Liam Neeson mehet nyugdíjba: Ötvenes nők tesznek rendet a rosszfiúk között

Évekkel ezelőtt még alig akadt valami szerep az ötven feletti színésznőknek, már azonban nagyobb akciósztárok lettek, mint Liam Neeson. A streaming-szolgáltatók mellett a mozis producerek is felfedezték az érett korosztályban a potenciált egy kis akciózásra, legközelebb az 50 éves Angelina Jolie fog rendet rakni Doug Liman új akció-thrillerében. A The Initiative forgatása kapcsán elővettük azokat az ötven pluszos színésznőket, akik mostanában fegyvert ragadtak, és maguk tették helyre a rosszfiúkat. Az illusztris névsor olyan Oscar-díjas sztárokat is felsorol, mint Dáma Emma Thompson, Michelle Yeoh, Cate Blanhett, Jamie Lee Curtis vagy Allison Janney.

Angelina Jolie hamarosan ismét akcióba lendül: 50 évesen vállalta el a főszerepet a Mr. és Mrs. Smith rendezőjének új akciófilmjében, amiben egy kémet alakít

(Fotó: ZUMAPRESS.com)

Angelina Jolie akciózik

Angelina Jolie filmjén kívül hamarosan egy halásznő szerepében láthatjuk a hatvan felett is bátran pucérkodó, kétszeres Oscar-díjas Emma Thompsont. Mellettük olyan dívák hazudtolták meg a fizika törvényeit, mint az anyatigrisként bunyozó és lövöldöző Jennifer Lopez, a hatvan felett is igazi sikolykirálynő Jamie Lee Curtis vagy a sci-fiben is otthonosan mozgó kétszeres Oscar-díjas Cate Blanchett. A következő galériában összegyűjtöttük a kedvenc színésznőinket, akik az ötödik vagy akár a hatodik X-után is bebizonyították, hogy nem csak kiváló művészek, de elképesztő fizikai adottságaik is vannak, és bármikor kiosztanak pár rosszfiút.