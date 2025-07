Anna Wintour lelépése ihlette Az ördög Pradát visel új részét?

A rajongók már két évtizede várták ezt a pillanatot. A 20th Century Stúdió egy látványos Instagram posztban erősítette meg, hogy elkezdődtek Az ördög Pradát visel második részének forgatási munkálatai. Még 2024-ben robbantotta fel az internetet a jelenet, amikor a Screen Actors Guild díjátadó gáláján a film három főszereplője, Meryl Streep, Anne Hathaway és Emily Blunt egykori karaktereik bőrébe bújva viccelődtek a színpadon. Az esemény után egyből megindultak a találgatások a film esetleges folytatásáról, de akkor még a színésznők is csak annyit tudtak nyilatkozni, hogy nagyon is benne lennének egy második részben.

Az ördög Pradát visel 2-ben Meryl Streep ismét magára ölti a rettegett Miranda Priestley szerepét (Fotó: Forrás: IMDB)

Az ördög Pradát visel szereposztása továbbra is parádés

A Variety magazin értesülései szerint a szereplőgárda eredeti formájában tér majd vissza, így biztosan nem kell nélkülöznünk olyan sztárokat, mint Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt és Stanley Tucci, akik már az első részben is a rajongók szívéhez nőttek. Emellett az Oscar-díjas Kenneth Branagh is csatlakozik a stábhoz mint Miranda Priestley (Meryl Streep) férje. A történet szerint Priestley, a Runway magazin főszerkesztője asszisztense Andy Sachs (Anne Hathaway) segítségével próbálja egyben tartani cégét, mely omladozni látszik az online világ térnyerésével és a nyomtatott magazinok csökkenő népszerűségével. Közben szembekerül egykori asszisztensével, Emily-vel (Emily Blunt), aki egy luxusvállalatnál tölt be vezető pozíciót, így pedig esélye nyílik arra, hogy bosszút álljon volt főnöke zsarnokságán. A forgatókönyvet illetően egyelőre ennyit árultak el a készítők, de az még így is rejtély maradt, hogy Andy miként tér vissza Miranda alkalmazásába, hiszen az első film végén felmond és otthagyja a Runway szerkesztőségét. Az első rész írói és rendezői, David Frankel és Aline Brosh McKenna is visszatérnek a projektbe, így a rajongók egészen biztosak lehetnek benne, hogy a második rész semmiben nem marad majd el az elsőtől.

Legenda övezi Az ördög Pradát visel első részét

Az első film köré épült a legenda, hogy Miranda Priestley karaktere nem egészen fiktív. A forgatókönyv alapjául szolgáló regény írója, Lauren Weisberger rövid ideig a Vogue szerkesztőségében dolgozott Anna Wintour asszisztenseként. Sokak szerint a Meryl Streep által alakított jeges modorú főszerkesztő karakterét a Vogue rettegett fejéről mintázta az írónő, bár erről azóta sem megerősítés, sem cáfolat nem született. Különösen izgalmas, hogy most érkezett a stúdió hivatalos bejelentése, ugyanis a napokban derült ki az is, hogy 37 év után Anna Wintour távozik a Vogue éléről. Akár szándékos volt az időzítés, akár puszta véletlen, a két bejelentés egybeesése remek marketing lehet Az ördög Pradát visel második részéhez. A film először 2026 május 1-én debütál majd a mozikban.