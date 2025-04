A volt 007-es leplezte le: ő lehetne a következő James Bond!

Ha valaki, hát Pierce Brosnan tudja, milyen egy jó James Bond-alakítás: a színész az 1995-ös Aranyszemben (GoldenEye) bújt először a sármos szuperügynök bőrébe, majd 2002-ig további három alkalommal – sőt, kevesen tudják, de majdnem a nyolcvanas években is megkapta a szerepet, ami akkor végül Timothy Daltonnál landolt. Mint ismert, legutóbb Daniel Craig játszotta Bondot, ő azonban egyrészt kiöregedett a szerepből, másrészt a végére elege is lett belőle kissé, így jó ideje várjuk, hogy bejelentsék az új nevet. Azóta javarészt pletykákat hallani: beszéltek már fekete (Idris Elba), vagy épp női James Bondról (Lashana Lynch) is, de azért a legvalószínűbb, hogy nem lesz ennyire radikális a szereplőválasztás. Szóba került korábban James Norton, Tom Hiddleston (a Marvel-filmek Lokija) vagy épp Henry Cavill (a DC korábbi Supermanje), mostanában pedig az ugyancsak Marvel-filmekből ismerős (Higanyszálat alakította) Aaron Taylor-Johnson nevét hallani egyre többet.

Aaron Taylor-Johnson lehet az új James Bond? Fotó: AFP

Pierce Brosnan szerint ilyen James Bond lenne Aaron Taylor-Johnson

Brosnan épp egy friss sorozatát (MobLand) promózza, azonban (mint az ilyenkor lenni szokott) a korábbi szerepei is szóba kerülnek az interjúk során. Így kérdeztek rá arra is, mit gondol a pletykákról, miszerint Aaron Taylor-Johnson lehet a következő James Bond. Brosznan úgy felelt: a színész nem lenne jó Bond, illetve nem lenne egyszerűen jó:

Úgy gondolom, nagyon jó lenne!

– idézte a sztár szavait a Yahoo News.

Pierce Brosnan arról is beszélt: korábban volt szerencséje együtt dolgozni Aaron Taylor-Johnsonnal, méghozzá a 2009-es Míg a halál el nem választ (The Greatest) című filmben, aminek a producere is volt, így a szereplőválogatásból is kivette a részét.

Úgy fogalmazott: "Ez a fiatal színész megjelent a díszletben, és kitöltötte a teret, méghozzá szenvedéllyel és energiával. Szóval igen, ha szeretné, akarná és megkapná (Bond szerepét - a szerk.), nagyszerű lenne!"