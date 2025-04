Robert Pattinson tovább gyűjti a hollywoodi skalpokat, ismét egy nagy rendezővel fog dolgozni

Noha rengetegen kétkedtek benne eleinte, a többséget meggyőzte a Nirvana-slágerekre vonuló Bruce Wayne (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Christopher Nolan

Nem lenne merész kijelentés, ha azt mondanánk, nincs olyan színész, aki ne szeretne együtt dolgozni Christopher Nolannel. Nagy eséllyel Robert Pattinson sem sokáig habozott, mikor honfitársa egy izgalmas és összetett akció-sci-fi ötletével kereste meg őt. Ez volt a Tenet, melyben az egykori Edward Cullen egy igen fontos mellékszerepet töltött be Denzel Washington fia, John David Washington mellett. A két angol filmkedvelő kapcsolata pedig itt nem ért véget, ugyanis jelenleg is együtt dolgoznak Homérosz Odüsszeia című hőseposzának adaptációján, melyben Pattinson mellett felbukkan majd Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland és Zendaya is.

Bár a Tenet nem a legerősebb Christopher Nolan-mű, Pattinson játéka mindenkéép emelte a színvonalat (Fotó: Syncopy)

Bong Joon Ho

A dél-koreai direktorra akkor figyel fel szinte mindenki, mikor 2020-ban Oscar-eső hullott a fejére az Élősködők miatt. Azonban Bong Joon Honak már korábbról is készültek olyan munkái, amik miatt megérdemelte volna a világhírt, de ahogy mondani szokás: jobb későn, mint soha. Joon Ho 2019-es sikerfilmje után hosszabb szünetet tartott, hogy idén a Mickey 17 című sci-fijével hódítsa meg újra Hollywoodot, melynek főszerepére Pattinsont szemelte ki. Ugyan a mozi a csőd szélén álló Warner bánatára nem lett akkora siker, mint azt várták, az angol színész szerethetően esetlen és sokoldalú játékára senki sem panaszkodhatott.

Míg nem láttuk a Mickey 17-et, talán nem is tudtuk, mennyire szükségünk volt e két férfi (Pong Dzsunho és Robert Pattinson) kollaborációjára (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Felkészül: Denis Villeneuve

A 2021-ben megjelent Dűne első része, majd a három évvel később befutó folytatás bebizonyították, a sci-fi eposzokat még nem kell temetni. Az addig a Fogságban, az Érkezés vagy a Szárnyas fejvadász 2049-et dirigáló Denis Villeneuve kiváló érzékkel nyúlt hozzá Frank Herbert alapművéhez, és kasszákat robbantó franchise-t faragott Paul Atreides történetéből. Pár héttel ezelőtt pedig valósággal letarolta a világhálót annak a híre, hogy nagy eséllyel Robert Pattinson is csatlakozik Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh és Jason Momoa díszes társaságához, és ő játssza majd el a harmadik felvonás főgonoszát. A film forgatása a hírek szerint még idén megkezdődik, ráadásul ismét hazánkban.