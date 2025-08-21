UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Megjött a Fradi új edzője, a BL-meccsen már a lelátón ült

Fradi
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 21. 10:30
klubfocista
A szakember a dán válogatottat hagyta ott a zöld-fehérekért. Jesper Jensen a Qarabag ellen ott ült a lelátón.

Az FTC életének óriási eseménye volt a focisták BL-selejtezője, nem csoda, hogy az egész klubot megmozgatta a Qarabag elleni csata (1-3). Több szakosztály képviselője is ott üt a lelátón, így kiszúrtuk a női kézilabdázók új szakvezetőjét is. A dán Jesper Jensen nyáron érkezett a Fradiba nagy tervekkel.

Fradi jensen
Jesper Jensen is szurkolt a Fradi focistáinak / Fotó: Tumbász Hédi

Jensen 2020-ban vette át a dán női válogatott irányítását, egy évvel később vb-bronzot, majd újabb egy év elteltével Eb-ezüstöt szerzett a csapattal. Kinevezésekor elmondta, fontos volt számára, hogy egy nagy múltú, komoly klub hívta. Most megtapaszthatta, mekkora háttér is van a Fradi mögött. Az biztos, hogy a Fradi női kézisei hasonló hangulatban léphetnek majd pályára a Bajnokok Ligájában. 

 

