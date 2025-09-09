65 éves lett Hugh Grant, kedves szépfiúból lett a kortárs mozi legjobb karakterszínésze

65. születésnapját ünnepli az egykori angol szépfiú. Hugh Grant a romantikus komédiáktól gengsztermozikon át horrorokig a legkülönfélébb zsánerekben és szerepekben bizonyította már a színészi nagyságát. Te láttad tőle az alábbi filmeket?
Az angol úrifiúként nevelkedő, Oxfordban diplomázó Hugh Grantet 1994-ben ismerte meg a világ a Négy esküvő és egy temetés főszerepében. Ennek a filmnek köszönhetően került bele a romantikus komédiák jófiújának skatulyájába is, ami ellen sokáig nem is nagyon küzdött, lévén az évtized végére 10-15 millió dollárt is keresett egy-egy szereppel. A mára klasszikussá vált brit romkomban a műfaj szabályai szerint kiemelt szerepet kap az esküvő intézménye, amiből itt rögtön négyet is kapunk, valamint Hugh Grant és Andie MacDowell elragadó párosát.
A romantikus filmek kedves jófiújának szereptípusát a Sztárom a páromban vitte tökélyre Hugh Grant, méghozzá a zsáner egy másik nagyágyúja, Julia Roberts oldalán. A hollywoodi sztárszínésznő ebben a filmben egy híres színésznőt alakít, aki beleszeret egy véletlenül szembejövő „közemberbe”. A félszeg könyvesboltos számára viszont inkább akadálynak, mint ajándéknak bizonyul a friss szerelme sztárstátusza. A film hatalmas siker lett, a Kutyák és Lovak magazin visszatérő viccfaktor, és Julia filmvégi monológját az elmúlt 26 évben sokan idézték.
Egy egész generáció számára jelentett meghatározó élményt a Bridget Jones naplója könyvformában, majd a belőle készült film és a folytatásai révén is. Egyben görbe tükröt is tartott a romantikus kliséknek, így például összeeresztett két tipikus angol úriembert, Hugh Grant-et és Colin Firth-t egy főszereplőnőért vívott jó kis ökölpárbajra. Grant ebben az esetben egy igencsak csapodár, ám szerethető főszerkesztőt alakított, aki imádta a hatalmas bugyikat.
A romkom zsánerét a karácsonyi film történettel párosította össze Richard Curtis filmje, és hogy milyen jól tette! A karácsony néhány napját több szereplő párhuzamos történetszálán végigkövető filmben szerepel ráadásul minden idők egyik leghíresebb, azóta önálló életre kelt táncjelenete is, melyben egy önmagáról megfeledkezett miniszterelnök fenékriszálását adja elő Hugh Grant. A film a Reszkessetek betörők! mellett a karácsonyi tévés programok másik állandó filmje lett.
A Zene és szöveg kevésbé közismert darab a születésnaposunk filmográfiájából, pedig kétezres évek egyik legaranyosabb romantikus komédiájáról van szó. A színésznek még az is jól áll benne, ha egy nyolcvanas évekbeli fiúbanda kiöregedett tagját kell alakítania, aki alkotói kapcsolatba kerül a szeszélyes fiatal költőnőt játszó Drew Barrymore-al. Zenének és szövegnek pedig a popszakmában, mint az tudjuk, sikeresen egyesülnie kell.
Az egykori romantikus lovag egy ideje már nagyon másféle szerepeket játszik, és a ráncait bátran felvállalva sikeresen le is vetkőzte a vele kapcsolatos korábbi elvárásokat. Guy Ritchie nagy gengszterfilmes visszatérésében például egy kimondottan kisszerű, ellenszenves, sőt visszataszító intrikus szerepében brillírozott.
Hugh Grant karrierjének eddigi legsúlyosabb, leggonoszabb szerepét a tavalyi Eretnek jelentette, amiben kegyetlen öregúrként terrorizál két fiatal lányt. A főszereplő fiatal hittérítők rossz ajtón kopogtatnak be, és egy ördögi játszma részesei lesznek, aminek a tétje nem csak a hitük, de az életük is.
