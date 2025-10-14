Victoria Beckham egy életre leírta magát a netflixes dokumentumfilmjével

A Netflix úgy tűnik, az egy pozitív, egy negatív taktikát követi. Legutóbb Charlie Sheen dokumentumfilmjét dicsértük, most viszont szívesen tennénk ugyanezt Victoria Beckham-ével is, de leginkább Meghan Markle lifestyle műsorához tudnánk hasonlítani. Jó, annál azért jobb, de ez nem az 51 éves Posh Spice-on múlt.
Mindenki kívülről fújja a Spice Girls ezen slágerét, és bár az eredeti a szerelemről szól, a cím nagyon szépen leírja Victoria Beckham elmúlt 51 évét. Wannabe vagyis valamilyen szeretne lenni. Posh Spice világsztár akart lenni, oké ez nagyjából össze is jött neki: bár nem énekesként, ezt inkább ne firtassuk, a hangi adottságaival még a Megasztárból is kivágnák. David Beckham-né akart lenni, négy gyerekkel be is biztosította ezt, nincs is annál szebb, mikor két trófeaember egymásra talál, de erről majd később. Hosszú évekig főállású WAG-nek állt, vagy focistafeleségnek, amitől ő bizony rettenetesen szenvedett, mert ő valaki akart lenni. Mivel a Spice Girs nem volt neki elég jó, ezért mint minden második 14 éves kislány divattervezőnek állt, ám ezek mögött a tini wannabe-k mögött nem állt David Beckham vagyona, egy jobb sorsa érdemes divattervező és mérhetetlen mennyiségű egó.
A háromrészes széria - nincs szebb kifejezés - össze lett hányva. A 140 perc alatt felskiccelték Victoria múltját, kihagyták a bajosabb részeket vagy csak picit érintik, mint a Spice Girls balhékat, vagy az étkezési zavarait, amit elintézett azzal, hogy csúnyákat mondtak róla. Itt egy énekes, egy celeb, aki 51 év alatt nem tudta elviselni a negatív kritikát. Néha azt éreztük, hogy olyan, mint egy durcás kislány, aki hisztiroham helyett lelakatolja hűtőt és éhségsztrájkkal sanyargatja magát, amíg David nem tesz át a számlájára pár millió fontot, amit valamelyik legújabb álmára elverhet. Mondjuk ki, Victoria nem elég jó. Igen, a sorozat azt mutatja be, hogy Victoria sose volt elég jó, de ezzel ő tulajdonképpen nagyon nincs tisztában. Nem volt jó énekes, nem bírta a hírnévvel járó hisztit, pár jó kritika után az üzlete is nyelte a pénzét, akarjuk mondani David pénzét.
Victoria végig laza akar lenni, farmerben pulcsiban ugrabugrál, de tulajdonképpen látszik rajta, hogy vért izzad, hogy a rommá botoxolt arcára valami érzelmet vigyen. Vicces akar lenni, de kínos. Emberi, de 51 év alatt nem tudott szimpatikussá válni. Amúgy erre volt egy szekunderszégyen magyarázata: mindig David rossz oldalán állt, és abból a szögből nem előnyös a mosolya. Szólóban se ment neki, de igen David szúrta el. Ha már David: valljuk be, az időközben daddyvé lett focistát senki se zavarná haza, ha bekopogtatna hozzá, de Victoriának ezt is sikerült elérni. A focista és közte nagyjából nulla kémia van, a férfi nyilatkozatai a nejéről nagyon kimértek, sejtelmesek.
Ennek két oka lehet: tipikus focista (tisztelet a kivétel) vagy nagyon nincs jó véleménnyel a nejéről. Intimitás nagyjából a nullával egyenlő köztük, két vitrinember éldegél egymás mellett, miközben azt vetítik a rajongóiknak, hogy ők is ugyanolyan hétköznapi emberek, mint mások. A nagy kérdés persze, hogy Beckhem-né megkapja-e a kislánykora óta vágyott párizsi Fashion Show-ját, amit most minden bizonnyal nem David, hanem a Netflix finanszírozott neki.
Victoria emberi oldaláról talál leginkább Eva Longoria próbált valamilyen reális képet adni, mellette Tom Ford örvendett, hogy állandóan Gucci-ba jártak, Anna Wintour pedig lassan levehetné a szemüvegét, mert vagy nem lát vagy csúnya szürkehályogja lehet, ugyanis miután hosszú évekig Posh létezéséről sem akart tudni, egyszer csak ígéretesnek nevezte. Úgy tűnik, van az a pénz, amiért a Vouge rettegett nagyasszonyának csücsörítése is mosolyra fakad.
Köszönjük Netflix, hogy egy 51 éves hisztis kislány álmát sikeresen valóra váltottátok, Dévényi Tibi bácsi se csinálhatta volna jobban!
10/2
A Victoria Beckham című doku-sorozat a Netflix kínálatában érhető el.
