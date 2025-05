A házasság szívás: minden párnak kötelezővé tennénk a Netflix legújabb sorozatát

Tina Fey korunk egyik legjobb komikája, de még annál is jobb írója. Az 54 éves sztár az utóbbi években inkább színészként volt jelen, azonban az 1981-es A négy évszak című film sorozatváltozatával visszatért a gyökereihez: producerként íróként és főszereplőként is viszi a hátán a sorozatot. Vajon érdemes volt ezt a filmet leporolni és közel 45 évvel később sorozattá alakítani? A válasz egyértelműen igen.

A négy évszak az év egyik legüdítőbb sorozata (Fotó: Netlflix)

A négy évszak: Tina Fey és Steve Carell újratöltve

A két színész barátsága és munkakapcsolat évtizedekre nyúlik vissza, legnagyobb sikerük a pont 15 éves Párterápia című vígjáték volt, ahol uncsi házasokként keverednek némi akcióba. 15 évvel később barátokként kerülnek akció helyett humoros, drámai, de mindenekelőtt rendkívül emberi helyzetekbe. A Négy évszak alaptörténete 1981-ben sem az eredetisége miatt volt siker, sokkal inkább őszintesége és humora miatt: bátran mert arról mesélni, hogy a házasság bizony szívás és sokszor hatalmas meló. Az eredeti filmben három házaspár (egy elvált, egy "annyira tökéletesek vagyunk, hogy nagyon" és egy igazi rikácsoló, szenvedélyes mexikói pár) sorát követhetjük nyomon négy különböző évszakban, négy nyaraláson át. Az új változat a Netflix igényeinek megfelelően az első két párost és a koncepciót megtartotta, míg a harmadik egy azonosnemű, különböző etnikumú (afroamerikai-olasz) pár lett.

Steve Carell és Tina Fey megint nagyot alakotott (Fotó: Jeffrey Mayer)

Örömteli látni, hogy idealizált helyezetek helyett Fey igyekezett a kisemberek szintjén nagyító alá venni, mi lesz egy hajdani szerelmes párral 20 év és ki tudja hány gyerek után. Megmaradnak férfinak és nőnek? Vagy anyu és apu lesz belőlük? Hány emberen múlik a megcsalás? Hova tűnik a láng és ha már elveszett, lehet-e újrakezdeni? Amerikai sorozathoz képest A négy évszak meglepően őszintén mesél ezekről a helyzetekről.

Remekelnek A négy évszak című sorozat színészei

A sorozaton érződik, hogy Fey teljesen kontrollt tartott felette: a Stúdióval befutott komika humora nem kopott, hanem ért az évek előrehaladtával, kevésbé élesek, ám annál jobban ütnek a mókás pillanatai, és pont ettől működnek jól. Nagyon intelligensen egy kifejezetten jó szerepet is írt magán, ugyanis Kate minden negyvenes, ötvenes nő egyben, akik küzdenek a kapcsolatukért, akik ha kell, a mafla férjük helyett cselekszenek, aki neveli a gyerekét és karrierje is van, és aki nehezen tudja kimondani, hogy bizony a házasságán melóznia kell és néha el kell engedni a gyeplőt. Ebben meglepően jó partnere Will Forte. A komikus sose volt ennyire tutyi mutyi, ám mégis férfias jelenség a vásznon, Fey-el a párosok kiváló.