Green dokira rá se lehet ismerni: mutatjuk, hogy néz ki a Vészhelyzetből ismert Anthony Edwards

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 08:45
Tom Cruise oldalán lett híres, de igazán a sikeres kórházas sorozat egyik főszereplőjeként ismerte meg a világ az arcát. Anthony Edwards a Vészhelyzet után a színészkedést is abbahagyta egy ideig, de vajon hol van most és mivel foglalkozik mindenki kedvenc Greene dokija?
Rovatunkban olyan sztárszínészek nyomába eredünk, akiknek egykor mindenki ismerte az arcát, de egy ideje kikerültek a reflektorfényből. A Régi kedvencek nyomában cikksorozat új darabjában utánanéztünk: hová tűnt a szemünk elől a Top Gun és a Vészhelyzet sztárja, Anthony Edwards?

A Vészhelyzet tette híressé a színészt Fotó: Zuma/ Northfoto

Vészhelyzet: amikor Anthony Edwards a csúcson volt

Híressé a nyolcvanak évek emblematikus akciófilmje, a Top Gun tette, amiben a főhős Tom Cruise tragikus sorsú barátját és pilótatársát, Nick „Goose” Bradshaw-t alakította. A tévéképernyőn a Vészhelyzet hozta el a legismertebb szerepét: a legendás kórházsorozat 1994-es indulásától kezdve nyolc évadon át játszotta az egyik főszereplő, Dr. Mark Greene karakterét. A Vészhelyzetért Golden Globe-díjat is nyert, továbbá négyszer jelölték a legrangosabb tévés elismerés Primetime Emmyre.

Mi mindent tudunk róla?

A 63 éves színész tehetős kaliforniai családba született, a nagyapja tervezte például az első Walt Disney stúdiót. A szülei is kreatív területen dolgoztak: az édesanyja festőművészként, az édesapja építészként. A kamaszkorát egy súlyos ügy árnyékolta be: a hollywoodi producer Gary Goddard összebarátkozott vele és a tinédzser barátaival, és évekig szexuálisan zaklatta őket. Anthony Edwards már egészen korán eldöntötte, hogy mivel szeretne foglalkozni, és amerikai színészektől szokatlan módon még a szakma óhazai fellegvárában, a londoni Royal Academy of Dramatic Art diákjaként is képezte magát. 

A 63 éves színészre rá sem lehet ismerni Fotó: Photo Image Press

Az első filmszerepét a kultikus Változó világban kapta 1982-ben, a Sean Pennt híresé tevő tinifilmben neki csak kisebb felbukkanás jutott. Ahogyan aztán a Top Gunban is mellékszereplőként lett ismert, és ez igazából végig kísérte az egész karrierjét. A Vészhelyzetben is ő volt az egyik központi karakter, de az inkább sztáralkatú partnerei (főleg George Clooney) sokkal nagyobb népszerűségre tettek szert, és jobban tudtak főszerepek irányába tovább haladni Hollywoodban. A Vészhelyzetet viszont kihasználta arra Edwards, hogy beteljesítse egy régi vágyát: a sorozat néhány epizódját a kamera másik oldala mögül, rendezőként vezényelte le.

A Top Gunban Meg Ryan alakította a feleségét, akivel a való életben is kapcsolatot kezdtek egészen addig, míg aztán a Vérbeli hajsza munkálatai közben a színésznő bele nem szeretett a későbbi férjébe, Dennis Quaid-be. Anthony Edwards 1994-ben nősült meg, és 2015-ig tartott a házassága Jeanine Lobellel, akitől négy gyereke is született. 2021 óta a Mare Winnigham a párja, akivel régi barátság változott át szerelemmé. Egy másik sztárszínésznő barátjával pedig híres rituáléjuk van: Helen Hunttal minden évben közösen ünneplik a hálaadás napját.

De hová tűnt Anthony Edwards?

A Vészhelyzet óriási sikere óriási gázsikat eredményezett a főszereplők számára, és Anthony Edwards is egymaga 35 millió dollárt kapott csak az utolsó három évadért, amiben szerepelt. A nyolcadik szezon után szállt ki a sorozatból, és szünetet tartott a karrierjében, hogy több időt tölthessen a gyerekeivel. Az elmúlt bő 10 évben újra visszatért a kamerák elé, de jó szokásához híven inkább mellékszereplőként. Láthatták őt a nézők többek között a Zodiákus mozifilmben, a Milliárdok nyomában, A kijelölt túlélő vagy Az örökösnő álarca mögött sorozatokban. 2022 óta viszont újra eltűnt a kamerák elől, és inkább a színpadon vitézkedik: számos előadásban játszott a Broadway-n, köztük musicalban is.

 

 

