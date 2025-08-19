Új fotók és videók szivárogtak ki a készülő Harry Potter sorozat forgatásáról

A Harry Potter könyvsorozatból készült filmek világsikere után 13 évvel az HBO Max bejelentette, hogy sorozatot készít J. K. Rowling könyveiből. A bejelentés óta a rajongók lázban égnek, a Redditen parázs viták folynak a lehetséges szereplőkről és színészekről, a forgatókönyvről és a látványvilágról. A készítők nem árultak el sokat a készülő Harry Potter sorozatról, annyit azonban eddig is tudni lehetett, hogy a forgatási munkálatok még idén nyáron elkezdődnek. A főbb szereplőkről is rendelkezünk már információkkal, sőt, már egy botrány is kialakult a Perselus Piton szerepére kiválasztott Paapa Essiedu miatt.
Annyi bizonyos, hogy a könyveket író J. K. Rowling producerként is jelen van a széria stábjában, emellett a rendező és a forgatókönyvíró kiválasztásból is kivette a részét. Az első filmet, a Harry Potter és a bölcsek kövét rendező Chris Columbus is arról nyilatkozott anno, hogy Rowling árgus szemekkel követte a munkálatokat, így valószínű, hogy az írónő a sorozat esetében sem engedi ki a kezéből a gyeplőt. Eddigi információink szerint minden évad egy teljes könyv történetét öleli fel, így arra következtethetünk, hogy 7 évadot terveznek az alkotók. Ez örömmel töltheti el a rajongókat, mert így kivételes esély nyílik arra, hogy olyan cselekményszálakat is kibontson a sorozat, amikre a filmek nem adtak lehetőséget. A szereplők karakterfejlődésének is nagyobb teret enged egy több évadot felölelő széria. Így már olyan visszhangok is keringenek az éterben, amik arra utalgatnak, hogy a sorozat felülmúlhatja a filmeket.
A Redditen és az Instagramon is keringenek videók és fotók a londoni forgatásról. Volt, aki a saját ablakából vette fel, ahogy a Hagrid szerepébe bújt Nick Frost kézen fogja az új kis Harry Pottert, akit Dominic McLaughlin alakít, és a hömpölygő londoni forgalomban kísérgeti. A legtöbb felvétel az Így neveld a sárkányod sztárjáról készült, nem is csoda, hiszen meglehetősen feltűnő jelenség a félig óriás Rubeus Hagrid szerepében.
