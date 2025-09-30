Hollywood legnagyobb botrányhőse szembenéz a múltjával

A szakasz, a Tőzsdecápák, a Nagy durranás-filmek, a Két pasi meg egy kicsi és számtalan hollywoodi botrány főszereplője nyilvánosan nézett szembe önmagával. Charlie Sheen egy dokumentumfilm kedvéért sokkoló őszinteséggel mesélt az életéről, mutatjuk szerintünk milyen végeredménnyel.

Charlie Sheen dokumentumfilmje vezette a Netflix sikerlistáját Fotó: Netlfix

Charlie Sheen egótripje egész őszintére sikerült

Kinek, mi jut eszébe Charlie Sheenről? Néhányaknak talán a filmjei, ha maradandó élménye kötődik az olyan alkotásokhoz, mint a Meglógtam a Ferrarival, A szakasz, a Tőzsdecápák, A nagy csapat, vagy a Nagy durranás-vígjátékok, melyekben a színész vitán felül kiemelkedőt alakított. Másoknak a tévésorozatai poénjai, amiket a Kerge városból, a Nyugi Charlie-ból, vagy főként a Két pasi meg egy kicsiből lehet idézni. A legtöbben valószínűleg a zűrös magánéletére és a világraszóló botrányaira gondolnak, ha meghallják a Sheen nevét. Ebben az új dokumentumfilmben szó esik mindezekről, ráadásul a főszereplőjük elbeszélésében, aki még olyan ügyekben is megszólal, amikről eddig sosem beszélt nyilvánosan.

A 60 éves színész szembenézett önmagával a dokumentumfilmben Fotó: Dee Dee Carter

A kétrészes, a Netflixen debütált Charlie Sheen-doksi készítője egyszerűen leülteti az immár évek óta józan főszereplőjét egy kávézó asztalához, és mesélteti az életéről és a pályájáról. Kissé régimódi dokumentumfilmes módszernek tűnik is, ám cseppet sem válik unalmassá. Egyrészt Charlie Sheen sztorijai önmagukban vannak annyira érdekesek - pláne a saját előadásában - hogy ez már elég lenne a sikerhez. A filmben akadnak további megszólalók is, és egyáltalán nem csak a szokásos kötelező köröket látjuk a családtagok és barátok révén. Sőt, Charlie Sheen két leghíresebb családtagja, az apja (Martin Sheen) és az egyik bátyja (emilio-estevez-martin-sheen-charlie-sheen-kerge-kacsak" target="_blank">Emilio Estevez) nem is vállalták a szereplést. Helyettük megkapjuk az exfeleségeit (köztük Denise Richards-szal), az olyan gyerekkori barátokat, mint a kétszeres Oscar-díjas Sean Penn, sztárkollégákat, mint Jon Cryer vagy Chris Tucker, de megszólal Charlie Sheen legdurvább korszakának drogdílere, a miatta börtönbe jutó egykori hollywoodi lányközvetítő madám, vagy a vele rettenetesen összevesző tévés producer Chuck Lorre is. A siker titka pedig az őszinteség, ugyanis egyáltalán nem kímélik Charlie Sheent, ahogyan ő saját magát sem, de a végén mégiscsak valahogy mind arra jutnak - beleértve önmagát is - hogy ezt a fickót a rengeteg sz*rsága ellenére lehetetlen nem kedvelni.