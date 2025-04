Ő lenne Gábor Zsazsa és Korda Sándor szerelemgyereke?

Újabb fergeteges, mesésen szürreális látványvilágú filmmel rukkolt elő Wes Anderson. Az Oscar-díjas rendező ráadásul két néhai magyar csillag előtt akar tisztelegni a The Phoenician Scheme című filmjében, ugyanis a főhősét Gábor Zsazsa és a rendező-producer Korda Sándor után Zsa-Zsa Kordának nevezte el.

Gábor Zsazsa és Korda Sándor után kapta Wes Anderson új filmjének főhőse a Zsa-Zsa Korda nevet (Fotó: Courtesy of TPS Productions / Focus Features)

Gábor Zsazsa és Korda Sándor szerelemgyereke mexikói

Igen, már a felvetés is mókás, ahogy Anderson ötlete is, hogy a két magyarról nevezte el a főhősét. Korda és Zsazsa ismerhették is egymást, de ismert kapcsolat nem volt köztük, itt a csupán a nevüket párosította össze Wes Anderson az új filmjéhez. A fiktív excentrikus milliárdos szürreális fordulatokban bővelkedő történetében Zsa-Zsa Korda szerepét a Traffic című filmért Oscar-díjjal jutalmazott mexikói származású Benicio Del Toro alakítja. A figura a fiktív történetben Európa leggazdagabb embere, aki éppen a hatodik repülőgép balesetét éli túl, ám 10 gyereke és egy apáca nagyon úgy tűnik, hogy a vagyonára pályázik.

A szokásos, Wes Anderson filmekre jellemző erős színek, különleges díszletek és morbid szereplők itt is felsorakoznak, humorban, akcióban és szürreális pillanatokban sem lesz hiány az előzetes alapján. A filmben olyan világsztárok vállalták el a legkisebb szerepeket is, mint Mia Threapleton, Michael Cera, Riz Ahmed, a kétszeres Oscar-díjas Tom Hanks, Bryan Cranston, Mathieu Amalric, Richard Ayoade, Jeffrey Wright, a dinók elől hamarosan szaladgáló Scarlett Johansson, Imad Mardnli és a Marvel-Univerzumból kölcsön vett Benedict Cumberbatch.

A filmet az idei Cannes-i Filmfesztiválon mutatják be, ahol az alkotás versenyben van az Arany Pálmáért. Sokan már a trailer alapján is úgy gondolják, hogy erre nagyon is sok esélye van Wes Andersonnak, aki legnagyobb anyagi és kritikai sikerét is egy magyaros nevű filmjéért, A Grand Hotel Budapesttel érte el.

A The Phoenician Scheme május 29-én érkezik a magyar mozikba, egy nappal az amerikai világpremier előtt. Wes Anderson filmjei pedig a Disney+ kínálatában érhetők el.

A film első hivatalos képei ebben a galériában láthatók!