Eltűntek, visszavonultak, férjhez mentek – Ezek a színésznők évekre visszavonultak a reflektorfényből

Kell egy kis áramszünet, időnként mindenkinek

Az 55 éves, Renée Zellweger Oscar-díjas színésznő kétszer is visszavonult a rivaldafényből, először 2010-ben, majd a 2019-es Judy című filmje után ismét évekre eltűnt. Idén Valentin-napkor egy új Bridget Jones-filmmel tért vissza, és úgy tűnik, ismét aktívabb időszak elé néz, hiszen nemrég fejezte be a Gyilkos a házban ötödik évadának forgatását, és egy golfos vígjátékra is készül. És persze nem hagyhatjuk ki a sorból az egyik legnagyobb pályaelhagyó, majd visszatérő színésznőt sem, Helen Hayest. A harmincas évek legnagyobb sztárja, a díva 1932-ben Oscar-díjat nyert a Fiacskám című filmért, majd csalódva a szerepkínálatban hátat fordított Hollywoodnak. Harmincöt évvel később az Airport című filmben nyújtott emlékezetes alakításával második Oscarját is elnyerte, és egészen 85 éves koráig szerepelt filmekben.