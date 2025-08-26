Szívek törnek össze, örökre lehunyta a szemét a Harry Potter-filmek legendája

81 éves korában, múlt kedden elhunyt Eduardo Serra portugál operatőr, akit kétszer jelöltek Oscar-díjra és akinek olyan alkotások kötődnek a nevéhez, mint a Harry Potter-filmek utolsó két része vagy A sebezhetetlen. A szomorú hírt a Portugál Filmakadémia közölte, a halál okát azonban nem tudatták.
Serra 1943-ban született Lisszabonban, és ő volt az egyetlen portugál filmes, akit kétszer is Oscar-díjra jelöltek. Operatőri pályáját francia filmekkel kezdte, majd nemzetközi produkciókban is dolgozott, pályafutása során A galamb szárnyai (1997) és a Lány gyöngy fülbevalóval (2003) című filmekért jelölték Oscarra. A Variety megemlíti, hogy sokat dolgozott együtt Patrice Leconte és Claude Chabrol rendezőkkel.
Marek Żydowicz, a Camerimage fesztivál producere és igazgatója Instagramon búcsúzott Serrától:
Eduardo melegszívű, szerény és elkötelezett barátja volt a fesztiválnak. Sokszor ellátogatott hozzánk, mindig magával ragadva a diákokat, fiatal művészeket és a kamera mestereit. Tudása, érzékenysége és a fény feletti kivételes uralma nemcsak kollégáit, hanem a közönséget is lenyűgözte szerte a világon. A vele való találkozások és beszélgetések egyszerre voltak megvilágító erejűek és inspirálóak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.