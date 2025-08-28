Váratlan betegség miatt kellett visszavonulnia George Clooney-nak

George Clooney állítólag kénytelen volt rövidre fogni programjait a Velencei Filmfesztiválon egy váratlan betegség miatt.

George Clooney betegség miatt mondott le egy sajtótájékoztatót. Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / AFP

A 64 éves színész szerdán, a fesztivál első napján váratlanul megszakította sajtótájékoztatóját Noah Baumbach versenyfilmjéhez, a Jay Kelly-hez, és kihagyta a film stábjával és szereplőivel közös vacsorát is.

Az információk szerint a sztár már a nap folyamán is rosszul érezte magát, és azt tanácsolták neki, hogy menjen haza és pihenjen a sűrű csütörtöki program előtt. Csütörtöki menetrendje ugyanis tartalmazza a Netflix-produkció hivatalos sajtótájékoztatóját délután, valamint később a film világpremierjét.

Az informátor hozzátette, hogy Clooney-nak, akit még aznap láttak Velencében, pihennie kell, hogy százszázalékos formájában jelenhessen meg a film premierjén. Bár a színész állapota a hírek szerint nem komoly, pontos betegsége egyelőre nem ismert - írta a Daily Mail.