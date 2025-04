Így nézzük végig, ahogy elpusztul a világunk – Az 5 legjobb katasztrófafilm

A természeti katasztrófák mindig elképesztő elemi erővel formálják a világunkat, és időről időre sajnos tragikus következményekkel járnak, ahogyan azt a közelmúltbeli törökországi földrengés is bizonyította. Azonban pont emiatt, hogy ekkora hatással tud lenni sokféle emberi érzelemre, nem csoda, hogy a filmvásznon is gyakran feldolgozzák ezeket a megrázó természeti történéseket. Most öt emlékezetes katasztrófafilm következik, amelyek többféle természeti csapást, valamint sokszínű sorstragédiákat és hőstörténeteket mutatnak be egyszerre.

Gerard Butler 2020-ban megjelent Greenlandje a legfirssebb darab az igazi klasszikusokat felvonultató katasztrófafilmes listánkon (Fotó: STX Films)

5 katasztrófafilm a legkülönfélébb természeti csapásokkal:

1. Tűzhányó (1997)

Mick Jackson művében kitör a pánik, mikor egy népszerű metropolisz alatt hirtelen egy fortyogó vulkánnak fújnak ébresztőt. Aggodalomra azonban semmi ok, hiszen kedvenc morcos arcú színészünk, a vérlázító Oscar-lopásokról szóló listánkon is megemlített Tommy Lee Jones mindent bevet, hogy megállítsa a megállíthatatlannak vélt lávafolyamot a hamuval borított filmfővárosban.

Tommy Lee Jones ezúttal nem földönkívüliekkel vagy Batmannel fut versenyt, hanem egy vulkánnal (Fotó: MPP / Bestimage)

2. Twister (1996)

A Twister legalább annyira szól két rivális tudóscsapat versengéséről, mint a tölcsérformájú szélvészekről. Jo és Bill (Helen Hunt és Bill Paxton) ugyanis egy új eszközzel akarják meghódítani a természet egyik legfélelmetesebb erejét, miközben őrült szélviharokban versenyt futnak az idővel. A 2024-ben újraalkotott Twister egy tökéletes viharvadász kaland, ahol sosem tudni, mi repül el melletted. Lehet az egy tehén is, miközben épp egy Van Halen-sláger szól.

Az 1996-os Twister tavaly egy remake-et is kapott Twisters – Végzetes vihar címmel (Fotó: UNIVERSAL PICTURES)

3. A lehetetlen (2012)

Egy brit família békésnek szánt családi karácsonyozása hamar az életük legnagyobb küzdelmévé válik egy földrengés okozta pusztító cunami hatására. Naomi Watts és Ewan McGregor, valamint a felismerhetetlenül fiatal Tom Holland megrendítő alakításában láthatjuk, hogyan küzdenek karaktereink azért, hogy újra egymásra találjanak a katasztrófa keltette káosz közepette. A lehetetlen egy szívszorító, 2004-es események alapján készült filmremek.

A kép hátterében meghúzódó Tom Holland a Marvel-mozik előtt a katasztrófafilmekben is kipróbálta magát (Fotó: Canal Plus)

4. Holnapután (2004)

Mi lenne, ha egyik napról a másikra jönne egy új jégkorszak? A legutóbb A szer című testhorrorban brillírozó Dennis Quaid klímakutatóként nemcsak a világot próbálja megmenteni, hanem fiát, a Donnie Darko után valahogy ebbe a filmbe keveredő Jake Gyllenhaalt is a fagyhaláltól ebben a hamisítatlanul 2000-es évekbeli moziban. A sokak számára bűnös élvezetnek számító Holnapután egy hamisíthatatlanul látványos katasztrófaorgia, ahol a hóviharok és áradások versengenek a főszerepért a színészekkel.