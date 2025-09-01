Green dokira rá se lehet ismerni: mutatjuk, hogy néz ki a Vészhelyzetből ismert Anthony Edwards

Rovatunkban olyan sztárszínészek nyomába eredünk, akiknek egykor mindenki ismerte az arcát, de egy ideje kikerültek a reflektorfényből. A Régi kedvencek nyomában cikksorozat új darabjában utánanéztünk: hová tűnt a szemünk elől a Top Gun és a Vészhelyzet sztárja, Anthony Edwards?
Híressé a nyolcvanak évek emblematikus akciófilmje, a Top Gun tette, amiben a főhős Tom Cruise tragikus sorsú barátját és pilótatársát, Nick „Goose” Bradshaw-t alakította. A tévéképernyőn a Vészhelyzet hozta el a legismertebb szerepét: a legendás kórházsorozat 1994-es indulásától kezdve nyolc évadon át játszotta az egyik főszereplő, Dr. Mark Greene karakterét. A Vészhelyzetért Golden Globe-díjat is nyert, továbbá négyszer jelölték a legrangosabb tévés elismerés Primetime Emmyre.
A 63 éves színész tehetős kaliforniai családba született, a nagyapja tervezte például az első Walt Disney stúdiót. A szülei is kreatív területen dolgoztak: az édesanyja festőművészként, az édesapja építészként. A kamaszkorát egy súlyos ügy árnyékolta be: a hollywoodi producer Gary Goddard összebarátkozott vele és a tinédzser barátaival, és évekig szexuálisan zaklatta őket. Anthony Edwards már egészen korán eldöntötte, hogy mivel szeretne foglalkozni, és amerikai színészektől szokatlan módon még a szakma óhazai fellegvárában, a londoni Royal Academy of Dramatic Art diákjaként is képezte magát.
Az első filmszerepét a kultikus Változó világban kapta 1982-ben, a Sean Pennt híresé tevő tinifilmben neki csak kisebb felbukkanás jutott. Ahogyan aztán a Top Gunban is mellékszereplőként lett ismert, és ez igazából végig kísérte az egész karrierjét. A Vészhelyzetben is ő volt az egyik központi karakter, de az inkább sztáralkatú partnerei (főleg George Clooney) sokkal nagyobb népszerűségre tettek szert, és jobban tudtak főszerepek irányába tovább haladni Hollywoodban. A Vészhelyzetet viszont kihasználta arra Edwards, hogy beteljesítse egy régi vágyát: a sorozat néhány epizódját a kamera másik oldala mögül, rendezőként vezényelte le.
A Top Gunban Meg Ryan alakította a feleségét, akivel a való életben is kapcsolatot kezdtek egészen addig, míg aztán a Vérbeli hajsza munkálatai közben a színésznő bele nem szeretett a későbbi férjébe, Dennis Quaid-be. Anthony Edwards 1994-ben nősült meg, és 2015-ig tartott a házassága Jeanine Lobellel, akitől négy gyereke is született. 2021 óta a Mare Winnigham a párja, akivel régi barátság változott át szerelemmé. Egy másik sztárszínésznő barátjával pedig híres rituáléjuk van: Helen Hunttal minden évben közösen ünneplik a hálaadás napját.
A Vészhelyzet óriási sikere óriási gázsikat eredményezett a főszereplők számára, és Anthony Edwards is egymaga 35 millió dollárt kapott csak az utolsó három évadért, amiben szerepelt. A nyolcadik szezon után szállt ki a sorozatból, és szünetet tartott a karrierjében, hogy több időt tölthessen a gyerekeivel. Az elmúlt bő 10 évben újra visszatért a kamerák elé, de jó szokásához híven inkább mellékszereplőként. Láthatták őt a nézők többek között a Zodiákus mozifilmben, a Milliárdok nyomában, A kijelölt túlélő vagy Az örökösnő álarca mögött sorozatokban. 2022 óta viszont újra eltűnt a kamerák elől, és inkább a színpadon vitézkedik: számos előadásban játszott a Broadway-n, köztük musicalban is.
