65 éves lett Hollywood gyűrött arcú rosszfiúja

Lökött szörfösként hívta fel magára a figyelmet, aztán sokáig a kőkemény drámák és bűnfilmek jelentették az igazi terepét. Kétszeres Oscar-díjas és színészi rekordok fűződnek a nevéhez, saját rendezések mellett. Sean Penn igazi jelenség, és ha igazán kíváncsi vagy rá, az alábbi alkotásokat nézd meg tőle.
Sean Penn igazi kaliforniai szülöttként imád szörfözni, és élete egyik első, figyelmet keltő szerepét is egy szörfös karakter jelentette. Az 1982-es tinifilm Változó világban szőke Bundesliga-séróval játszotta el a nagydumás, állandóan beállt, lázadó gimis Jeff Spicolit.
Az ifjú Sean Penn egyik legnagyobb alakítása egy kőkemény bűnfilmhez kapcsolódik, amiben a közveszélyes Gary Oldman kisöccseként játszott beépült zsarut. Nem mellesleg A pokol konyhájának forgatásán ismerkedett meg Robin Wrighttal, aki meg tudta szelídíteni (egy ideig) a hírhedt szoknyavadász Pennt: összesen 20 évig alkottak egy párt, két gyerekük született.
Sean Penn egyike azon keveseknek, akik a világ három leghíresebb filmfesztiválján mind nyertek már színészi nagydíjat. Penn ráadásul ezt három egymást követő évben tette meg, Berlinben a Ments meg, Uram!-ért (1997), Cannes-ban az Életem szerelméért (1998) és Velencében a Zűrzavarért (1999). A Ments meg, Uram! ráadásul az első Oscar-jelölését is elhozta, amit egy halálra ítélt gyilkos szívettépő szerepével érdemelt ki, amiben Susan Sarandon volt a partnere.
Clint Eastwood egyik legkiemelkedőbb rendezésében Sean Penn-nek adta az egyik legnehezebb szerepet: egy gyászoló apáét, aki a lánya meggyilkolása után bosszúra szomjazik, és akinek a gyerekkori barátaival kell az ügyben dűlőre jutnia, múltbeli titkokat is feltárva. A film elhozta Penn számára a létező legnagyobb szakmai sikert is: Oscar-díjat nyert a férfi főszereplők kategóriájában.
Sean Penn számára egy második Oscar-díjat ért az, hogy 2008-ban eljátszotta a filmvásznon Harvey Milket, az első magas rangú amerikai politikust, aki nyíltan vállalta a másságát, és akit egy merényletben le is lőttek emiatt. A díj pedig megérdemelt volt, olyan bámulatos átalakuláson átmenve formálta meg a férfit Penn, a karrierje egyik legnagyobb színészi teljesítményét nyújtva.
Sean Penn 1991-ben kezdett rendezői karrierbe az Indián vér című filmmel, és több nyilatkozatában is kifejtette, hogy már jobban érdeklik a kamerák mögötti, mint előtti kihívások. Számos videoklip mellett (többek között Bruce Springsteen, Shania Twain és Peter Gabriel számára) eddig öt mozifilmet rendezett, melyek közül az igaz történet nyomán filozófiai-egzisztenciális kérdéseket boncolgató Út a vadonba a kultstátuszig is eljutott.
Minden rendezői törekvés mellett azért a színész Sean Penntől sem kell végleg elbúcsúznunk. A rendezőnagyság Paul Thomas Anderson előző filmjében, a Licorice Pizzában is nagyot villantott epizódszereplőként, és még idén érkezik a kettejük közreműködésében készült, régóta várt Egyik csata a másik után, amiben Penn partner Leonardo DiCaprio lesz.
