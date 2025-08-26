Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Nem kér belőle! Kifakadt a Harry Potter-filmek rendezője: sosem vállalna munkát az új sorozatban

Harry Potter
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 26. 17:05
Rupert GrintEmma WatsonDaniel Radcliffe
Hatalmas a hype a jövőre érkező varázslótanoncok története körül. A Harry Potter sorozat olyan hiányosságokat is bepótolhat, amit a korábbi rendező, Chris Colombus nem tudott besűríteni az első három filmbe. A rendező büszke a fiatal színészek által befutott karrierre, de az írónő körüli botrányra kevésbé.

A Harry Potter sorozat mind a hét könyvet feldolgozza majd, évadonként egy könyv felosztásban. Az első évad, ami várhatóan a Harry Potter és a bölcsek köve című könyvet dolgozza fel, jelenlegi állás szerint 2026-ban érkezhet az HBO Maxra. A projektet maga az első filmek rendezője, Chris Colombus is várja, de ő maga már nem varázsolna új Potter-filmet a vászonra.

Warner Brothers Pictures Presents Harry Potter and the Chamber of Secrets Rupert Grint, Director Chris Columbus, Daniel Radcliffe © 2002 Warner Brothers
Colombus büszke a Harry Potter filmek fiatal színészeire (Fotó: PictureLux / The Hollywood Archive / Alamy Stock Photo)

Chris Colombus Harry Potter filmjein végigkövethettük a színészek felnőtté válását

A rendező nevéhez köthető a kortárs ifjúsági irodalom legjelentősebb darabjának a filmre vitele. Az első két film fogadtatása a legnagyobb rajongók körében vitatott volt a hiányosságai miatt, de szélesebb körben hatalmas kultusznak örvendett. A Variety Londonban megkereste őt, ahol a rendező a Csütörtöki nyomozóklub adaptációját népszerűsítette és egyebek közt arról kérdezték, hogy visszatérne-e Roxfortba.

„Nem, már megcsináltam, láthattátok a verziómat. Nincs már dolgom Harry Potter világában” – mondta a szakember.

Colombus az első két filmben ült a rendezői székben, a harmadik filmben pedig producerként volt jelen. A projekt erősen ambiciózus volt, de nem tudtak mindent megjeleníteni és a sorozat teret adhat ezeknek a hiányosságoknak a pótlására.

„Az első, a második és a harmadik könyv esetében az volt az óriási, hogy mindent egyszerre akartunk csinálni. Mindent képernyőre akartunk vinni és mégse volt lehetőségünk rá” – árulta el a rendező. Több, a könyvekben szórakoztató részleteket idézve, amik kimaradtak a filmből így folytatta: 

Ezeket nem vihettük filmre és biztos vagyok benne, hogy az HBO sorozatban benne lesz.

A Harry Potter filmek nem csak Colombus számára hoztak sikert, hanem a fiatal színészeknek is, mint Daniel Radcliffe, Emma Watson és Rupert Grint. A rendező büszkeséggel tekint a már felnőtt színészek eredményeire.

„Tudtuk, hogy a világ szeme ezen a három gyereken lesz és hálistennek a szüleik ott voltak mellettük ezekben az időkben, az elképzelhetetlen nyomás mellett, amikor az arcuk hirtelen mindenhol ott volt. Reméltük, hogy a gyerekek jól jönnek ki belőle, és így is történt. (...) Elég büszke vagyok, hogy Daniel Radcliffe Tony-díjas lett.”

Látni őt a színpadon és látni, hogy milyen tehetséges komikus musical színész lett, ez igazán megható volt számomra.

– mesélte a rendező.

Amikor a Harry Potter franchise-ról beszélünk, J.K. Rowling nevét nem nagyon lehet megkerülni. A sorozat írónőjét igazán meghurcolták az utóbbi években, legfőképp az LGBT mozgalom elleni megszólalásaival. Colombus nincs egy véleményen az írónővel.

Néha szeretem elválasztani a művészt a műtől, szerintem ez egy fontos dolog. Határozottan nem értek egyet azzal amit mond... de szomorú, nagyon szomorú.

– mondta Colombus.

 

 

