maradandót alkossanak, és habár Reviczky Gáboron vagy Pogány Juditon kívül még olyan, nem kis neveket is fel tud vonultatni a stáblista, mint Molnár Piroska, Kálloy Molnár Péter, Szabó Győző vagy a felismerhetetlenre tupírozott Schell Judit, egyikük sem menteni meg a Zimmer Feri 2-t attól, hogy totális unalomba és kínosan izzadságszagú vicceskedésbe fulladjon.

A kiváló Tímár Péter-filmek között a Zimmer Feri 2 egy csúfos mellényúlásnak számít (Fotó: port.hu)

A mozi egyedül a nosztalgiafaktorra tudott hagyatkozni, mely az első részre történő utalgatásokban, párhuzamokban és kikacsintásokban mutatkozik meg, de ez sem megy hibátlanul. Például mi szükség volt ebbe a felvonásba is beleerőltetni egy felesleges gyerekkaraktert, amikor a sztori vígan meglett volna nélküle, ráadásul szegény Csukás Márton idegtépően gyönge alakítása csak tovább ront a helyzeten.

Végszó

Az idei Miskolci Filmfesztiválon Koltai Róberttel együtt életműdíjban részesülő Tímár Péter kiváló példa arra, hogy néha még a legjobbak is hibáznak. A szatírák koronázatlan királya, kinek az Egészséges erotikát vagy a Csinibabát is köszönhetjük, a Zimmer Feri folytatásával sajnos alaposan mellényúlt. Hiába próbálta itt is alkalmazni a már bejáratott formanyelvi eszközeit és beleszőni sajátos humorvilágát, valahogy semmi sem klappolt. Bár a nézőket hajtotta a kíváncsiság, és az egyik legnézettebb magyar mozi lett 2010-ben a Zimmer Feri 2, mind a rajongók, mind a kritikusok elégedetlenül távozhattak ennek az összecsapott, semmitmondó és poénaszályban szenvedő komédiafolytatásnak a vetítéséről.

 

