Tényleg ilyen jó? Az F1 film lett Brad Pitt karrierjének legsikeresebb filmje!

Az idei F1 film beváltotta a hozzá fűzött reményeket és mint olyan, Brad Pitt karrierjének is fontos mérföldköve lett. Az elmúlt napokban ugyanis a mozis bevétel elérte az 545 millió dollárt, ezzel hivatalosan is a színész legsikeresebb filmjévé vállt - maga mögé kényszerítve a 2013-as Z világháborút, ami 540 millió dollárnál tetőzött. A film egyúttal az Apple Studios legsikeresebb filmjévé is vált.
A F1-et Joseph Kosinski rendezte, akinek a Top Gun: Maverick című filmet is köszönheti a nagyérdemű. A produceri székben Jerry Bruckheimer mellett a hétszeres bajnok Lewis Hamilton is helyet kapott. A film hitelességéhez az is hozzájárult, hogy valós Forma 1-es helyszíneken forgatták, többek között a Hungaroringen is. 250 millió dolláros költségvetéssel készült, IMAX kamerákkal, tehát a jelek szerint az Apple meglehetősen bízott a sikerében, mint kiderült okkal.
Brad Pitt számára az autóversenyzés világa új volt, még soha nem szerepelt olyan produkcióban, ami erre helyezte volna a hangsúlyt. Egy veterán pilótát, Sonny Hayes-t alakítja, aki a történet szerint visszatér a száguldó cirkuszba, hogy egy fiatal versenyzőt (Damson Idris) mentoráljon. A filmben módosított Formula 2 autókat vezettek, de a világsztárnak lehetősége volt egy - valódi versenyeken is használt - 2023-as F1 McLaren-t is vezetnie a Circuit of the Americas pályán, hogy közelebb kerüljön a szerepéhez.
Most komolyan a Z világháborúval kelt versenyre a film?
Brad Pitt jelenleg második legsikeresebb filmje a Z világháború. A színész páratlan pályafutása során többek között olyan örökzöld filmekben nyújtott felejthetetlen alakítást, mint a Harcosok klubja, az Ocean's-filmek, a Becstelen brigantyk, a Hetedik, a Volt egyszer egy... Hollywood, a Harag, a Blöff, a Hét év Tibetben, a Pénzcsináló, vagy a 12 Majom... ilyen zseniális alkotások után egészen meglepő,hogy éppen egy zombis katasztrófafilm az, amit az F1-nek meg kellett előznie ahhoz, hogy Pitt legnagyobb anyagi bevételt produkáló munkája legyen.
Mindenesetre a 61 éves Brad Pittben van még kraft, a F1 sikere további lendületet adhat neki, hogy jó filmekkel bővítse a filmes palettát. Jelenleg épp a Volt egyszer egy... Hollywood folytatását forgatja.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.