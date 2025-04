Brad Pitt sem menekül, őt is behálózta napjaink legbizarrabb filmstúdiója

Benzingőzös nyárra számíthatnak a Brad Pitt-filmek rajongói. A sztárszínész F1-es mozija ugyanis júniusban startol el, és nem sokkal később pedig már egy újabb projektben fog részt venni, ráadásul nem is akárhol vállal munkát a sármőr. A 61 éves Pitt hallani sem akar a boldog nyugdíjas évekről, és simán felfekszik a hollywoodi új hullámra, melyet az A24 nevű stúdió képvisel. A Harcosok klubja és a Trója szívtiprója az új munkaadójával karöltve egy várhatóan sötét tónusú, groteszk drámával fognak előállni, hiszen ehhez hasonló alkotását szokhattunk meg az A24-től.

Brad Pitt még 60 felett sem képes leállni, szívesen kipróbálja magát ismeretlen vizeken is (Fotó: Courtesy of Warner Bros Pictures)

Brad Pitt a felesége nyomába ered

Nem sokkal azután, hogy az Angelina Jolie bosszújára felkészülő Brad Pitt kipattan a versenyautójából, magára ölti egy családapa szerepét. A David Kajganich (Csontok meg minden, Sóhajok) által írt forgatókönyv főhőse ugyanis egy ausztrál férfi lesz, aki kislányával indul útnak egész Európán át, hogy megtalálja a nyomtalanul eltűnt feleségét. A produkció élére Edward Bergert nevezték ki, aki korábban a Ferenc pápa halála óta igen nézetté vált Konklávét is dirigálta. A forgatás várhatóan 2026 elején veszi majd kezdetét, a premierig viszont 2027-ig szinte biztosan várni kell.

Brad Pitt számára a felesége megmentése már-már rutinmunka, a Szövetségesek című moziban is hasonló feladata volt (Fotó: Paramount Pictures)

Miket is adott nekünk eddig az A24?

A stúdió 2012-es alapítása óta folyamatosan egyre nagyobb hírnevet szerzett magának, melyet az égisze alatt megjelent filmek sajátos és olykor különösen bizarr hangulatú és cselekményű filmjeinek köszönhet. Csak néhány példát említve a múltból, az A24 olyan alkotásokat hagyott az utókorra mint Robert Eggers debütáló horrorja, A boszorkány, a Robert Pattinson megváltását eredményező A világítótorony, vagy a hamarosan ismét szuperhősködő Florence Pugh Fehér éjszakák című pszichothrillere, de a magyar építész tragédiáját felvonultató A brutalista is az A24 gondozásában készülhetett el. A gyerekműsorokból horrort formáló álomgyár a jövőben sem lesz rest sztárokat alkalmazni, hiszen Jenna Ortegával érkezik idén a Death of a Unicorn címre keresztelt groteszk vígjáték, majd 2027-ben pedig csatlakozhat a díszes társasághoz az örökifjú Brad Pitt is.