Hoppá! Titokban összejött Nicole Kidman és Jude Law

Hollywood számos titkos és veszedelmes viszonyt igyekezett titokban tartani. Ezek közé tartozik Nicole Kidman és Jude Law esete is. A két világsztár állítólag a Hideghegy című történelmi dráma 2002-es forgatásán melegedett össze egy rövidebb időre.

Izzott a levegő Nicole Kidman és Jude Law között a Hideghegy forgatásán (Fotó: Entertainment Pictures)

Nicole Kidman és Jude Law románca

A dolog pikantériája, hogy a néhai Anthony Manghella már pár évvel korábban szerette volna feldolgozni az amerikai polgárháborús Odüsszeia-történetet, és akkor még a férfi főszereplőnek Tom Cruise-t nézte ki. Mint ismert az akciósztár és az ausztrál színésznő 2001-ben elváltak, így eszük ágában sem volt együtt dolgozni. A projekt csúszott, és végül Kidman maradt, aki egy helyi lelkész lányát, Ada-t játszotta, aki Cold Mountain-ba költözik a háború borzalmai elől. Itt ismeri meg a szótlan, jóképű mesterembert Inmant, akivel első látásra egymásba szeretnek, ám a férfinak be kell vonulnia a háborúba. Ott súlyosan megsérül, ezért úgy dönt, dezertál és visszamegy a kedveséhez. Amíg Inman-re számtalan veszély leselkedik az úton, az elkényeztetett, egyedül maradt Ada megpróbál a saját lábán megállni a farmon egy parasztlány, Ruby segítségével.

Nicole Kidman válása után fájdalmasan nehéz időszakon ment keresztül (Fotó: Zuma/ Northfoto)

Nicole Kidman és Jude Law Romániában talált egymásra?

A fél éves forgatás a romániai hegyekben eléggé összecsiszolta a társaságot, akik között ott volt az alakításáért Oscart kapó Renée Zellweger, Natalie Portman, Cillian Murphy és a néhai Phillipe Seymour Hoffman is. Kidmant idegileg rettenetesen megviselte a válás, ezért is örült, hogy a sajtótól távol, a hegyekben forgathat hónapokig. Volt egy rövidebb viszonya ekkoriban Marcus Graham ausztrál színésszel, ami tiszavirágéletűnek bizonyult. Law akkoriban már három gyerekes apa volt, neje Sadie Frost azonban már válást fontolgatta férje hűtlenségei miatt.

Jude Law filmekben és a valóságban is kiválóan hozza a szívtiprót (Fotó: Entertainment Pictures)

Marketingfogás lett volna a románc?

Ekkor indultak meg a találgatások, hogy Kidman és Law összejöttek-e a forgatáson. A stábtagok erről suttogtak, sőt a brit sajtó egyenesen a színésznőt nevezte meg a válás okának, pedig a sztár már rég Lenny Kravitz kedvese volt. Kidman nem hagyta annyiban a dolgot, ugyanis ő és Law is tagadták a viszonyt, sőt a most 58 éves sztár be is perelte a pletykát lehozó brit bulvárlapot. Nicole nyert, ezzel bizonyítva az igazát, hogy nem volt kapcsolat közte és Jude között. Sokan úgy vélték, hogy a Miramax stúdió akkori feje, az azóta elítélt Harvey Weinstein agresszív marketing kampányának a része volt az álhír, ugyanis a film büdzséje jócskán megszaladt, ezért kellett egy kis extra hírverés az alkotásnak. Az igazságot valószínűleg csak a két sztár tudja, de két dolog biztos: Nicole és Jude körül izzott a levegő a vásznon és a Hideghegy kasszasiker lett 2003-ban.