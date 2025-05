Az űrutazó Robert Pattinson a Maxra költözik – 4+1 film, amit nem szabad kihagyni a streamingen

Noha a Max mostanság a sorozataival hívja fel magára a figyelmet, hiszen mind a The Last of Us 2. évada, mind A szolgálólány meséje 6. évada is nagyot robbant a hamarosan nevet váltó streamingplatform felületén, szépen, csendben olyan filmek is felkerülnek a kínálatba, melyek mellett nem mehetünk el szó nélkül, ezért listába is szedtük őket, kiegészítve +1 mozival, aminek megjelenéséig már csak egyet kell aludni.

Hamarosan a sokszor elhalálozó Robert Pattinsont is megcsodálhatjuk a Max-filmek kínálatában (Fotó: ZUMAPRESS.com)

A Max házhoz hozza a filmélményt májusban is:

1. TÁR

A klasszikus zene és a filmek szerelmesei most kezet foghatnak, hiszen egy újabb darabbal bővült három évvel ezelőtt a két világot ötvöző alkotások listája. A TÁR ugyanis egy neves zeneszerzőről és egyben karmesterről szól, kinek a zene a minden: A szenvedély, a szerelem és a búvóhely a magánéleti problémák elől, amiből aztán akadnak neki bőven. A címszereplőt megtestesítő Cate Blanchett alakításától 2022-ben majdnem leesett vászon, és ezt a teljesítményt most hozza magával streamingre is, a rendező Todd Field pedig úgy komponálta meg gigászi filmremekét, akár Ludwig van Beethoven a Für Elise című zongoraművét.

2. Kraven, a vadász

Az antihősök világának kedvelői számára kihagyhatatlan Pókember bestiális ellenfelének önálló mozija. Az egyik legsármosabb színésznek és egyben a következő James Bondnak tartott Aaron Taylor-Johnson által alakított Kraven, a vadász a Sony falmászó nélküli Pókember-univerzumának, melynek Venom és Morbius is a tagja, utolsóként bemutatott antihőse volt, a film főszereplője pedig állati ösztöneit segítségül hívva vadászik a bűnözőkre, miközben lelki sebeit is igyekszik begyógyítani.

A Kraven, a vadász szereplői ennyire örülnek, hogy már az otthonunkban is szórakoztathatnak bennünket (Fotó: MediaPunch)

3. Anyabolygó

A már Brad Pittet is becserkésző A24 stúdió nevesebb alkotásai (A világítótorony, A brutalista, Fehér éjszakák) mellett érdemes megemlíteni azokat műveket is, melyekre kevesebb reflektorfény vetül. Az Anyabolygóban a ’90-es évek elejére térünk vissza, és egy anya-lánya páros kalandos sztoriját ismerhetjük meg. A moziban a gyermeki képzelet és a valóvilág határa idővel kezd egyre jobban elmosódni, ez pedig lehetőséget nyújt a felnőtt közönség számára, hogy újraélhesse a fiatalkori gondtalanság émelyítően nosztalgikus érzését.