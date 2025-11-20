A Házasság első látásra új sztárja egy korábbi szereplővel szűrte össze a levet? – Kiderült az igazság

A Házasság első látásra 1. évadában Kabai Andris és Dávid Petra házasságát is nyomon követhettük, ami sajnos nem zárult happy enddel. A DJ-nek azóta ugyan volt egy új kapcsolata, de néhány hónapja az is véget ért, így jelenleg szingli. Vagy mégsem? A Redditezők szerint Andris ugyanis közelebb kerülhetett a Házasság első látásra 2025-ös évadának egyik szereplőjéhez, Rebekához. Andris a Borsnak most el is árulta, mi van köztük.

A Házasság első látásra 3. évadának álompárja Horváth Zsolt és Becca voltak, ám mostanra igencsak bizonytalan a jövőjük (Fotó: Tv2)

A Házasság első látásra utolsó részéig ugyan még néhány nap hátra van, így egyelőre nem tudni, hogy Becca és Zsolt együtt maradnak-e, de a kommentelők úgy látják, hogy az énekesnő már mással ismerkedik. A Házasság első látásra Andrisa most maga mesélt arról, milyen viszonyban vannak.

Beccával mostanában tényleg elég sokat lógunk együtt, többek között munka miatt is, mert hamarosan, december 18-án jön majd egy közös dalunk. Emiatt természetesen elég sok stúdiófelvételünk volt, és valóban jóban is vagyunk, mert sokban hasonlítunk egymásra, megvan az összhang, de ez most csak ennyi. Illetve ahol láthattak még minket együtt az az Inspiráló nők gálája volt, mert ennek apropóján oda is elkísértem

– mondta el őszintén a lemezlovas.

A Házasság első látásra Kabai Andrisa szemet vetett az idei szezon Beccájára? Kiderült honnan ismerik egymást (Fotó: Archív/hot magazin!)

A Házasság első látásra szereplői már régebbről ismerik egymást

Mindemellett az egykori férj azt is elárulta, hogy nemcsak a műsor kapcsán figyelt fel az énekesnőre, hanem már korábban is ismerte Becca dalait, sőt futólag őt magát is.

Már régóta ismerem Beccát, szerintem nagyjából 7 éve, de azért nem tartottuk a kapcsolatot vagy ilyesmi, inkább csak felszínes ismeretség volt. Illetve persze a műsorban is nagyjából nyomon követtem, hogy hogy alakulnak a dolgai

– mesélte.

„Aztán most a dal megjelenésével kapcsolatban volt egy kérdése a jogdíjkezeléseket illetően, és abban segítettem neki, ennek kapcsán pedig rákérdeztem, hogy hogy viseli a műsor körüli sürgés-forgást, és így indult el közöttünk a beszélgetés” – tette hozzá.

Persze Deák Rebeka dalai között nem ez lesz az egyetlen több szerzős alkotás, hiszen nemrég jelent meg a férjével, Zsolttal közösen készített száma, a Nagy falat.