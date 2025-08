Ezek a vörös bombázók uralják Hollywoodot: ők a legszexibb démoni színésznők, akikért te is megőrülsz!

A szőke cicababák, a rejtélyes feketék és a harcias barnák kora lejárt Hollywoodban. Manapság a vörös színésznők viszik a prímet az álomgyárban, legyen szó pályakezdő szépségről, kétszeres Oscar-díjas Emma Stone-ról vagy szirénkedő legendáról. Mutatjuk, kik Hollywood legcsinosabb vörös sztárjai!

Emma Stone filmekben megszokott haja után jelenleg rövid, vörös frizurájával sugárzik (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment)

Emma Stone Ryan Gosling oldalán is az igazi vörös démon

Nemrég egy szerep kedvéért egy kis stílusváltozáson ment keresztül a 36 éves színésznő, de Yorgos Lanthimos extrém filmjeinek múzsája vörös kiscsajként lopta be magát a szívünkbe, a Könnyű nőcske című filmben. A laza vígjáték után valósággal beleszerettünk a Ryan Goslinggal közös a Kaliforniai álom című musicalben, majd kiesett a szemünk amikor a bevállallós, szexjelenetekben is feltűnt. Stone igazán sokoldalú színésznő, aki Hollywood egyik legjobban fizetett sztárja: a 2016-os sikermusicalért 22,5 millió dollárt és egy Oscar-díjat kapott.

Jessica Chastain közel az ötvenhez is vadító (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Jessica Chastain és a nőies domborulatok

A 48 éves Oscar-díjas sztárra először A segítség című keserédes drámában figyeltünk fel, amivel azonnal berobbant Hollywoodban. A szőkés-vörös sztár mélyvörösre váltott és jött is a több értelemben vett nagy durranás: a háborús filmek női mestere, Kathryn Bigelow rá osztotta a Zero Dark Thirty - A bin Láden-hajsza főszerepét, ami azonnal az élvonalba repítette. Chastain azóta is az elit tagja, közben egy Oscart is nyert a Tammy Faye szemei életrajzi drámával, amiben a #metoo balhéba keveredő Andrew Garfield volt a partnere. A kerekded idomairól is híres színésznő a nőiesség megtestesítője, amin sokat dobnak vörös fürtjei és tejfehér bőre.

Amy Adams külsejében az ötödik X-en túl is megvan a kislányos báj (Fotó: Kay Blake)

Amy Adams kislányos bája

A hamarosan 51 éves színésznő kislányos bája mit sem kopott, és ez nem csak pufók arcának, hanem fakóbb vörös hajszínésznek is köszönhető. Amy harminc felett lett sztár, amikor modern hercegnőként varázsolt el mindenkit, még a New York-i patkányokat is a Bűbáj című filmben. Színészi képességei azonban igazi drámai színésznőt faragtak belőle, gondoljunk csak A harcos, az Érkezés vagy Az alelnök című filmekre. Adams az utóbbi években kicsit lelassított, éjszakai szukaként hasított nemrég a Disney-n, most pedig Mundruczó Kornél új filmjében, az At the Sea-ban alakít egy függőt.