Pályát váltott: nem hiszed el, mi lett a Vészhelyzet sztárjából a sorozat óta

Rovatunkban olyan sztárszínészek nyomába eredünk, akiknek egykor mindenki ismerte az arcát, de egy ideje kikerültek a reflektorfényből. A Régi kedvencek nyomában cikksorozat új darabjában utánanéztünk: hová tűnt a szemünk elől a Vészhelyzet sztárja, Eriq La Salle?

A Vészhelyzet sztárja 63 évesen rendezéssel foglalkozik Fotó: Faye Sadou

Vészhelyzet: Amikor Eriq La Salle a csúcson volt

Az igazi világhírnevet a Vészhelyzet hozta el számára, amiben Dr. Peter Benton (a magyar utcákon: Beton doktor) karakterét játszotta. Az alakításáért Golden Globe-ra jelölték, és több alkalommal ott szerepelt a legrangosabb televíziós díj, a Primetime Emmy jelöltjei között is. Ez a szerep olyannyira meghatározónak bizonyult a karrierjében, hogy még ma is a legtöbbeknek Dr. Benton jut eszébe róla, pedig ezen kívül is szerteágazó munkásságot tud felmutatni a szórakoztatóiparban.

Mi mindent tudunk róla?

A 63. születésnapját néhány hete ünneplő La Salle egy connecticuti kisvárosban született és nőtt fel, majd New Yorkba költözve lett belőle színész. A neves Juilliard színészképzőbe és a New York University művészeti karára járt, majd a Broadway színpadjain kezdődött el a karrierje. A nyolcvanas évek közepétől már rendszeresen kapott kisebb szerepeket filmekben és tévésorozatokban, mint például az Eddie Murphy-féle Amerikába jöttem esetében. A harcművészetekben is képzett színész 1994-ben kapta meg az egyik főszerepet az induló kórházas sorozat Vészhelyzetben, ami óriási siker és televíziótörténeti jelentőségű produkció lett.

Benton doktorként ismerte meg a világ Fotó: HIP/ Northfoto

Nyolc évadon át folyamatosan szerepelt a szériában, ebből az utolsó három szezonért már csillagászati gázsi, 27 millió dollár ütötte a markát. A Vészhelyzet utolsó, 15. évadjában még visszatért néhány rész erejéig, és rendezett is egyet a zárószezon epizódjai közül. A magánéletét szereti óvni a nyilvánosságtól, semmit nem tudunk a szerelmi életéről.

De hová tűnt Eriq La Salle?

Nem akarok olyan színész lenni, aki rendez. Én rendező akarok lenni, igazi filmkészítő. Nagy különbség van a kettő között

– nyilatkozta La Salle, és ehhez is tartja magát már jó ideje. A rendezői munkássága 1996-ban kezdődött egy HBO tévéfilm (Visszapassz) révén, majd 2002-ben már mozifilmet is dirigált (Crazy as Hell). Azóta a rendezői karrierjét helyezte előtérbe, ezt a tevékenységet pedig inkább tévésorozatokban űzi, és gyakran egy kis színészkedéssel is kombinálja. Közreműködött például a Nyomtalanul, a Különleges ügyosztály, a New York-i helyszínelők, a Madame Secretary, a Krízis, az Éjszakai műszak, A búra alatt, a CSI: Cyber, a Bűnüs Chicago, a 24, a Hollywoodba jöttem, az Esküdt ellenségek, vagy legutóbb a Járőrök készítésében. Mozivásznon a Sötétkamra vagy a Logan – Farkas kisebb szerepeiben láthattuk. Emellett íróként is alkot, a forgatókönyveken kívül regényei is megjelentek, elsősorban a thriller műfajban. Jelenleg a CIA című új Tom Ellis-tévésorozat rendezésére készül.