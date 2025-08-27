A Weasley család és Draco Malfoy is megérkeztek Roxfortba: Itt vannak a legfrissebb képek a Harry Potter-sorozat forgatásáról!

Már csak idő kérdése, és hamarosan Roxfortban is becsengetnek. A varázsvilág ugyanis nemsokára ismét megelevenedik, miután az HBO már javában forgatja a nemrégiben ismét nevet váltó Maxra szánt Harry Potter-adaptációját. A J.K. Rowling regényeit egy-egy évadban feldolgozó széria készületei már javában zajlanak, a forgatásról kiszivárgó felvételek pedig nektárként csöpögnek a minden apró részletre szomjazó muglik szájába. A címszereplő Dominic McLaughlin és az őt pátyolgató félóriás, Hagrid (Nick Frost) múlt héten forgatták fel a londoni pályaudvart, most pedig újabb varázslótanoncok tűntek fel a King’s Crosson.

A Harry Potter-filmek egykori főszereplő hármasa a múlté, az HBO Max triója ugyanis már forgatja sorozatot (Fotó: 1492 Pictures)

A Harry Potter-sorozat új szereplői bukkantak fel a színen

Az utóbbi években botrányhőssé váló J.K. Rowling alkotta mágikus univerzum számtalan neves varázslócsaládot tud felmutatni, köztük a rajongók körében rendkívül népszerűnek számító Weasley-éket. A vörhajú, bohókás família már a cselekmény elején becsatlakozik Harry kalandjaiba, hiszen a rengeteg gyerkőccel büszkélkedő Molly Weasley mutatja meg „a kis túlélőnek”, hol is található a 9 és 3/4. vágány. Az ikonikus jelenetet épp a napokban rögzítették London híres vasútállomásán, az internetre felkerült képek láttán pedig mindenkinek leesett az álla, annyira meggyőzött mindenkit Weasley-ék kinézete:

Az Alastair Stout által alakított Ron Weasley, a Ginny Weasley-ként feltűnő Gracie Cochrane, a Kathrine Parkinson jóvoltából megelevenedő Molly Weasley, valamint az ikrek szerepét magukra öltő Tristan és Gabriel Harland mellett azonban további szereplők is a figyelme középpontjába kerültek. A minden lében kanál Hermionét játszó Arabella Stantont, illetve a Harry iskolai riválisát, Draco Malfoyt megformáló Lox Prattet a Roxfort területén fotózta le egy szemfüles paparazzo, amint a forgatási szünetben egymással beszélgetnek:

Az új Piton professzor körül még mindig nagy a csend

Bár a fontosabb fő- és mellékszereplők mindegyikének kinézetéről szépen lassan lehull a lepel, a széria legmegosztóbb castingjának számító Paapa Essieduról továbbra sem került elő egyetlen kép sem. A Perselus Piton bőrébe bújó, ghánai származású színész beválogatása a projektbe már hónapokkal ezelőtt kiverte a biztosítékot a rajongóknál, és bár nemrégiben még úgy hírlett, leváltják Essiedut, a jelenleg a Genie című filmjében, Melissa McCarthyval a Netflixen cukiskodó sztár továbbra is a szereplőbrigádot erősíti. Az egyébként már komoly színpadi és tévémúlttal rendelkező színészt korábban már J.K. Rowling, illetve a Harry Potter-filmek Lucius Malfoya, Jason Isaacs is a védelmébe vette a netes népharaggal szemben, a rajongókban még mindig él a remény, hogy az alapműhöz egy jóval hűbb megjelenésű művészt találnak majd Piton professzor szerepére.