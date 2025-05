A Last of Us írója váratlanul kikotyogta, hány évad után ér véget a sorozat

Már csak hat nap választ el bennünket attól, hogy tanúi legyünk az utóbbi évek egyik legjobban várt évadzáró epizódjának. A jövő hét hétfőn az HBO Max kínálatába felkerülő The Last of Us-finálét meglepő elhalálozások, botrányosan kínos pillanatok és sztárdebütálások előzték meg, melyek rendre heves reakciókat váltottak ki a rajongókból. A sorozat viszont még ha fanatikusokat meg is osztja, a nézettségszáma vitathatatlan, és a kritikusoktól is összességben pozitív visszajelzéseket kapott, így nem véletlen, hogy már most dolgoznak a harmadik fejezeten az HBO háza táján, ám a Last of Us társalkotója, a Csernobil című sikeres miniszériát is jegyző Craig Mazin még ennél is jóval előretekintőbb.

A The Last of Us írója, Craig Mazin (balra) nyíltan elmélkedett a sorozat jövőjéről (Fotó: Billy Bennight)

Négy évaddal érne véget a The Last of Us?

Craig Mazin, aki a Csernobil megalkotása előtt még olyan gagyi „trashfilmekkel” kereste a kenyérrevalót, mint a Horrorra akadva 4. vagy a Superhero Movie, a Collidernek adott interjút, melyben szóba került a The Last of Us 2. évad utáni jövője. A Neil Druckmann-nel a sorozaton együtt dolgozó forgatókönyvíró eddig többnyire szorosan követte az azonos című videójáték cselekményét a szkript írása során, és a másodikhoz szezonhoz képest hosszabbra tervezett The Last of Us 3. évada is a 2020-ban megjelent Part II. alcímre hallgató játék sztoriját közvetíti majd tovább streamingre. A mesélnivalóból viszont egyhamar nem fognak kifutni Mazinék, és társkreátor úgy véli, szükség lesz egy negyedik felvonásra is, mire ténylegesen be tudják fejezni mondandójukat:

Egyszerűen semmi esély arra, hogy a sztorit befejezzük a harmadik évaddal. Reméljük, meglesz a kitartásunk ahhoz, hogy megint visszatérjünk és befejezzük egy negyedik felvonással. Ez a legvalószínűbb végkifejlet.

- árulta el a sorozat társalkotója.

Vajon Pedro Pascal a The Last of Us 3. évadában is fel fog tűnni pár visszaemlékezésben? (Fotó: YouTube / HBO Max)

A hétrészesre ütemezett The Last of Us 2. évada 2025. május 26-án ér véget. A közeledő finálé remélhetőleg számos kérdésre fog majd választ adni, főleg a világhálón agyonpiszkált Bella Ramsey karakterével kapcsolatban. A fentebb említett harmadik évadra pedig már nem is kell olyan sokat várni, előreláthatólag jövőre már huppanhatunk a tévé elé, és nyomon követhetjük, hogyan szövődik tovább hőseink sztorija.