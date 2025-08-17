65 éves lett Hollywood gyűrött arcú rosszfiúja

Lökött szörfösként hívta fel magára a figyelmet, aztán sokáig a kőkemény drámák és bűnfilmek jelentették az igazi terepét. Kétszeres Oscar-díjas és színészi rekordok fűződnek a nevéhez, saját rendezések mellett. Sean Penn igazi jelenség, és ha igazán kíváncsi vagy rá, az alábbi alkotásokat nézd meg tőle.

Sean Penn 65 éves lett Fotó: DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

Kedvenc Sean Penn filmjeink

Változó világ (1982)

Sean Penn igazi kaliforniai szülöttként imád szörfözni, és élete egyik első, figyelmet keltő szerepét is egy szörfös karakter jelentette. Az 1982-es tinifilm Változó világban szőke Bundesliga-séróval játszotta el a nagydumás, állandóan beállt, lázadó gimis Jeff Spicolit.

A pokol konyhája (1990)

Az ifjú Sean Penn egyik legnagyobb alakítása egy kőkemény bűnfilmhez kapcsolódik, amiben a közveszélyes Gary Oldman kisöccseként játszott beépült zsarut. Nem mellesleg A pokol konyhájának forgatásán ismerkedett meg Robin Wrighttal, aki meg tudta szelídíteni (egy ideig) a hírhedt szoknyavadász Pennt: összesen 20 évig alkottak egy párt, két gyerekük született.

Ments meg, Uram! (1995)

Sean Penn egyike azon keveseknek, akik a világ három leghíresebb filmfesztiválján mind nyertek már színészi nagydíjat. Penn ráadásul ezt három egymást követő évben tette meg, Berlinben a Ments meg, Uram!-ért (1997), Cannes-ban az Életem szerelméért (1998) és Velencében a Zűrzavarért (1999). A Ments meg, Uram! ráadásul az első Oscar-jelölését is elhozta, amit egy halálra ítélt gyilkos szívettépő szerepével érdemelt ki, amiben Susan Sarandon volt a partnere.

Titokzatos folyó (2003)

Clint Eastwood egyik legkiemelkedőbb rendezésében Sean Penn-nek adta az egyik legnehezebb szerepet: egy gyászoló apáét, aki a lánya meggyilkolása után bosszúra szomjazik, és akinek a gyerekkori barátaival kell az ügyben dűlőre jutnia, múltbeli titkokat is feltárva. A film elhozta Penn számára a létező legnagyobb szakmai sikert is: Oscar-díjat nyert a férfi főszereplők kategóriájában.

Milk (2008)

Sean Penn számára egy második Oscar-díjat ért az, hogy 2008-ban eljátszotta a filmvásznon Harvey Milket, az első magas rangú amerikai politikust, aki nyíltan vállalta a másságát, és akit egy merényletben le is lőttek emiatt. A díj pedig megérdemelt volt, olyan bámulatos átalakuláson átmenve formálta meg a férfit Penn, a karrierje egyik legnagyobb színészi teljesítményét nyújtva.