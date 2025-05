Megvan az új Harry, Ron és Hermione, de kik is ők valójában? – Galéria

Már évek óta lógott a levegőben egy, a J.K. Rowling népszerű regényei alapján készülő tévésorozat ötlete. Az elképzelésből pedig hamarosan valóság válik. Az elmúlt hetekben, hónapokban egyre több szereplő megformálójáról hullott le a lepel, némelyik casting eléggé meg is osztotta a szépszámú rajongóbázist. Az HBO a tegnapi nap folyamán végre a leginkább várt szereplőket is bejelentette, kiderült, kik bújhatnak Harry, Ron és Hermione bőrébe. A 25 évvel ezelőtti Harry Potter-filmek esetében lezajló szereplőválogatáshoz hasonlóan most is többnyire teljesen ismeretlen színészpalántákat választott a stúdió, de igyekszünk így is minél többet kideríteni Dominic McLaughlinről, Alastair Stourtól és Arabella Stantonról.

Kiderült, kik lépnek az eredeti brigád, azaz Emma Watson, Rupert Grint és Daniel Radcliffe helyébe az új Harry Potter-sorozatban (Fotó: Zuma/ Northfoto)

Ők a Harry Potter-széria jövendőbeli sztárjai

Mint azt tegnap megtudtuk, Daniel Radcliffe-től Dominic McLaughlin veszi át a stafétabotot, és ezzel együtt egy óriási terhet is, mellyel Harry karaktere jár. A szerepre 2024 végén jelentkező skót színésznebulót korábban ugyan semmilyen projektben nem láthatta a nagyérdemű, de az idei éve igen sűrű. Idén nem is egy, hanem rögtön az első két filmje is meg fog jelenni a következő Harry Potternek. Előbb a Grow című vígjátékban, majd a Gifted címre hallgató Marilyn Kaye-adaptációban fog feltűnni. Ron Weasley-t a színészi debütálására készülő Alastair Stout megformálásában láthatjuk majd. A vörhenyes kisfiút elég hamar, már tavaly szeptemberben beválogatták a készülő tévéműsorba, így biztosan nagy hatást gyakorolt a castingbrigádra. A legendás trió harmadik tagját, a mugli származású Hermione Grangert az az Arabella Stanton fogja majd alakítani, aki a három ifjú varázslótanonc közül a legterebélyesebb színészi múlttal rendelkezik. Stanton kisasszony 2023-ban már címszerepet játszott színpadon a Matilda című musicalben a londoni West End színházban, de azóta már egy másik darabban, a Starlight Express-ben is láthatta a közönség.

Mindjárt ülhetünk is a tévé elé

A Harry Potter-sorozat szereplőgárdája tehát idővel teljessé válik, azonban még mindig számos karakter kiadó, a Dursley család tagjainak vagy épp Harry iskolai ősellenségének, Draco Malfoynak kiléte még ismeretlen, holott a forgatás már idén nyáron kezdetét veszi, a sorozat pedig leghamarabb 2026-ban, vagy legrosszabb esetben egy évvel később, 2027-ben fog debütálni a hamarosan nevet változtató Max kínálatában. A széria eddig bejelentett szereplőit, továbbá a 2001 és 2011 között megjelent filmek színészeit bemutató galériánkat a lenti képre kattintva tekintheted meg: