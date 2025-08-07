Tényleg ilyen jó? Az F1 film lett Brad Pitt karrierjének legsikeresebb filmje!

Az idei F1 film beváltotta a hozzá fűzött reményeket és mint olyan, Brad Pitt karrierjének is fontos mérföldköve lett. Az elmúlt napokban ugyanis a mozis bevétel elérte az 545 millió dollárt, ezzel hivatalosan is a színész legsikeresebb filmjévé vállt - maga mögé kényszerítve a 2013-as Z világháborút, ami 540 millió dollárnál tetőzött. A film egyúttal az Apple Studios legsikeresebb filmjévé is vált.

Brad Pitt legsikeresebb filmje lett a F1 (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Brad Pitt F1 autóba szállt a hitelesség kedvéért

A F1-et Joseph Kosinski rendezte, akinek a Top Gun: Maverick című filmet is köszönheti a nagyérdemű. A produceri székben Jerry Bruckheimer mellett a hétszeres bajnok Lewis Hamilton is helyet kapott. A film hitelességéhez az is hozzájárult, hogy valós Forma 1-es helyszíneken forgatták, többek között a Hungaroringen is. 250 millió dolláros költségvetéssel készült, IMAX kamerákkal, tehát a jelek szerint az Apple meglehetősen bízott a sikerében, mint kiderült okkal.

Brad Pitt és Damson Idris mentor-tanítvány dinamikája központi elem (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Brad Pitt számára az autóversenyzés világa új volt, még soha nem szerepelt olyan produkcióban, ami erre helyezte volna a hangsúlyt. Egy veterán pilótát, Sonny Hayes-t alakítja, aki a történet szerint visszatér a száguldó cirkuszba, hogy egy fiatal versenyzőt (Damson Idris) mentoráljon. A filmben módosított Formula 2 autókat vezettek, de a világsztárnak lehetősége volt egy - valódi versenyeken is használt - 2023-as F1 McLaren-t is vezetnie a Circuit of the Americas pályán, hogy közelebb kerüljön a szerepéhez.

Most komolyan a Z világháborúval kelt versenyre a film?

Brad Pitt jelenleg második legsikeresebb filmje a Z világháború. A színész páratlan pályafutása során többek között olyan örökzöld filmekben nyújtott felejthetetlen alakítást, mint a Harcosok klubja, az Ocean's-filmek, a Becstelen brigantyk, a Hetedik, a Volt egyszer egy... Hollywood, a Harag, a Blöff, a Hét év Tibetben, a Pénzcsináló, vagy a 12 Majom... ilyen zseniális alkotások után egészen meglepő,hogy éppen egy zombis katasztrófafilm az, amit az F1-nek meg kellett előznie ahhoz, hogy Pitt legnagyobb anyagi bevételt produkáló munkája legyen.