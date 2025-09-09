65 éves lett Hugh Grant, kedves szépfiúból lett a kortárs mozi legjobb karakterszínésze

65. születésnapját ünnepli az egykori angol szépfiú. Hugh Grant a romantikus komédiáktól gengsztermozikon át horrorokig a legkülönfélébb zsánerekben és szerepekben bizonyította már a színészi nagyságát. Te láttad tőle az alábbi filmeket?

65 éves lett Hugh Grant Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment

Hugh Grant legjobb filmjei

Négy esküvő és egy temetés (1994)

Az angol úrifiúként nevelkedő, Oxfordban diplomázó Hugh Grantet 1994-ben ismerte meg a világ a Négy esküvő és egy temetés főszerepében. Ennek a filmnek köszönhetően került bele a romantikus komédiák jófiújának skatulyájába is, ami ellen sokáig nem is nagyon küzdött, lévén az évtized végére 10-15 millió dollárt is keresett egy-egy szereppel. A mára klasszikussá vált brit romkomban a műfaj szabályai szerint kiemelt szerepet kap az esküvő intézménye, amiből itt rögtön négyet is kapunk, valamint Hugh Grant és Andie MacDowell elragadó párosát.

Sztárom a párom (1999)

A romantikus filmek kedves jófiújának szereptípusát a Sztárom a páromban vitte tökélyre Hugh Grant, méghozzá a zsáner egy másik nagyágyúja, Julia Roberts oldalán. A hollywoodi sztárszínésznő ebben a filmben egy híres színésznőt alakít, aki beleszeret egy véletlenül szembejövő „közemberbe”. A félszeg könyvesboltos számára viszont inkább akadálynak, mint ajándéknak bizonyul a friss szerelme sztárstátusza. A film hatalmas siker lett, a Kutyák és Lovak magazin visszatérő viccfaktor, és Julia filmvégi monológját az elmúlt 26 évben sokan idézték.

Bridget Jones naplója (2001)

Egy egész generáció számára jelentett meghatározó élményt a Bridget Jones naplója könyvformában, majd a belőle készült film és a folytatásai révén is. Egyben görbe tükröt is tartott a romantikus kliséknek, így például összeeresztett két tipikus angol úriembert, Hugh Grant-et és Colin Firth-t egy főszereplőnőért vívott jó kis ökölpárbajra. Grant ebben az esetben egy igencsak csapodár, ám szerethető főszerkesztőt alakított, aki imádta a hatalmas bugyikat.

Igazából szerelem (2003)

A romkom zsánerét a karácsonyi film történettel párosította össze Richard Curtis filmje, és hogy milyen jól tette! A karácsony néhány napját több szereplő párhuzamos történetszálán végigkövető filmben szerepel ráadásul minden idők egyik leghíresebb, azóta önálló életre kelt táncjelenete is, melyben egy önmagáról megfeledkezett miniszterelnök fenékriszálását adja elő Hugh Grant. A film a Reszkessetek betörők! mellett a karácsonyi tévés programok másik állandó filmje lett.