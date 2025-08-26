Szívek törnek össze, örökre lehunyta a szemét a Harry Potter-filmek legendája

81 éves korában, múlt kedden elhunyt Eduardo Serra portugál operatőr, akit kétszer jelöltek Oscar-díjra és akinek olyan alkotások kötődnek a nevéhez, mint a Harry Potter-filmek utolsó két része vagy A sebezhetetlen. A szomorú hírt a Portugál Filmakadémia közölte, a halál okát azonban nem tudatták.

Serra 1943-ban született Lisszabonban, és ő volt az egyetlen portugál filmes, akit kétszer is Oscar-díjra jelöltek. Operatőri pályáját francia filmekkel kezdte, majd nemzetközi produkciókban is dolgozott, pályafutása során A galamb szárnyai (1997) és a Lány gyöngy fülbevalóval (2003) című filmekért jelölték Oscarra. A Variety megemlíti, hogy sokat dolgozott együtt Patrice Leconte és Claude Chabrol rendezőkkel.

Marek Żydowicz, a Camerimage fesztivál producere és igazgatója Instagramon búcsúzott Serrától:

Eduardo melegszívű, szerény és elkötelezett barátja volt a fesztiválnak. Sokszor ellátogatott hozzánk, mindig magával ragadva a diákokat, fiatal művészeket és a kamera mestereit. Tudása, érzékenysége és a fény feletti kivételes uralma nemcsak kollégáit, hanem a közönséget is lenyűgözte szerte a világon. A vele való találkozások és beszélgetések egyszerre voltak megvilágító erejűek és inspirálóak.