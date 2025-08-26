Magyarországon is poénkodott Melissa McCarthy

55 éves lett a Szívek szállodája, a Koszorúslányok, A kém, A főnök és a Megbocsátasz valaha? sztárja. A jeles alkalomból összegyűjtöttük Melissa McCarthy-ról a legérdekesebb tudnivalókat.
Az amerikai színésznő egy Illinois állambeli kisvárosban született. A sztár egy farmon nőtt fel, a szülei kukorica és szójabab termesztéssel foglalkoztak. Az apai nagyszülei még Írországból vándoroltak ki a tengerentúlra, de a másik ágon is akadnak ír ősei, németek és angolok mellett.
A rokonai között akad egy híresség a modell-színésznő-műsorvezető Jenny McCarthy személyében. Melissa McCarthy az ő tévéműsorában mutatkozhatott be először a kamerák előtt 1997-ben stand-up komikusként. Ekkorra már New York-i klubokban és színpadokon több éve szórakoztatta a közönséget.
Los Angelesbe költözve a Groundlings nevű komikuscsapat tagjaként lépett fel, akik improvizációs színpadi előadásokon csillogtatták a humorukat. A társulat tagja volt többek között Will Ferrell, Maya Rudolph, Kristen Wiig és Jon Lovitz is, akik aztán mind a híres Saturday Night Live (SNL) tévés komédiashowban váltak ismertté. McCarthy később az SNL műsorvezetőjeként elnyerte a legrangosabb tévés díjat, az Emmyt.
Komikusként sokáig csak apró szerepeket kapott filmekben és tévésorozatokban, a változást a színészi karrierjében a Szívek szállodája hozta el. Sookie St. James karakterét 153 epizódon át alakította a közkedvelt sorozatban, és nézők milliói ismerték meg világszerte. A Szívek szállodája után a Mike és Molly sitcom jelentette a következő nagy tévés dobását, amiben 127 epizódon át játszott.
A 2011-es Koszorúslányok változtatott meg mindent a karrierjében. A váratlanul nagy sikert akaró esküvői vígjáték mellékszerepéért egyenesen Oscar-díjra jelölték, azóta pedig sztárnak számít a mozifilmes ligában is, immár saját főszerepekkel, egyenesen őrá kitalált produkciókkal.
A kém című filmben a nagyot villantó Jude Law és a saját maga paródiáját játszó Jason Statham mellett, sőt helyett kellett botcsinálta titkos-ügynökként akcióznia. A Magyarországon forgatott, számos budapesti helyszínt felvonultató filmbe pedig még egy helyi vonatkozású poén is belefért a részéről, amikor Statham a Balaton partjáról indulva akart kihajózni a tengerre.
Még a Groundlings komikuscsapat tagjaiként jöttek össze Ben Falconéval, aki 2005 óta a férje, és két lányának apja. Együtt alapították meg az On the Day produkciós céget, amivel már jó néhány közös filmet (Tammy, A főnök, A partiállat, Szuperagy, Lecsap csapat) készítettek. A házaspár általában közösen jegyzi a filmjeik forgatókönyveit, aztán Falcone a rendezői székben, McCarthy a főszerepben csillogtatja meg tudása legjavát.
A karrierje során jó néhány előítélettel meg kellett küzdenie a testalkata miatt, hiszen Hollywoodban nem könnyű jelentősebb filmszerepekhez jutnia a teltkarcsú hölgyeknek. Sőt, a ruhaboltokban is sokszor nehéz a dolguk, ezért is indította el Melissa McCarthy a saját divatmárkáját Seven7 névvel, aminek termékei nem állnak meg a szokásos felső határoknál méretek tekintetében.
A Koszorúslányok mellett van még egy Oscar-jelölése a Megbocsátasz valaha? című drámáért, amiben a hírhedt Lee Israel írónőt játszotta, de emlékezetes az alakítása a St. Vincent című keserédes dramedy egyedülálló anyukájaként is. A következő szerepében sem viccelődni fog: már elkészült, és bemutatásra vár az Unspeakable: The Murder of JonBenét Ramsey című tévésorozata, ami a kilencvenes évek Amerikájának egy nevezetes gyilkossági esetét dolgozza fel.
