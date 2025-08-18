Ledobta a textilt a Született feleségek sztárja: 50 évesen is elképesztően néz ki

Eva Longoria szenzációsan festett, amikor egy fekete tangabikiniben megjelent a marbellai strandon. A Született feleségek 50 éves színésznője elhagyta korábbi amerikai életét, és Spanyolországban kezdett új fejezetet, hogy közelebb kerüljön ősei földjéhez.

Lélegzetelállító formáját mutatta meg Eva Longoria (Fotó: picture alliance / Ik Aldama)

A színésznő magabiztosan sétált ki a tengerpartra, ahol nyugodtnak és gondtalannak tűnt a ragyogó napsütésben. Lenyűgöző alakját nemcsak a fürdőruha, hanem a hozzá illő fekete miniszoknya és egy visszafogott arany nyaklánc is kiemelte. Eva családja is vele tartott a kiruccanásra, férje, José Bastón producer és kisfiuk, Santiago.

Longoria nemrégiben árulta el, hogy mélyebb kapcsolatot keres spanyol gyökereivel:

Tizenegy generációval ezelőtt az egyik ősöm elhagyta Spanyolországot az új világ reményében. Négyszáz évvel később visszatértem, hogy lássam, hogyan teremtette meg ez a föld és népe a világ egyik legizgalmasabb konyháját.

Eva Texasban született, és felnőtt életének nagy részét Kaliforniában töltötte. Ma már spanyol állampolgársággal is rendelkezik, és idejét főként Spanyolország és Mexikó között osztja meg. Mint elmondta, több mint három évvel ezelőtt költözött el Los Angelesből, munkája és életének új iránya miatt. A költözést egy korábbi életszakasz lezárásának tekinti - írja a Mirror.