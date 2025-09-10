65 éves Hollywood legsármosabb úriembere, aki utál táncolni, de a bunyó annál jobban megy neki

65. születésnapját ünnepli a Büszkeség és balítélet, a Bridget Jones- és Kingsman-filmek, A király beszéde vagy a Mamma Mia! sztárja. Ezeket a titkokat biztos nem tudtad Colin Firth-ről!
Noha az angliai Grayshottban született 1960. szeptember 10-én, csecsemőkorában a családja Nigériába költözött, mivel az édesapja ott kapott állást. Négyéves koráig éltek az afrikai országban, ami meghatározó élményt jelentett számára: máig elkötelezett támogatója a Survival International nevű szervezetnek, ami a világ törzsi környezetben élő népeinek megmentését tűzte ki céljául.
A szülei egyetemi tanárként dolgoztak, egyikük összehasonlító vallástudománnyal, a másik történelemmel foglalkozott. Az öt gyerekükből hárman lettek színészek: messze Colin a legsikeresebb közülük, de Katie és Jonathan Firth is ezt a pályát választotta, utóbbit például a Luther vagy az Üvöltő szelek című filmekben is láthattuk.
Sokáig a romantikus filmek jelentették Colin Firth fő terepét, melyek közül az Igazából szerelem az egyik leghíresebb. A film egy jelenetében egy vízben úszkálós jelenet hozza el az érzelmi csúcspontot a karaktere és a bejárónő között. A tó, amiben Colin Firth és a partnernője, Lúcia Moniz a forgatáson „úsztak”, valójában csak alig fél méter mély volt, így térden állva játszották el a jelenetet, miközben a szúnyogok csúnyán összecsipkedték őket.
A szakmai pályafutásában a csúcsot A király beszéde című film hozta el, amiben a beszédhibás VI. György angol uralkodót játszotta el A színész alakítását Oscar-díjjal jutalmazták a legjobb férfi főszereplő kategóriában. Szintén egy George nevű karakter eljátszásáért kapott korábban már egy Oscar-jelölését az Egy egyedülálló férfi című filmért.
Mindössze egyetlen nappal fiatalabb, mint az 1960. augusztus 9-én született Hugh Grant, és ez visszatérő poénkodásra ad lehetőséget kettőjük között. A mozivásznon sokáig egymás riválisának számítottak a brit romantikus filmek férfiideáljának megtestesítőjeként, sőt még emlékezetes bunyóba is keveredtek Bridget Jones-ért. Colin és Hugh a magánéletben nagyon jó barátságot ápolnak egymással már évtizedek óta.
Vagy legalábbis olyankor művelni ezeket a tevékenységeket, amikor valaki más is nézi őt közben. Ez egy színésztől azért meglehetősen szokatlan dolog, de a születésnaposunk el is kerülte a karrierje során a zenés-táncos szerepeket… egészen a Mamma Mia! -ig. A nagysikerű ABBA-musicalre már nem tudott nemet mondani, de a forgatás a saját bevallása szerint „nagyon messzire” vitte a komfortzónájából. 10 évvel a 2008-as gigasiker után újra felvette a holdjáróját és Mamma Mia! Sose hagyjuk abba című folytatásban is a parkett ördöge volt.
Kiválóan beszél olaszul, évekig élt Itáliában, és olasz állampolgársággal is rendelkezik. Ennek fő oka az itáliai kultúráért való rajongása mellett az exfelesége: Livia Giuggioli producerrel 1997 és 2019 között tartott a szerelem, két közös gyerekük született. Colin Firth-nek korábban Meg Tilly színésznőtől is született egy fia, így háromszoros apukának mondhatja magát.
Ha valaki, hát Colin Firth nem egy akcióhős-alkat, elég csak a már korábban látott bunyóra gondolnunk Hugh Granttel. Jóval ötvenen felül viszont a Kingsman – A titkos szolgálat kedvéért belőle is előtört az ököl- és egyéb harcos: a filmben kifogástalan eleganciájú angol kémként, úriember módjára zúzta pépesre az ellenfelei arcát, azóta pedig a nagysikerű folytatásban sem hagyta abba azt a tevékenységet.
A mozivásznon legutóbb a Bridget Jones: Bolondulásig révén láthattuk pár pillanatra, és hamarosan visszatér Harry Hart titkosügynökként is egy újabb Kingsman-filmben. Addig még beköszön egy ifjú Sherlock Holmes-sorozatba és Steven Spielberg titokzatos, 2026-ban érkező következő rendezése is, amiben az Oscar-esélyes Emily Blunt, a házasságot szívásként megélő Colman Domingo és a Zendaya-val édeshármasozó Josh 'O Connor lesznek a partnerei.
