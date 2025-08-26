Magyarországon is poénkodott Melissa McCarthy

55 éves lett a Szívek szállodája, a Koszorúslányok, A kém, A főnök és a Megbocsátasz valaha? sztárja. A jeles alkalomból összegyűjtöttük Melissa McCarthy-ról a legérdekesebb tudnivalókat.

55 évesen is bombaformában van Melissa McCarthy / Fotó: Burt Harris

9 titok Melissa McCarthy életéből

Vidéki lányként nőtt fel

Az amerikai színésznő egy Illinois állambeli kisvárosban született. A sztár egy farmon nőtt fel, a szülei kukorica és szójabab termesztéssel foglalkoztak. Az apai nagyszülei még Írországból vándoroltak ki a tengerentúlra, de a másik ágon is akadnak ír ősei, németek és angolok mellett.

Az unokatesója tévéműsorában mutatkozott be

A rokonai között akad egy híresség a modell-színésznő-műsorvezető Jenny McCarthy személyében. Melissa McCarthy az ő tévéműsorában mutatkozhatott be először a kamerák előtt 1997-ben stand-up komikusként. Ekkorra már New York-i klubokban és színpadokon több éve szórakoztatta a közönséget.

A színtársulatának tagjait követte a leghíresebb komédiashowba

Los Angelesbe költözve a Groundlings nevű komikuscsapat tagjaként lépett fel, akik improvizációs színpadi előadásokon csillogtatták a humorukat. A társulat tagja volt többek között Will Ferrell, Maya Rudolph, Kristen Wiig és Jon Lovitz is, akik aztán mind a híres Saturday Night Live (SNL) tévés komédiashowban váltak ismertté. McCarthy később az SNL műsorvezetőjeként elnyerte a legrangosabb tévés díjat, az Emmyt.

A kémben Jude Law és Jason Statham oldalán akciózott hazánkban - Fotó: Stephen Lock / i-Images

Egy jól ismert szállodában lett híres

Komikusként sokáig csak apró szerepeket kapott filmekben és tévésorozatokban, a változást a színészi karrierjében a Szívek szállodája hozta el. Sookie St. James karakterét 153 epizódon át alakította a közkedvelt sorozatban, és nézők milliói ismerték meg világszerte. A Szívek szállodája után a Mike és Molly sitcom jelentette a következő nagy tévés dobását, amiben 127 epizódon át játszott.

Egy esküvő hozta el a mozifilmes befutását Melissa McCarthy-nak

A 2011-es Koszorúslányok változtatott meg mindent a karrierjében. A váratlanul nagy sikert akaró esküvői vígjáték mellékszerepéért egyenesen Oscar-díjra jelölték, azóta pedig sztárnak számít a mozifilmes ligában is, immár saját főszerepekkel, egyenesen őrá kitalált produkciókkal.