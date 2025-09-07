Brad Pitt eredetileg Nicole Kidmant választotta: Angelina Jolie nem hagyta szó nélkül, kiütötte a nyeregből az ausztrál dívát!

Olyan filmekkel és sorozatokkal a háta mögött, mint a Moulin Rouge, Az órák vagy a Hatalmas kis hazugságok szinte lehetetlen elképzelni, hogy az 58 éves ausztrál-hawaii díva filmeket bukott el. Nicole Kidman összejöhetett volna Brad Pittel, mehetett volna sittre, fekete rabszolga tehette volna magáévá, sőt még egy nimfomániás nő haját is leüvölthette volna.

Nicole Kidman sikerfilmeket bukott el (Fotó: RINDOFF-BORDE / BESTIMAGE)

Nicole Kidman 5 elbukott szerepe

Pánikszoba

Baleset miatt kapta meg Jodie Foster a szerepet (Fotó: KPA Honorar & Belege)

A 2002-es thriller főszerepét eredetileg nem Jodie Foster játszotta volna David Fincher izgalmas thrillerében. Egy baleset azonban közbeszólt: Kidman a Moulin Rouge legendás táncos nyitójelenetében leesett a hintáról és több bordája eltört. A színésznő hetekig lábadozott és a forgatás sokkal lassabb ütemben haladt, mint tervezték, ezért kellett passzolni Kristen Stewart édesanyjának a szerepét, akivel egy pánikszobában ragadnak, amikor betörnek az otthonukba. Fincher azonban tett egy gesztust, Kidman hangját használta a filmben, ő hagy üzenetet Foster üzenetrögzítőjén.

Chicago

Renée Zellweger világsztár lett a Chciago után (Fotó: KPA Honorar & Belege)

A Moulin Rouge sikere után rögtön felajánlották a színésznőnek a butácska Roxie szerepét a Chicago című musicalban. Az egyik pletyka szerint Kidman maga dobta vissza a szerepet, mert nem akart ilyen gyorsan egy újabb musicalben szerepelni, a másik oldalról viszont Renée Zellweger olcsóbb és meggyőzőbb volt a meghallgatáson. A sors fintora, hogy Kidman így el tudta vállalni Virginia Woolf szerepét Az órák című filmben Meryl Streep és Julianne Moore oldalán. Az alakításával pont Zellweger elől happolta el az Oscart. És az újabb slusszpoén: a két színésznő ezután a Hideghegy című filmet forgatta együtt, ami Kidmannek egy állítólagos vad románcot hozott össze Jude Law-al, Renée-nek meg egy Oscart.

Mr. és Mrs. Smith

Nicole Kidman bukta Brad Pittet (Fotó: Entertainment Pictures)

Nicole Kidman még Keith Urban előtt egyik kapcsolatból esett másikba, miután kiadta Tom Cruise útját. Brad Pitt már kacsingatott ki a Jennifer Anistonnal való kapcsolatából, így minden adott lett volna, hogy egy igazi dinamitduó sztárpár szülessen. Pitt állítólag maga választotta ki a szerepre Kidmant, ám a producerek Johnny Depp-el szívesebben látták volna együtt a vásznon a színésznőt. Végül Pitt visszakerült a képbe, és megérkezett Angelina Jolie is, akik nem csak egy bombasztikus akció-vígjátékot hoztak össze, de Hollywood legnagyobb románcát, majd leghangosabb válását az Elizabeth Taylor-Richard Burton páros óta.