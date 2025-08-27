A Weasley család és Draco Malfoy is megérkeztek Roxfortba: Itt vannak a legfrissebb képek a Harry Potter-sorozat forgatásáról!

Már csak idő kérdése, és hamarosan Roxfortban is becsengetnek. A varázsvilág ugyanis nemsokára ismét megelevenedik, miután az HBO már javában forgatja a nemrégiben ismét nevet váltó Maxra szánt Harry Potter-adaptációját. A J.K. Rowling regényeit egy-egy évadban feldolgozó széria készületei már javában zajlanak, a forgatásról kiszivárgó felvételek pedig nektárként csöpögnek a minden apró részletre szomjazó muglik szájába. A címszereplő Dominic McLaughlin és az őt pátyolgató félóriás, Hagrid (Nick Frost) múlt héten forgatták fel a londoni pályaudvart, most pedig újabb varázslótanoncok tűntek fel a King’s Crosson.
Az utóbbi években botrányhőssé váló J.K. Rowling alkotta mágikus univerzum számtalan neves varázslócsaládot tud felmutatni, köztük a rajongók körében rendkívül népszerűnek számító Weasley-éket. A vörhajú, bohókás família már a cselekmény elején becsatlakozik Harry kalandjaiba, hiszen a rengeteg gyerkőccel büszkélkedő Molly Weasley mutatja meg „a kis túlélőnek”, hol is található a 9 és 3/4. vágány. Az ikonikus jelenetet épp a napokban rögzítették London híres vasútállomásán, az internetre felkerült képek láttán pedig mindenkinek leesett az álla, annyira meggyőzött mindenkit Weasley-ék kinézete:
Az Alastair Stout által alakított Ron Weasley, a Ginny Weasley-ként feltűnő Gracie Cochrane, a Kathrine Parkinson jóvoltából megelevenedő Molly Weasley, valamint az ikrek szerepét magukra öltő Tristan és Gabriel Harland mellett azonban további szereplők is a figyelme középpontjába kerültek. A minden lében kanál Hermionét játszó Arabella Stantont, illetve a Harry iskolai riválisát, Draco Malfoyt megformáló Lox Prattet a Roxfort területén fotózta le egy szemfüles paparazzo, amint a forgatási szünetben egymással beszélgetnek:
Bár a fontosabb fő- és mellékszereplők mindegyikének kinézetéről szépen lassan lehull a lepel, a széria legmegosztóbb castingjának számító Paapa Essieduról továbbra sem került elő egyetlen kép sem. A Perselus Piton bőrébe bújó, ghánai származású színész beválogatása a projektbe már hónapokkal ezelőtt kiverte a biztosítékot a rajongóknál, és bár nemrégiben még úgy hírlett, leváltják Essiedut, a jelenleg a Genie című filmjében, Melissa McCarthyval a Netflixen cukiskodó sztár továbbra is a szereplőbrigádot erősíti. Az egyébként már komoly színpadi és tévémúlttal rendelkező színészt korábban már J.K. Rowling, illetve a Harry Potter-filmek Lucius Malfoya, Jason Isaacs is a védelmébe vette a netes népharaggal szemben, a rajongókban még mindig él a remény, hogy az alapműhöz egy jóval hűbb megjelenésű művészt találnak majd Piton professzor szerepére.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.