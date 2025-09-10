65 éves Hollywood legsármosabb úriembere, aki utál táncolni, de a bunyó annál jobban megy neki

65. születésnapját ünnepli a Büszkeség és balítélet, a Bridget Jones- és Kingsman-filmek, A király beszéde vagy a Mamma Mia! sztárja. Ezeket a titkokat biztos nem tudtad Colin Firth-ről!

65 évesen is igazán fess Colin Firth Fotó: Faye Sadou

Colin Firth élete

Afrikában nevelkedett Colin Firth

Noha az angliai Grayshottban született 1960. szeptember 10-én, csecsemőkorában a családja Nigériába költözött, mivel az édesapja ott kapott állást. Négyéves koráig éltek az afrikai országban, ami meghatározó élményt jelentett számára: máig elkötelezett támogatója a Survival International nevű szervezetnek, ami a világ törzsi környezetben élő népeinek megmentését tűzte ki céljául.

A testvéreit is láthattad a moziban

A szülei egyetemi tanárként dolgoztak, egyikük összehasonlító vallástudománnyal, a másik történelemmel foglalkozott. Az öt gyerekükből hárman lettek színészek: messze Colin a legsikeresebb közülük, de Katie és Jonathan Firth is ezt a pályát választotta, utóbbit például a Luther vagy az Üvöltő szelek című filmekben is láthattuk.

A kilencvenes-kétezres években nők milliói voltak oda kisfiús mosolyáért Fotó: Armando Gallo

Térden állva csalta el az egyik leghíresebb jelenetét

Sokáig a romantikus filmek jelentették Colin Firth fő terepét, melyek közül az Igazából szerelem az egyik leghíresebb. A film egy jelenetében egy vízben úszkálós jelenet hozza el az érzelmi csúcspontot a karaktere és a bejárónő között. A tó, amiben Colin Firth és a partnernője, Lúcia Moniz a forgatáson „úsztak”, valójában csak alig fél méter mély volt, így térden állva játszották el a jelenetet, miközben a szúnyogok csúnyán összecsipkedték őket.

Királyként jutott a csúcsra

A szakmai pályafutásában a csúcsot A király beszéde című film hozta el, amiben a beszédhibás VI. György angol uralkodót játszotta el A színész alakítását Oscar-díjjal jutalmazták a legjobb férfi főszereplő kategóriában. Szintén egy George nevű karakter eljátszásáért kapott korábban már egy Oscar-jelölését az Egy egyedülálló férfi című filmért.

Csak egy nap választja el a barátjától és riválisától

Mindössze egyetlen nappal fiatalabb, mint az 1960. augusztus 9-én született Hugh Grant, és ez visszatérő poénkodásra ad lehetőséget kettőjük között. A mozivásznon sokáig egymás riválisának számítottak a brit romantikus filmek férfiideáljának megtestesítőjeként, sőt még emlékezetes bunyóba is keveredtek Bridget Jones-ért. Colin és Hugh a magánéletben nagyon jó barátságot ápolnak egymással már évtizedek óta.