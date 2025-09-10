65 éves Hollywood legsármosabb úriembere, aki utál táncolni, de a bunyó annál jobban megy neki

Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Colin Firth
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 10. 20:20
Afrikában nevelkedett, királyként jutott a csúcsra, Olaszország a második hazája, és 50 felett lett belőle akciósztár. Kerek születésnapját ünnepli a kifogástalan angol úriember és színésznagyság Colin Firth.
65. születésnapját ünnepli a Büszkeség és balítélet, a Bridget Jones- és Kingsman-filmek, A király beszéde vagy a Mamma Mia! sztárja. Ezeket a titkokat biztos nem tudtad Colin Firth-ről! 

Colin Firth
65 évesen is igazán fess Colin Firth Fotó: Faye Sadou

Colin Firth élete

Afrikában nevelkedett Colin Firth

Noha az angliai Grayshottban született 1960. szeptember 10-én, csecsemőkorában a családja Nigériába költözött, mivel az édesapja ott kapott állást. Négyéves koráig éltek az afrikai országban, ami meghatározó élményt jelentett számára: máig elkötelezett támogatója a Survival International nevű szervezetnek, ami a világ törzsi környezetben élő népeinek megmentését tűzte ki céljául.

A testvéreit is láthattad a moziban

A szülei egyetemi tanárként dolgoztak, egyikük összehasonlító vallástudománnyal, a másik történelemmel foglalkozott. Az öt gyerekükből hárman lettek színészek: messze Colin a legsikeresebb közülük, de Katie és Jonathan Firth is ezt a pályát választotta, utóbbit például a Luther vagy az Üvöltő szelek című filmekben is láthattuk.

Celebrity Portraits - March 1, 2001
A kilencvenes-kétezres években nők milliói voltak oda kisfiús mosolyáért Fotó: Armando Gallo

Térden állva csalta el az egyik leghíresebb jelenetét

Sokáig a romantikus filmek jelentették Colin Firth fő terepét, melyek közül az Igazából szerelem az egyik leghíresebb. A film egy jelenetében egy vízben úszkálós jelenet hozza el az érzelmi csúcspontot a karaktere és a bejárónő között. A tó, amiben Colin Firth és a partnernője, Lúcia Moniz a forgatáson „úsztak”, valójában csak alig fél méter mély volt, így térden állva játszották el a jelenetet, miközben a szúnyogok csúnyán összecsipkedték őket.

Királyként jutott a csúcsra

A szakmai pályafutásában a csúcsot A király beszéde című film hozta el, amiben a beszédhibás VI. György angol uralkodót játszotta el A színész alakítását Oscar-díjjal jutalmazták a legjobb férfi főszereplő kategóriában. Szintén egy George nevű karakter eljátszásáért kapott korábban már egy Oscar-jelölését az Egy egyedülálló férfi című filmért.

Csak egy nap választja el a barátjától és riválisától

Mindössze egyetlen nappal fiatalabb, mint az 1960. augusztus 9-én született Hugh Grant, és ez visszatérő poénkodásra ad lehetőséget kettőjük között. A mozivásznon sokáig egymás riválisának számítottak a brit romantikus filmek férfiideáljának megtestesítőjeként, sőt még emlékezetes bunyóba is keveredtek Bridget Jones-ért. Colin és Hugh a magánéletben nagyon jó barátságot ápolnak egymással már évtizedek óta. 

Után énekelni és táncolni

Vagy legalábbis olyankor művelni ezeket a tevékenységeket, amikor valaki más is nézi őt közben. Ez egy színésztől azért meglehetősen szokatlan dolog, de a születésnaposunk el is kerülte a karrierje során a zenés-táncos szerepeket… egészen a Mamma Mia! -ig. A nagysikerű ABBA-musicalre már nem tudott nemet mondani, de a forgatás a saját bevallása szerint „nagyon messzire” vitte a komfortzónájából. 10 évvel a 2008-as gigasiker után újra felvette a holdjáróját és Mamma Mia! Sose hagyjuk abba című folytatásban is a parkett ördöge volt.  

Olasz állampolgársággal is rendelkezik Colin Firth

Kiválóan beszél olaszul, évekig élt Itáliában, és olasz állampolgársággal is rendelkezik. Ennek fő oka az itáliai kultúráért való rajongása mellett az exfelesége: Livia Giuggioli producerrel 1997 és 2019 között tartott a szerelem, két közös gyerekük született. Colin Firth-nek korábban Meg Tilly színésznőtől is született egy fia, így háromszoros apukának mondhatja magát.

50 felett lett belőle akciósztár

Ha valaki, hát Colin Firth nem egy akcióhős-alkat, elég csak a már korábban látott bunyóra gondolnunk Hugh Granttel. Jóval ötvenen felül viszont a Kingsman – A titkos szolgálat kedvéért belőle is előtört az ököl- és egyéb harcos: a filmben kifogástalan eleganciájú angol kémként, úriember módjára zúzta pépesre az ellenfelei arcát, azóta pedig a nagysikerű folytatásban sem hagyta abba azt a tevékenységet.

Sky series Lockerbie
Több szuperprodukciót is forgat a 65 éves színész jelenleg Fotó: PA

Csatlakozik Sherlock Holmes-hoz

A mozivásznon legutóbb a Bridget Jones: Bolondulásig révén láthattuk pár pillanatra, és hamarosan visszatér Harry Hart titkosügynökként is egy újabb Kingsman-filmben. Addig még beköszön egy ifjú Sherlock Holmes-sorozatba és Steven Spielberg titokzatos, 2026-ban érkező következő rendezése is, amiben az Oscar-esélyes Emily Blunt, a házasságot szívásként megélő Colman Domingo és a Zendaya-val édeshármasozó Josh 'O Connor lesznek a partnerei. 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
