Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

Dorina, Rebeka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Liam Neeson mehet nyugdíjba: Ötvenes nők tesznek rendet a rosszfiúk között

Angelina Jolie
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 16:30
szerepakciózáshalásznőfilmszínésznő
Az ír akciósztár helyett ötvenes nők csapnak rendet Hollywoodban. Angelina Jolie mellett Jamie Lee Curtis, Jennifer Lopez, Cameron Diaz és a 66 éves Emma Thompson is akciófilmeket készít.
Bors
A szerző cikkei

Évekkel ezelőtt még alig akadt valami szerep az ötven feletti színésznőknek, már azonban nagyobb akciósztárok lettek, mint Liam Neeson. A streaming-szolgáltatók mellett a mozis producerek is felfedezték az érett korosztályban a potenciált egy kis akciózásra, legközelebb az 50 éves Angelina Jolie fog rendet rakni Doug Liman új akció-thrillerében. A The Initiative forgatása kapcsán elővettük azokat az ötven pluszos színésznőket, akik mostanában fegyvert ragadtak, és maguk tették helyre a rosszfiúkat. Az illusztris névsor olyan Oscar-díjas sztárokat is felsorol, mint Dáma Emma Thompson, Michelle Yeoh, Cate Blanhett, Jamie Lee Curtis vagy Allison Janney. 

Angelina Jolie, Cannes, 78th Cannes Film Festival 2025 - Evening 4 - Chopard Gala
Angelina Jolie hamarosan ismét akcióba lendül: 50 évesen vállalta el a főszerepet a Mr. és Mrs. Smith rendezőjének új akciófilmjében, amiben egy kémet alakít
(Fotó: ZUMAPRESS.com)

Angelina Jolie akciózik

Angelina Jolie filmjén kívül hamarosan egy halásznő szerepében láthatjuk a hatvan felett is bátran pucérkodó, kétszeres Oscar-díjas Emma Thompsont. Mellettük olyan dívák hazudtolták meg a fizika törvényeit, mint az anyatigrisként bunyozó és lövöldöző Jennifer Lopez, a hatvan felett is igazi sikolykirálynő Jamie Lee Curtis vagy a sci-fiben is otthonosan mozgó kétszeres Oscar-díjas Cate Blanchett. A következő galériában összegyűjtöttük a kedvenc színésznőinket, akik az ötödik vagy akár a hatodik X-után is bebizonyították, hogy nem csak kiváló művészek, de elképesztő fizikai adottságaik is vannak, és bármikor kiosztanak pár rosszfiút. 

Ötven pluszos női akciósztárok
Ötven pluszos női akciósztárok
Ötven pluszos női akciósztárok
Ötven pluszos női akciósztárok
Ötven pluszos női akciósztárok
Ötven pluszos női akciósztárok
Ötven pluszos női akciósztárok
Ötven pluszos női akciósztárok
Ötven pluszos női akciósztárok
Galéria: Angelina Jolie lenyomja Liam Neesont: ötven pluszos színésznők akcióznak a vásznon!
1/10
A kétszeres Oscar-díjas Cate Blanchett a Borderland című sci-fiben mutatta meg az akciósztár oldalát 55 évesen

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu