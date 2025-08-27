Meghan Markle a Netflix pénzéért felfedte félte őrzött titkait

A Szeretettel: Meghan új évadában a sussex-i hercegné betekintést enged abba, hogyan történt a lánykérése, ki mondta először, hogy 'szeretlek', és még azt is, hogy milyen ételt szolgáltak fel az esküvője utáni bulin. A sorozat egyszerre érzelmes visszatekintés és kulináris utazás, amely közelebb hozza a nézőt Meghan Markle életének kevésbé ismert oldalához. Vagyis ez volt a terv, de a visszajelzések alapján a nézők továbbra sem szeretik a szériát

Meghan Markle a Szeretettel: Meghan új évadában felfedi a féltve őrzött titkait

Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto

Meghan Markle felfedi a titkait

Meghan Markle Szeretettel: Meghan című Netflix sorozatának második évada 2025. augusztus 26-án jelent meg, és számos új, eddig ismeretlen részletet tár fel a sussex-i hercegné életéről. Az epizódokban személyes történetei és kulináris inspirációi fonódnak össze, egyedi megvilágításba helyezve Meghan Markle múltját és jelenét.

'Szeretlek' - de ki mondta először?

Meghan őszintén meséli el a sorozatban, hogy már a harmadik randin tudta: Harry az igazi. A sussexi hercegné pedig még azt is elárulta, hogy először a herceg volt az, aki kimondta, hogy 'Szeretlek'. Ez az apró, de meghatározó pillanat pedig újfent bizonyítja, hogy milyen gyorsan és mélyen alakult ki a köztük lévő kapcsolat.

Meghan Markle a lánykérés előtti vacsorát teljesen elszúrta

Fotó: Doug Peters / Northfoto

A lánykérés előtti konyhai 'baki'

A lánykérés estéje azonban nem ment zökkenőmentesen: Meghan azt is elárulta, hogy aznap este próbált csirkét sütni, ám a Celsius és Fahrenheit közti átváltás miatt a főzése kisebb katasztrófába torkollott. Ennek ellenére az este romantikus fordulatot vett, amikor Harry feltette neki a nagy kérdést.

Az ikonikus esküvő utáni vacsora: rántott csirke

Harry herceg és Meghan Markle esküvő utáni partiján az egyik legemlékezetesebb fogás egy egyszerű, mégis különleges rántott csirke volt, amelyet Clare Smyth, Michelin-csillagos séf készített el. Az étel akkora sikert aratott, hogy azóta is megtalálható a londoni Core étterem rejtett menüjében. Meghan ezzel kapcsolatban pedig csak ennyit mondott:

Ha csak ezért jegyeznek meg, én boldog leszek.

Meghan Markle és Harry herceg esküvőjén rántott csirke volt a menü

Fotó: PA / Northfoto

Kézzel írt menük és személyes részletek

A Frogmore Házban tartott pazar fogadás minden részletében Meghan kézjegye volt felfedezhető. Az esküvői menüket maga írta kalligráfiával, ezzel is még személyesebbé téve az eseményt. A Szeretettel: Meghan című sorozat második évada pedig eddig nem látott fotókat is bemutat a hercegi esküvőről. A képeken táncoló vendégek, meghitt pillanatok és tűzijáték is szerepelnek.