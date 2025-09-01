Green dokira rá se lehet ismerni: mutatjuk, hogy néz ki a Vészhelyzetből ismert Anthony Edwards

Rovatunkban olyan sztárszínészek nyomába eredünk, akiknek egykor mindenki ismerte az arcát, de egy ideje kikerültek a reflektorfényből. A Régi kedvencek nyomában cikksorozat új darabjában utánanéztünk: hová tűnt a szemünk elől a Top Gun és a Vészhelyzet sztárja, Anthony Edwards?

A Vészhelyzet tette híressé a színészt Fotó: Zuma/ Northfoto

Vészhelyzet: amikor Anthony Edwards a csúcson volt

Híressé a nyolcvanak évek emblematikus akciófilmje, a Top Gun tette, amiben a főhős Tom Cruise tragikus sorsú barátját és pilótatársát, Nick „Goose” Bradshaw-t alakította. A tévéképernyőn a Vészhelyzet hozta el a legismertebb szerepét: a legendás kórházsorozat 1994-es indulásától kezdve nyolc évadon át játszotta az egyik főszereplő, Dr. Mark Greene karakterét. A Vészhelyzetért Golden Globe-díjat is nyert, továbbá négyszer jelölték a legrangosabb tévés elismerés Primetime Emmyre.

Mi mindent tudunk róla?

A 63 éves színész tehetős kaliforniai családba született, a nagyapja tervezte például az első Walt Disney stúdiót. A szülei is kreatív területen dolgoztak: az édesanyja festőművészként, az édesapja építészként. A kamaszkorát egy súlyos ügy árnyékolta be: a hollywoodi producer Gary Goddard összebarátkozott vele és a tinédzser barátaival, és évekig szexuálisan zaklatta őket. Anthony Edwards már egészen korán eldöntötte, hogy mivel szeretne foglalkozni, és amerikai színészektől szokatlan módon még a szakma óhazai fellegvárában, a londoni Royal Academy of Dramatic Art diákjaként is képezte magát.

A 63 éves színészre rá sem lehet ismerni Fotó: Photo Image Press

Az első filmszerepét a kultikus Változó világban kapta 1982-ben, a Sean Pennt híresé tevő tinifilmben neki csak kisebb felbukkanás jutott. Ahogyan aztán a Top Gunban is mellékszereplőként lett ismert, és ez igazából végig kísérte az egész karrierjét. A Vészhelyzetben is ő volt az egyik központi karakter, de az inkább sztáralkatú partnerei (főleg George Clooney) sokkal nagyobb népszerűségre tettek szert, és jobban tudtak főszerepek irányába tovább haladni Hollywoodban. A Vészhelyzetet viszont kihasználta arra Edwards, hogy beteljesítse egy régi vágyát: a sorozat néhány epizódját a kamera másik oldala mögül, rendezőként vezényelte le.