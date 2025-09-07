Brad Pitt eredetileg Nicole Kidmant választotta: Angelina Jolie nem hagyta szó nélkül, kiütötte a nyeregből az ausztrál dívát!

Olyan filmekkel és sorozatokkal a háta mögött, mint a Moulin Rouge, Az órák vagy a Hatalmas kis hazugságok szinte lehetetlen elképzelni, hogy az 58 éves ausztrál-hawaii díva filmeket bukott el. Nicole Kidman összejöhetett volna Brad Pittel, mehetett volna sittre, fekete rabszolga tehette volna magáévá, sőt még egy nimfomániás nő haját is leüvölthette volna.
A 2002-es thriller főszerepét eredetileg nem Jodie Foster játszotta volna David Fincher izgalmas thrillerében. Egy baleset azonban közbeszólt: Kidman a Moulin Rouge legendás táncos nyitójelenetében leesett a hintáról és több bordája eltört. A színésznő hetekig lábadozott és a forgatás sokkal lassabb ütemben haladt, mint tervezték, ezért kellett passzolni Kristen Stewart édesanyjának a szerepét, akivel egy pánikszobában ragadnak, amikor betörnek az otthonukba. Fincher azonban tett egy gesztust, Kidman hangját használta a filmben, ő hagy üzenetet Foster üzenetrögzítőjén.
A Moulin Rouge sikere után rögtön felajánlották a színésznőnek a butácska Roxie szerepét a Chicago című musicalban. Az egyik pletyka szerint Kidman maga dobta vissza a szerepet, mert nem akart ilyen gyorsan egy újabb musicalben szerepelni, a másik oldalról viszont Renée Zellweger olcsóbb és meggyőzőbb volt a meghallgatáson. A sors fintora, hogy Kidman így el tudta vállalni Virginia Woolf szerepét Az órák című filmben Meryl Streep és Julianne Moore oldalán. Az alakításával pont Zellweger elől happolta el az Oscart. És az újabb slusszpoén: a két színésznő ezután a Hideghegy című filmet forgatta együtt, ami Kidmannek egy állítólagos vad románcot hozott össze Jude Law-al, Renée-nek meg egy Oscart.
Nicole Kidman még Keith Urban előtt egyik kapcsolatból esett másikba, miután kiadta Tom Cruise útját. Brad Pitt már kacsingatott ki a Jennifer Anistonnal való kapcsolatából, így minden adott lett volna, hogy egy igazi dinamitduó sztárpár szülessen. Pitt állítólag maga választotta ki a szerepre Kidmant, ám a producerek Johnny Depp-el szívesebben látták volna együtt a vásznon a színésznőt. Végül Pitt visszakerült a képbe, és megérkezett Angelina Jolie is, akik nem csak egy bombasztikus akció-vígjátékot hoztak össze, de Hollywood legnagyobb románcát, majd leghangosabb válását az Elizabeth Taylor-Richard Burton páros óta.
A film, aminek a forgatásán minden este gyónni kellett. Sokan így emlékeznek Lars von Trier Dogville című filmjére. Az elborult alkotásairól híres rendező 6 hétig módszeresen kínozta a szereplőit, a hiteles alakítás érdekében. Kidmant annyira megviselte a munka, hogy a siker ellenére a Manderlay című folytatásban már nem volt hajlandó eljátszani Grace karakterét, aki az első filmben a gengszter apja elől menekült, a másodikban pedig egy modernkori rabszolgafarmon találja magát. A felszabadító/úrnő szerepére végül Bryce Dallas Howard ugrott be, de a film megbukott. Trier Amerika-trilógiájának a harmadik darabja, a Washington így sose készül el, pedig Kidman hajlandó lett volna visszatérni a főszerepben.
2012-ben Trier újra bepróbálkozott Kidmannél egy alig pár perces, de brutális szereppel az eposzi hosszúságú A nimfomániás című filmjében. Kidman Mrs. H.-t, egy megcsalt asszonyt alakított volna, akivel a film főhősnője Joe összefeküdt. A megtört nő elhozta magával a gyerekeit, hogy megmutassa, hova jár az apjuk k*rvázni. Kidman nem tudta a felvételeket összeegyeztetni, ahogy a Magyarországon készült Bel Ami - A szépfiú sem fért bele a sűrű programjába, ahol Robert Pattinson tette volna neki a szépet. Mindkét szerepet végül Uma Thurman kapta. Érdekesség, hogy Kidman már 2025-ben is lepasszolt egy szerepet a Kill Bill sztárjának: a Producerek című musicalban a butácska svéd titkárnő, Ulla figuráját eredetileg Nicole alakította volna.
