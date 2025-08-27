Meghan Markle a Netflix pénzéért felfedte félte őrzött titkait

A Szeretettel: Meghan új évadában a sussex-i hercegné betekintést enged abba, hogyan történt a lánykérése, ki mondta először, hogy 'szeretlek', és még azt is, hogy milyen ételt szolgáltak fel az esküvője utáni bulin. A sorozat egyszerre érzelmes visszatekintés és kulináris utazás, amely közelebb hozza a nézőt Meghan Markle életének kevésbé ismert oldalához. Vagyis ez volt a terv, de a visszajelzések alapján a nézők továbbra sem szeretik a szériát
Meghan Markle Szeretettel: Meghan című Netflix sorozatának második évada 2025. augusztus 26-án jelent meg, és számos új, eddig ismeretlen részletet tár fel a sussex-i hercegné életéről. Az epizódokban személyes történetei és kulináris inspirációi fonódnak össze, egyedi megvilágításba helyezve Meghan Markle múltját és jelenét.
Meghan őszintén meséli el a sorozatban, hogy már a harmadik randin tudta: Harry az igazi. A sussexi hercegné pedig még azt is elárulta, hogy először a herceg volt az, aki kimondta, hogy 'Szeretlek'. Ez az apró, de meghatározó pillanat pedig újfent bizonyítja, hogy milyen gyorsan és mélyen alakult ki a köztük lévő kapcsolat.
A lánykérés estéje azonban nem ment zökkenőmentesen: Meghan azt is elárulta, hogy aznap este próbált csirkét sütni, ám a Celsius és Fahrenheit közti átváltás miatt a főzése kisebb katasztrófába torkollott. Ennek ellenére az este romantikus fordulatot vett, amikor Harry feltette neki a nagy kérdést.
Harry herceg és Meghan Markle esküvő utáni partiján az egyik legemlékezetesebb fogás egy egyszerű, mégis különleges rántott csirke volt, amelyet Clare Smyth, Michelin-csillagos séf készített el. Az étel akkora sikert aratott, hogy azóta is megtalálható a londoni Core étterem rejtett menüjében. Meghan ezzel kapcsolatban pedig csak ennyit mondott:
Ha csak ezért jegyeznek meg, én boldog leszek.
A Frogmore Házban tartott pazar fogadás minden részletében Meghan kézjegye volt felfedezhető. Az esküvői menüket maga írta kalligráfiával, ezzel is még személyesebbé téve az eseményt. A Szeretettel: Meghan című sorozat második évada pedig eddig nem látott fotókat is bemutat a hercegi esküvőről. A képeken táncoló vendégek, meghitt pillanatok és tűzijáték is szerepelnek.
Meghan az egész évad alatt folyamatosan kedves történeteket oszt meg a mindennapi családi életről. Mint például arról, hogy a gyerekek hogyan segítenek pakolni, vagy milyen dalokat énekelnek játék közben. A sorozat egyik legérzelmesebb része azonban mégis az, amikor a hercegné arról beszél, milyen nehéz volt először hosszabb időre elszakadni gyermekeitől, Archie hercegtől és Lilibet hercegnőtől.
A leghosszabb idő, amit a gyerekeink nélkül töltöttem, majdnem három hét volt.
Habár a sussex-i hercegné nem említi meg pontosan, hogy mikor volt ez, mégis egyértelműen arra az időszakra utal, amikor II. Erzsébet királynő temetésekor hajlandóak voltak visszamenni Angliába.
A Szeretettel: Meghan új évadában megjelentek a múlt emlékei is. Meghan mesél a Deal or No Deal-es (Áll az alku) korszakáról, első szerepeiről és azokról a meghatározó életszakaszokról, amelyek olyanná formálták őt, amilyen most. Barátaival, például Chrissy Teigen modellel, José Andrés séffel és Tan France-szel közösen főznek, beszélgetnek és nevetnek. Ezekkel a jelenetekkel pedig újra és újra megmutatja, hogy ő nemcsak közszereplő, hanem érzékeny, hétköznapi nő is.
A 44 éves hercegné azt is elárulta, hogy most jobban érzi magát a bőrében, mint valaha. Véleménye szerint a 20-as évei a felnőtté válásról szóltak, a 30-as évei arról, hogy megértse a dolgokat és a mostani időszak pedig arról szól az életében, hogy végre élvezze azt, hogy önazonos tud lenni. Éppen ezért is a Szeretettel: Meghan második évada sokkal személyesebb és érettebb, mint az első. Meghan Markle nem csupán kulináris titkaiba, hanem életének legmélyebb pillanataiba is betekintést enged. Márcsak azért is, mert szakmai szempontból mindenki lehúzta az ételeit.
