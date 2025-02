A Mickey 17 előtt ezeket is érdemes megnézni – Pong Dzsunho 5 legjobb filmje

Pong Dzsunho 2020-ban aratott az Oscar-gálán Fotó: Li Ying Xinhua / eyevine

Anya (2009)

Vajon egy anya mire lenne képes azért, hogy bebizonyítsa fia ártatlanságát? A szörnyfilmes kitérőt követően Pong Dzsunho visszatért a krimik világába, bár az Anya sokkal inkább egy csontig hatoló dráma, mintsem egy bűnügyi mozi. A főhős egy édesanya, aki egy fiatal lány brutális meggyilkolásával megvádolt fia bemocskolt becsületét igyekszik a korrupciótól bűzlő, bürokratikus világban megmenteni. A feszültséget végig fenntartó, lassan kibontakozó műremek hamisítatlan görbetükröt állít társadalmunk elé, ezzel pedig üzenetét örök érvényűvé képes varázsolni.

Snowpiercer – Túlélők viadala (2013)

Az egykori Amerika Kapitány főszereplésével elkészült posztapokaliptikus mozi a jégkorszakot hozza el újra az emberiség történetébe, minek következtében a maradék maréknyi túlélő egyetlen egy, folyamatosan mozgásban lévő vonaton kényszerül élni. A társadalmi ranglétra a vonat felépítésén tükröződik vissza: a jármű elején él az előkelő réteg, és ahogy hátrébb megyünk, úgy lépünk egyre lejjebb a létra fokain. Az igazságtalan életkörülményeket megelégelő utolsó kocsik utasai, élükön Chris Evans karakterével, forradalmat szerveznek a tehetősebb réteg ellen, a harc pedig kezdetét veszi a száguldó szerelvényen.

Élősködők (2019)

A film, mellyel Dzsunho berúgta Hollywood ajtaját. Az Élősködőket hat kategóriában is jelölték Oscar-díjra, a 2020-as gáláról pedig négy aranyszobrocskával távozhattak, köztük a legjobb filmnek, valamint a legjobb rendezőnek járóval is. A társadalmi különbségeket direkt és átvitt módon is érzékeltető darab egy haszonleső család sztoriját meséli el, akik szépen sorjában férkőznek be a társadalmi ranglétrán náluk pár lépcsőfokkal feljebb elhelyezkedő másik família életébe, hogy a címhez méltó módon élősködjenek rajtuk, és belülről mérgezzék meg mindennapjaikat.

