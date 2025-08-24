10-20 évvel fiatalabb pasik teszik kortalanná Hollywood díváit

Nem csak a plasztika, de egy fiatal pasi segítségével is éveket tagadhatnak le a hollywoodi dívák a korukból. Sandra Bullock, Meryl Streep vagy Nicole Kidman is erre a „szépészeti” beavatkozásra esküsznek, ha fiatalabbnak akarnak látszani a koruknál.

Sandra Bullock is a Meryl Streep receptre esküszik (Fotó: Northphoto)

Meryl Streep fiatalabb pasija: Velük fiatalodnak a hollywoodi dívák

Sandra Bullcok – Channing Tatum

Az idén 61 éves Sandra Bullock 2022-ben, 58 évesen játszotta el Loretta szerepét Az elveszett város romantikus vígjátékban. Az elrabolt írónőt megmenteni készülő, kissé agyatlan címlapmodell szerepére az akkor 42 éves Channing Tatumot kérték fel. A sztori és Bullock sminkesei szerint a két karakter körülbelül egykorú, pedig a valóságban az Oscar-díjas színésznő majdnem az anyja is lehetne Magic Mike-nak. Szerencsére a kémia jól működött köztük és a film hatalmas sikert aratott.

Nicole Kidman – Alexander Skarsgård

Nicole Kidman is fiatalabbá vált egy szexi skandináv színésztől (Fotó: RAMY)

A skandi Tarzan és az ausztrál díva több filmben is játszott együtt. Míg Az éjszakiban Kidman a 49 éves színész anyját játszotta, addig a 2017-es Hatalmas kis hazugságokban a feleségét. Kidman a forgatás idején 50 éves volt, így kellett egy jóképű, körülbelül 40-nek kinéző színész, aki mellett a nézők elhihetik, hogy a Celeste-et alakító idén 58 éves sztár is a negyvenes évei elején jár. A hatás nem maradt el, a legsokkolóbb, a legtöbb szexet és erőszakot tartalmazó szál az övék lett, Kidman pedig minden létező tévés díjat besöpört a megrendítő alakításáért.

Julia Roberts – Andrew Garfield

Julia Roberts közel 60 évesen is csábító (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Az 58 éves Micsoda nő idén októberben mutatkozik a hipszter Pókember oldalán A vadászat után című filmben. A #metoo dráma előzetese alapján valamilyen intimebb viszonyba lehet a vele egykorúnak eladott tanár kollégáját alakító Andrew Garfield-el, aki a valóságban 42 éves vagyis 16 évvel fiatalabb, mint a díva. Roberts filmje nagyon ígéretes, több filmes fesztiválon is indul az ősszel, az előzetes alapján a legnagyobb mosolyú sztár ismét Oscar-közelbe kerülhet.

Meryl Streep – Mamma miás pasik/Alec Baldwin/Kenneth Branagh

Meryl Streep rendszeresen választ fiatalabb férfi partnereket (Fotó: f90)

Az ördög Prádát visel dívája botox helyett a fiatal kollégákra esküszik körülbelül hatvan éves kora óta. 59 volt Streep, amikor a Mamma mia című musicalt forgatta. Mindhárom férfi főszereplőtársa fiatalabb volt nála: Stellan Skarsgård 2,Pierce Brosnan 4, Colin Firth pedig 11 évvel, pedig a történet szerint egykorúak, illetve a fiúk egy picivel idősebbek Donna karakterénél. Egy évvel később jött az Egyszerűen bonyolult című romkom, ahol a már 60 éves Streep a 9 évvel fiatalabb Alec Baldwin ex-nejét alakította. A 76 éves színésznő jelenleg az Az ördög Prádát visel 2. részét forgatja, amiben a 65 éves Kenneth Branagh alakítja az új férjét. A slusszpoén, hogy a díva új párja, Martin Short is picivel fiatalabb a színésznőnél.