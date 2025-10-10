Ez váratlan volt, Victoria Beckham lerántotta a leplet hálószobatitkáról

Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 10. 15:00
A híresség vallomása mindenkit meglepett. Victoria Beckham férjét is megizzaszthatta a nyilatkozattal.
Victoria Beckham meglepő őszinteséggel mesélt arról, mit is csinálnak férjével, David Beckhammel az ágyban. Egyáltalán nem arra kell gondolni, amire elsőre tippelnénk.

Victoria Beckham lerántotta a leplet
Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment /  Northfoto

A Netflixen bemutatott, nagy sikert arató dokumentumfilmjük megjelenésének hetében Victoria bepillantást engedett házasságuk megható és valóságos mindennapjaiba. A házaspár több mint 25 éve él együtt, és kétségtelenül a világ egyik legikonikusabb párját alkotják.

Victoria Beckham nem bírja férje szokását

Az egyik legmeglepőbb részlet: Victoria elárulta, hogy mostanában már füldugót visel éjszakánként David horkolása miatt.

Még David Beckham is horkol! Igen, nyilvánvalóan hihetetlenül jóképű, nagyon okos, sikeres, és még vicces is. De az a lényeg, hogy horkol.

A divattervező elmondta, hogy füldugó nélkül egyszerűen nem tudna rendesen aludni, annyira zavarja a zaj, de a külön szobában alvás szóba sem jöhet náluk.

Ezért kell füldugót használnom. Vagy el kell fogadnom a horkolást, de én ezt nem tudom megtenni, szóval egyszerűen ki kell zárnom a zajt

A beszélgetésből kiderült: a pár kapcsolata továbbra is erős, hisz ugyanolyan szerelmesek egymásba, mint a kezdetekkor.  Úgy tűnik, a Beckham házaspár számára a titok nem más, mint az együttlét még akkor is, ha az éjszakai nyugalmat csak egy pár füldugó biztosítja - írja a The Sun.

 

