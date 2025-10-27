Emlékszel még a Zimmer Feri 2-re? 15 éves a folytatás, amit még Reviczky Gábor sem tudott megmenteni

Bármilyen népszerű trend is már évek vagy inkább évtizedek óta Hollywoodban a franchise-építés, a magyar filmgyártásban ez nem igazán tudott meghonosodni. A Rudolf Péter-féle Üvegtigrisen vagy Herendi Gábor Valami Amerikáján kívül szinte alig találni olyan hazai alkotást, ami folytatással vagy folytatásokkal rendelkezik. Ezen próbál változtatni az elmúlt hónapok slágerfilmjének, a Hogyan tudnék élni nélküled?-nek a 2. része, melynek munkálatai már bőszen zajlanak a Balaton partján. Ám, mikor el is készül egy második epizód, az többnyire nem sül el valami jól. Erről tudna mesélni például a nézhetetlen szörnyszülöttel meggyalázott Vuk, valamint cikksorozatunk következő áldozata, a Zimmer Feri 2, mely a Reviczky Gábor főszereplésével 1998-ban bemutatott vígjáték folytatása volt.

Az első Zimmer Feri szereposztása, élén Reviczky Gáborral, aki a 2. részben is visszatért (Fotó: port.hu)

Zimmer Feri, a turizmus görbe tükre

Keresve se találnánk olyan mozit, mely jobban űzne viccet a magyar turizmus pénzsóvár, mindent „okosba” megoldó figuráiból, mint Tímár Péter szatírája, a Zimmer Feri. A múlt század balatoni vendéglátóvilágának görbe tükröt tartó vígjáték téglaként épült be a honi popkultúrába, aranyköpéseit, mint pl. a 76 évesen még mindig a színpadon brillírozó Reviczky Gábor által alakított címszereplő „Abendessen, Abendessen!” üvöltése pedig azóta igazi szállóigévé váltak. Bő egy évtizeddel később aztán az eredeti alkotó- és szereplőbrigád úgy döntött, talán jól esne egy repeta a magyar közönség gyomrának Feri főztjéből, de sajnos nem is tévedhettek volna nagyobbat.

Félelem és reszketés Ráckevén

Bármennyire nem is volt rá szükség igazából, a Zimmer Feri 2 mégis bemutatásra került. A rendező és a főszereplőkvartett, azaz Reviczky Gábor, Pogány Judit, Szarvas József és Kovács Vanda, de még Kálomista Gábor, mint producer is visszatért, egyedül a helyszín lett más, ugyanis „a magyar tenger” egyik üdülője helyett ezúttal egy elhagyatott, ráckevei kastélyban látják meg egy óriási biznisz lehetőségét hőseink: Szellemeknek öltözve, kísértet járta szállót faragnak a romos falakból, amire hamar rá is harapnak a rettegni kívánó turisták. Amit viszont valójában kapnak, egyikük sem teszi zsebre, ahogy a mozinézők sem, hiszen tegye fel a kezét az, aki számára vicces volt a lyukas lepedővel kóbor léleknek álcázott, kereplővel a kezében rémisztgető Szarvas József. De ez csak egy a sok rémes geg közül.