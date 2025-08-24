Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
10-20 évvel fiatalabb pasik teszik kortalanná Hollywood díváit

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 24. 11:15
Míg korábban a negyvenes-ötvenes férfi színészek tűntek fiatalabbnak a fele annyi idős női főszereplőktől, mára fordult a kocka. Meryl Streep, Sandra Bullock vagy Nicole Kidman is tudatosan fiatalabb partnereket választ a filmjeihez.
Nem csak a plasztika, de egy fiatal pasi segítségével is éveket tagadhatnak le a hollywoodi dívák a korukból. Sandra Bullock, Meryl Streep vagy Nicole Kidman is erre a „szépészeti” beavatkozásra esküsznek, ha fiatalabbnak akarnak látszani a koruknál. 

Meryl Streep, 2022 - The Lost City - Movie Set
Sandra Bullock is a Meryl Streep receptre esküszik (Fotó: Northphoto)

Meryl Streep fiatalabb pasija: Velük fiatalodnak a hollywoodi dívák

Sandra Bullcok – Channing Tatum

Az idén 61 éves Sandra Bullock 2022-ben, 58 évesen játszotta el Loretta szerepét Az elveszett város romantikus vígjátékban. Az elrabolt írónőt megmenteni készülő, kissé agyatlan címlapmodell szerepére az akkor 42 éves Channing Tatumot kérték fel. A sztori és Bullock sminkesei szerint a két karakter körülbelül egykorú, pedig a valóságban az Oscar-díjas színésznő majdnem az anyja is lehetne Magic Mike-nak. Szerencsére a kémia jól működött köztük és a film hatalmas sikert aratott.

Nicole Kidman – Alexander Skarsgård

*PREMIUM EXCLUSIVE* Nicole Kidman and Alexander Skarsgard get steamy on set **MUST CALL FOR PRICING**
Nicole Kidman is fiatalabbá vált egy szexi skandináv színésztől (Fotó: RAMY)

A skandi Tarzan és az ausztrál díva több filmben is játszott együtt. Míg Az éjszakiban Kidman a 49 éves színész anyját játszotta, addig a 2017-es Hatalmas kis hazugságokban a feleségét. Kidman a forgatás idején 50 éves volt, így kellett egy jóképű, körülbelül 40-nek kinéző színész, aki mellett a nézők elhihetik, hogy a Celeste-et alakító idén 58 éves sztár is a negyvenes évei elején jár. A hatás nem maradt el, a legsokkolóbb, a legtöbb szexet és erőszakot tartalmazó szál az övék lett, Kidman pedig minden létező tévés díjat besöpört a megrendítő alakításáért. 

Julia Roberts – Andrew Garfield

2025 - After The Hunt - Movie Set
Julia Roberts közel 60 évesen is csábító (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Az 58 éves Micsoda nő idén októberben mutatkozik a hipszter Pókember oldalán A vadászat után című filmben. A #metoo dráma előzetese alapján valamilyen intimebb viszonyba lehet a vele egykorúnak eladott tanár kollégáját alakító Andrew Garfield-el, aki a valóságban 42 éves vagyis 16 évvel fiatalabb, mint a díva. Roberts filmje nagyon ígéretes, több filmes fesztiválon is indul az ősszel, az előzetes alapján a legnagyobb mosolyú sztár ismét Oscar-közelbe kerülhet. 

Meryl Streep – Mamma miás pasik/Alec Baldwin/Kenneth Branagh

2009 - Its Complicated - Movie Set
Meryl Streep rendszeresen választ fiatalabb férfi partnereket (Fotó: f90)

Az ördög Prádát visel dívája botox helyett a fiatal kollégákra esküszik körülbelül hatvan éves kora óta. 59 volt Streep, amikor a Mamma mia című musicalt forgatta. Mindhárom férfi főszereplőtársa fiatalabb volt nála: Stellan Skarsgård 2,Pierce Brosnan 4, Colin Firth pedig 11 évvel, pedig a történet szerint egykorúak, illetve a fiúk egy picivel idősebbek Donna karakterénél. Egy évvel később jött az Egyszerűen bonyolult című romkom, ahol a már 60 éves Streep a 9 évvel fiatalabb Alec Baldwin ex-nejét alakította. A 76 éves színésznő jelenleg az Az ördög Prádát visel 2. részét forgatja, amiben a 65 éves Kenneth Branagh alakítja az új férjét. A slusszpoén, hogy a díva új párja, Martin Short is picivel fiatalabb a színésznőnél. 

Jane Fonda – Peter Gallagher

Jane Fonda a partnere anyja lehetne (Fotó: Netflix)

Az idén már 88 születésnapja felé közeledő kétszeres Oscar-díjas színésznő mindig is a szabad szerelem híve volt. A 2015 és 2022 futó Grace és Frankie című vígjátéksorozatban közel 80 évesen lesz szingli a figurája, akit elhagyott a férje egy másik férfiért. Grace és a másik felszarvazott barátnő, Frankie belevágnak a pasizásba, és ekkor ismeri meg az üzletember Nick-et. Peter Gallagher a történet szerint csak pár évvel fiatalabb Grace-nél, a valóságban azonban 18 év a korkülönbség közte és a legendás színésznő között. 

 

 



